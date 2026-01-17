Acribillaron a pareja con su beba de un año en Colima: 12 asesinados en menos de 48 hrs

Balean a familia en Colima (especial)

La noche del pasado jueves 15 de enero, una familia conformada por un hombre, una mujer y una bebé de apenas un año de edad fue asesinada a balazos en la zona norte de la ciudad de Colima, en un ataque que generó profunda consternación entre habitantes de la capital y encendió las alertas de seguridad en la entidad.

El hecho ocurrió en la colonia Residencial Primaveras, donde autoridades de los tres órdenes de Gobierno desplegaron un operativo especial tras el ataque armado.

De acuerdo con información confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE), el atentado se registró cuando un comando armado interceptó la camioneta 4x4 en el que se desplazaban las víctimas y abrió fuego en repetidas ocasiones.

Madre y bebé fallecieron en Hospital

Colima policía estatal homicidio balacera inseguridad (Especial)

El hombre murió en el lugar a consecuencia de los impactos de bala; más tarde se confirmó que era un empresario conocido en la región, aunque las autoridades no han revelado su identidad de manera oficial.

La mujer y la menor resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas de emergencia a un hospital cercano, donde personal médico intentó salvarles la vida. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones provocadas por los disparos, ambas fallecieron horas después, convirtiendo el ataque en un triple homicidio que ha causado indignación social.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y agentes ministeriales acudieron al sitio para asegurar la zona y comenzar con las diligencias correspondientes.

El área fue acordonada durante varias horas mientras peritos realizaban el levantamiento de indicios balísticos y recababan pruebas que permitan reconstruir la mecánica del crimen.

La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado y que, hasta el momento, no se ha detenido a ninguna persona relacionada con los hechos. Tampoco se ha precisado el posible móvil del ataque, aunque no se descarta ninguna línea de investigación, incluida una posible agresión directa.

Vecinos de Residencial Primaveras señalaron que el ataque ocurrió en cuestión de segundos y que los disparos generaron pánico entre quienes se encontraban en la zona. Algunos relataron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego y observaron la movilización inmediata de fuerzas de seguridad.

Violencia constante en la entidad

Aumento el número de casos de violencia en Colima durante el inicio de este 2026 (Crédito: redes sociales)

Estos hechos se suman a otros hechos en la entidad donde más de 10 personas han perdido la vida, tal es el caso de un hombre fue asesinado a balazos en plena vía pública en la colonia Villas del Río en la ciudad de Villa de Álvarez.

Por igual, una mujer fue acribillada por sujetos armados al interior de una camioneta, en la colonia V. Bonfil.

Mientras en Manzanillo, frente a decenas de personas, un hombre fue asesinado con disparos de arma de fuego, en la delegación de El Colomo.

Estos casos han reavivado el debate sobre la violencia que persiste en Colima, uno de los estados que en los últimos años ha registrado altos índices de homicidios dolosos. Organizaciones civiles y ciudadanos han expresado su indignación por el asesinato de una familia completa, especialmente por la muerte de una menor de edad, y han exigido justicia y resultados contundentes por parte de las autoridades.

La Fiscalía General del Estado reiteró el llamado a la población para que, en caso de contar con información que ayude a identificar a los responsables, la proporcione de manera anónima a través de los canales oficiales. Asimismo, aseguró que continuará con las investigaciones hasta dar con los autores materiales e intelectuales de estos crímenes.