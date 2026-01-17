Adulta mayor murió en incendio en Azcapotzalco en la colonia Nueva Santa María

Incendio en predio de la Alcaldía Azcapotzalco, CDMX (Todos Somos Azcapotzalco/FB)

Un incendio registrado en un inmueble habitacional de la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco, dejó como saldo una mujer de 72 años fallecida y un hombre lesionado, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, autoridades de seguridad y personal ministerial durante las últimas horas.

El siniestro ocurrió en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Guanaba y Artemisa, donde vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras percatarse de una fuerte columna de humo y llamas que salían del segundo nivel del domicilio.

De inmediato, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México se trasladaron al lugar para iniciar las labores de control y extinción del fuego.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el incendio se concentró principalmente en la planta alta del inmueble, lo que complicó las maniobras de rescate.

Rescataron cuerpo de segundo piso

Por este incendio, una mujer de la tercera edad falleció (Todos Somos Azcapotzalco/FB)

Durante las labores de auxilio, los cuerpos de emergencia localizaron a una mujer de aproximadamente 72 años, quien lamentablemente ya no contaba con signos vitales, presuntamente a consecuencia de la inhalación de humo y las altas temperaturas generadas por el fuego.

En el mismo domicilio se encontraba un hombre que resultó con diversas lesiones, derivadas del incidente. Aunque fue atendido por paramédicos en el sitio, hasta el momento las autoridades no han proporcionado información detallada sobre la gravedad de su estado de salud ni sobre su posible traslado a un hospital cercano.

Los bomberos capitalinos trabajaron durante varios minutos para sofocar por completo las llamas, evitando que el incendio se propagara a viviendas colindantes, lo que representaba un riesgo adicional debido a la cercanía de los inmuebles en la zona. Una vez controlado el fuego, se realizaron labores de enfriamiento y ventilación para descartar cualquier posibilidad de reactivación.

Tras la extinción total del incendio, la zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de permitir las diligencias correspondientes y garantizar la seguridad de los vecinos.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México arribó al lugar para llevar a cabo el peritaje especializado, con el fin de determinar las causas que originaron la conflagración.

Peritos en incendios realizaron la inspección del inmueble afectado, recabaron indicios y documentaron los daños estructurales. Asimismo, se procedió con el levantamiento y traslado del cuerpo de la mujer fallecida al anfiteatro correspondiente, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el incendio fue provocado por una falla eléctrica, acumulación de gas u otro factor; sin embargo, señalaron que las investigaciones continúan abiertas para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

El incidente generó conmoción entre los habitantes de la colonia Nueva Santa María, quienes manifestaron su preocupación por la seguridad en las viviendas de la zona, especialmente aquellas con instalaciones antiguas.

Las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a la población para revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y de gas, así como contar con medidas básicas de prevención para reducir riesgos de incendios en hogares.