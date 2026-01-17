México

Adulta mayor murió en incendio en Azcapotzalco en la colonia Nueva Santa María

La mujer quedó atrapada en el segundo nivel de su vivienda

Guardar
Incendio en predio de la
Incendio en predio de la Alcaldía Azcapotzalco, CDMX (Todos Somos Azcapotzalco/FB)

Un incendio registrado en un inmueble habitacional de la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco, dejó como saldo una mujer de 72 años fallecida y un hombre lesionado, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, autoridades de seguridad y personal ministerial durante las últimas horas.

El siniestro ocurrió en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Guanaba y Artemisa, donde vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras percatarse de una fuerte columna de humo y llamas que salían del segundo nivel del domicilio.

De inmediato, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México se trasladaron al lugar para iniciar las labores de control y extinción del fuego.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el incendio se concentró principalmente en la planta alta del inmueble, lo que complicó las maniobras de rescate.

Rescataron cuerpo de segundo piso

Por este incendio, una mujer
Por este incendio, una mujer de la tercera edad falleció (Todos Somos Azcapotzalco/FB)

Durante las labores de auxilio, los cuerpos de emergencia localizaron a una mujer de aproximadamente 72 años, quien lamentablemente ya no contaba con signos vitales, presuntamente a consecuencia de la inhalación de humo y las altas temperaturas generadas por el fuego.

En el mismo domicilio se encontraba un hombre que resultó con diversas lesiones, derivadas del incidente. Aunque fue atendido por paramédicos en el sitio, hasta el momento las autoridades no han proporcionado información detallada sobre la gravedad de su estado de salud ni sobre su posible traslado a un hospital cercano.

Los bomberos capitalinos trabajaron durante varios minutos para sofocar por completo las llamas, evitando que el incendio se propagara a viviendas colindantes, lo que representaba un riesgo adicional debido a la cercanía de los inmuebles en la zona. Una vez controlado el fuego, se realizaron labores de enfriamiento y ventilación para descartar cualquier posibilidad de reactivación.

Tras la extinción total del incendio, la zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de permitir las diligencias correspondientes y garantizar la seguridad de los vecinos.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México arribó al lugar para llevar a cabo el peritaje especializado, con el fin de determinar las causas que originaron la conflagración.

Peritos en incendios realizaron la inspección del inmueble afectado, recabaron indicios y documentaron los daños estructurales. Asimismo, se procedió con el levantamiento y traslado del cuerpo de la mujer fallecida al anfiteatro correspondiente, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el incendio fue provocado por una falla eléctrica, acumulación de gas u otro factor; sin embargo, señalaron que las investigaciones continúan abiertas para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

El incidente generó conmoción entre los habitantes de la colonia Nueva Santa María, quienes manifestaron su preocupación por la seguridad en las viviendas de la zona, especialmente aquellas con instalaciones antiguas.

Las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a la población para revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y de gas, así como contar con medidas básicas de prevención para reducir riesgos de incendios en hogares.

Temas Relacionados

IncendioPersonas de la tercera edadFallecimientoAlcaldía AzcapotzalcoCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Alerta sísmica en México: publican petición para cambiar sonido de alarma en celulares en Change.org

Dos usuarias de la plataforma publicaron por separado dos peticiones dirigidas al gobierno federal y de la Ciudad de México

Alerta sísmica en México: publican

Colectivo pide reforzar políticas de control de alcohol, tabaco y nicotina en México ante aumento en consumo

La organización señaló cambios relevantes en los patrones de consumo de alcohol y tabaco en diversos sectores de la población

Colectivo pide reforzar políticas de

Denuncian 65 agresiones contra mujeres periodistas en México, funcionarios entre los principales victimarios

Del total de casos, 41 son periodistas dedicadas a la política y 10 a derechos humanos

Denuncian 65 agresiones contra mujeres

Yogur que no lo es y los que la Profeco recomienda evitar dar a niños

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor aplicó mil 884 pruebas en términos de veracidad de la información y cumplimiento de la ley

Yogur que no lo es

Avioneta cae en Parque Industrial Amistad de Saltillo, Coahuila: hay dos mujeres lesionadas

Hasta el momento no se reporta personas fallecidas

Avioneta cae en Parque Industrial
MÁS NOTICIAS

NARCO

Acribillaron a pareja con su

Acribillaron a pareja con su beba de un año en Colima: 12 asesinados en menos de 48 hrs

Marina capturó a “El Ray”, actual líder de La Chokiza en Ecatepec

Aprueban leyes contra la extorsión en Edomex: policías ya podrán hacer labor de investigación

Marina se reestructura y anuncia nuevos mandos en subsecretaría y jefatura de operaciones

“La Gallina”, operador del Cártel de Sinaloa, se declara ‘no culpable’ de un cargo de tráfico de drogas en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Olga Breeskin reveló cómo conoció

Olga Breeskin reveló cómo conoció a Julio Iglesias a los 14 años: “Te saludaba tomándote el seno”

¿No vendieron boletos? Adal Ramones revela por qué se pospuso el reencuentro de Otro Rollo

Exponen la verdadera edad de Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta, y nadie esperaba que fuera tan joven

“¿Sigue ese señor vivo?”: Pablo Moctezuma y su ácido comentario sobre Enrique Guzmán

Kenia Os responde a teorías sobre la seña que hizo en “Belladona”

DEPORTES

Chivas vs Querétaro: cuándo, a

Chivas vs Querétaro: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026

Cruz Azul vs Puebla: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 3 del Clausura 2026

Jorge Campos rompe el debate y elige a los porteros mexicanos que deben jugar el Mundial 2026

Roderick Strong silencia la Arena México y va por el Campeonato Mundial del CMLL: Ricochet defiende su legado de AEW

49ers vs Seahawks: ¿cuándo y dónde ver el partido de la Ronda Divisional de la NFL 2026?