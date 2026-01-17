Avioneta cae en Parque Industrial Amistad de Saltillo, Coahuila: hay dos mujeres lesionadas

Cae avioneta en zona industrial Saltillo Coahuila (especial)

Este mediodía se registró un accidente aéreo en el norte de Coahuila, luego de que una avioneta particular se desplomara sobre las instalaciones de una empresa ubicada en el Parque Industrial Amistad de Ramos Arizpe, en el municipio de Saltillo, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave había despegado minutos antes del Aeropuerto Internacional de Saltillo cuando, por causas aún no determinadas, presentó una aparente falla que derivó en su caída dentro del complejo industrial, ubicado a aproximadamente dos kilómetros de la terminal aérea.

La avioneta terminó impactándose contra el techo de lámina de la empresa Matcor Matsu y posteriormente cayó al interior de la armadora, provocando daños materiales considerables.

El impacto generó un incendio, lo que obligó a la rápida intervención de elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, paramédicos de la Cruz Roja y personal de seguridad pública, quienes acudieron al sitio para controlar las llamas, atender a los lesionados y asegurar el área.

Heridas fueron llevadas a hospitales

Las labores se extendieron durante varios minutos debido al riesgo que representaba el fuego y la posible presencia de materiales dentro de la planta dedicada a la producción y ensamble de autopartes.

Como saldo preliminar del accidente, dos personas resultaron lesionadas. Ambas fueron atendidas en el lugar por paramédicos y posteriormente trasladadas a hospitales de la región para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el estado de salud de los heridos ni su identidad, por lo que se mantiene la información bajo reserva mientras avanzan las investigaciones.

Debido al siniestro, se implementó un operativo de seguridad en el Parque Industrial Amistad, con el objetivo de restringir el acceso, facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia y descartar cualquier otro riesgo para los trabajadores y empresas de la zona.

Personal de Protección Civil realizó recorridos preventivos al interior de la planta afectada para verificar posibles daños estructurales y evitar incidentes adicionales.

El accidente generó alarma entre los pocos empleados y vecinos del sector industrial, quienes fueron evacuados de manera preventiva mientras se realizaban las labores de control y evaluación de daños.

Autoridades locales informaron que, hasta el momento, no se reportan víctimas mortales, aunque la situación se mantiene en constante monitoreo.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila inició las diligencias correspondientes para colaborar en el esclarecimiento de los hechos, mientras que se notificó a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), instancia que será la encargada de llevar a cabo la investigación técnica para determinar las causas exactas del desplome y las condiciones en las que operaba la aeronave.

Se espera que en las próximas horas la AFAC emita un informe detallado sobre este accidente aéreo, en el que se precise el tipo de aeronave, su plan de vuelo, posibles fallas mecánicas y responsabilidades.

En tanto, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores mientras continúan las investigaciones.