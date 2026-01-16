México

Registro de celulares en México: gobierno aclara los mitos y realidades, así es el proceso

José Peña Merino, titular de la ATDT, informó que hasta el momento se han registrado poco más de 2 millones de líneas

José Peña Merino explicó en qué consiste el registro de celulares en México. | Presidencia

El gobierno federal comenzó este mes el registro de los números celulares a nivel nacional, lo que ha generado confusión entre los usuarios de telefonía móvil, no solo por cómo se debe realizar el proceso, sino por las dudas sobre el resguardo de la información personal.

Por ello, José Antonio Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), explicó los mitos y realidades del registro, desde cuales son los motivos de esta medida hasta como realizar el proceso e incluso, aclaró quiénes estarán a cargo del resguardo de los datos de cada usuario.

¿Por qué se deben registrar los números celulares?

El funcionario federal explicó que la nueva regulación obliga a identificar al titular de cada línea celular, frenar la incidencia delictiva vinculada al anonimato telefónico, replicando prácticas ya vigentes en países como Alemania, España y Brasil.

“Los chips ―como ustedes saben― se podían activar en cualquier lugar o podrías comprar incluso una, no solo uno, varios chips e irlos cambiando, hacer las llamadas. Y si la víctima denunciaba el delito, era imposible, por parte de las autoridades de investigación, saber quién era el dueño de esta línea y quién había hecho por tanto la llamada", agregó.

¿Quién registra la línea telefónica y resguarda los datos de los usuarios?

Peña Merino precisó que el proceso para asociar líneas recae exclusivamente en las compañías telefónicas y que no existe un registro centralizado bajo control gubernamental, por lo que las empresas resguardan los datos bajo los lineamientos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Solo pueden entregar información a autoridades de investigación mediante una solicitud formal, conforme al Código Penal Federal.

“Las compañías telefónicas deben hacer, cada número, a una persona. No guardan datos biométricos, esto es importantísimo”, puntualizó Peña Merino.

¿Quiénes deben registrar su línea telefónica antes del 30 de junio?

Mencionó que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece plazos claros para la regularización: quienes adquirieron chips antes del 9 de enero tienen hasta el 30 de junio para completar el registro.

Los chips nuevos solo permiten llamadas de emergencia hasta que el usuario asocie la línea a su identidad.

“Si hoy compran un chip, no podrán usar los datos hasta que hagan el registro”, detalló el titular de la agencia.

Proceso para registrar el número celular

El funcionario comentó que el procedimiento para registrar una línea puede realizarse de dos maneras: presencial o remota.

En la modalidad presencial, el usuario debe acudir a un centro de atención de la empresa con su identificación oficial.

Si se opta por el registro remoto, el sistema solicita la captura de la identificación por ambos lados y la realización de una prueba de vida, mediante instrucciones visuales que aseguran que la persona que realiza el trámite es la titular.

“Esto es una prueba de vida. Y es importante decirlo, no es una selfie nada más, fijo. Para quitar un poco la inquietud de que ‘yo puedo usar una fotografía de alguien más para registrar’, pues no. Es una prueba de vida que nos da instrucciones: ‘muévete a la izquierda, muévete a la derecha, ahora para arriba’, para garantizar que es la persona la que está haciendo el proceso”, describió Peña Merino.

Según el titular de la ATDT, al 15 de enero se han registrado 2 millones 151 mil 802 líneas bajo el nuevo esquema.

¿Cómo puedo verificar el registro de mi línea telefónica?

Próximamente, las empresas habilitarán una plataforma para que los usuarios consulten, a través de su CURP, las líneas asociadas a su nombre, mostrando los últimos cuatro dígitos de cada número y permitiendo solicitar la baja de aquellas que no reconozcan como propias.

¿Los menores de edad pueden registrar su número?

El funcionario respondió inquietudes frecuentes sobre el procedimiento. Los menores de edad no pueden registrar líneas por sí mismos; el trámite debe realizarlo un adulto responsable.

En caso de pérdida del chip, el titular puede reportarlo a la empresa para que la línea quede inactiva. Para quienes ya cuentan con un plan pospago, la obligación de realizar el registro depende de la empresa, aunque la mayoría ya cuenta con la información requerida.

Peña Merino recalcó que el objetivo es “para la protección de todas y todos, las líneas celulares deben estar asociadas a una persona”.

El esquema no implica que el gobierno tenga acceso a bases de datos, ni permite la activación de líneas sin registro previo, lo que representa un cambio relevante en las políticas de telecomunicaciones en México.

Durante la Mañanera del Pueblo, José Merino da detalles sobre cómo poder registrar los números celulares. (Gobierno de México)

