¿Sabías que existen seguros antisísmicos? Estos son algunos de los que puedes adquirir

Los seguros antisísmicos tienen el objetivo de proteger los hogares de los mexicanos con coberturas contra daños estructurales y pertenencias por sismos

Seguro antisísmico (iStock)
Seguro antisísmico (iStock)

México es uno de los países con más actividad sísmica registrada a nivel mundial. Debido a su ubicación geográfica, los mexicanos especialmente del centro y sur viven en constante inquietud por este fenómeno natural.

Parte de las consecuencias que ha dejado este desastre natural a lo largo de los años, es el derrumbe de múltiples viviendas en territorio mexicano, por lo que muchas personas están optando por tomar medidas para proteger sus bienes.

Los seguros antisísmicos tienen el objetivo de proteger los hogares de los mexicanos con coberturas contra daños estructurales y pertenencias por sismos.

Edificios y casas habitacionales de
Edificios y casas habitacionales de la colonia Narvarte, CDMX, desalojadas después de los daños estructurales que sufrieron debido al sismo de 7.1 grados del 19 de septiembre de 2017. En la imagen, el edificio colapsado ubicado en calle Rebsamen número 18. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

A través de reparaciones o reconstrucción de las viviendas, las aseguradoras también ofrecen servicios para hospedaje temporal o remoción de escombros.

Este tipo de servicios son primordiales en zonas sísmicas, como la Ciudad de México y Guerrero, ya que pueden evitar un enorme gasto en caso de daño por temblores.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios (CONDUSEF) informó acerca de la importancia de contratar seguros antisísmicos con el fin de proteger el patrimonio de cada ciudadano.

Asegurando que muchos de los seguros ofrecen algunos beneficios extras, que pueden ayudar a una reconstrucción más protegida para los asegurados.

Una mujer muestra los
Una mujer muestra los daños al interior de su vivienda luego del sismo de 7.1 del 10 de septiembre de 2021 en el balneario de Acapulco, en el estado de Guerrero. EFE/David Guzmán.

Por otro lado, también destaco algunos puntos importantes para tomar en cuenta antes de contratar cualquier servicio:

  • Verificar que la información de la póliza sea correcta
  • Asegurar que cubra los riesgos que se necesite, especialmente para las zonas con mucha actividad sísmica
  • Documentar las pertenencias, esto con el objetivo de poder realizar la reclamación ante la aseguradora, en caso de tener algún inconveniente con el cobro de los beneficios

Para los aseguradores

  • Declarar información verídica sobre la situación de la vivienda, así como los materiales de construcción y el uso que se le da
  • Resguardar los documentos importantes como la póliza del seguro
  • Resguardar las escrituras de la casa y fotografías del inventario

Estos son algunos de los seguros antisísmicos

- El banco BBVA ofrece un seguro de hogar que busca una mejor protección para sismos. Su póliza abarca:

  • Daños a causa de terremotos
  • Perdidas de cosas como pantallas, cuadros, adornos, entre otros
  • Limpieza por escombros, gastos de hospedaje y bodega
  • Robo de televisiones, computadoras y dinero en efectivo
  • Incendios
Temblor reportado en Guerrero. (SSN)
Temblor reportado en Guerrero. (SSN)

- GMX Seguros cuenta con un seguro antisísmico que ofrece una cobertura total dentro de sus pólizas para daños en viviendas, principalmente ofrece los servicios de:

  • Construcción de inmuebles
  • Remoción de escombros
  • Cobertura de gastos adicionales
  • Protección de daños a terceros

