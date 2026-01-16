Localizan con vida a Leonardo Escobar, profesor colombiano de la Ibero Puebla

El profesor Leonardo Ariel Escobar Barrios, de nacionalidad colombiana y docente de la Ibero Puebla, desapareció tras ser detenido en el aeropuerto de Monterrey. (Redes sociales)

La tarde de este 16 de enero de 2026, la Fiscalía del Estado de Nuevo León reportó la aparición con vida de Leonardo Escobar, profesor de la Universidad Iberoamericana de Puebla de origen colombiano:

“Gracias a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la federación, el ciudadano originario de Colombia, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue localizado con vida en el municipio de Juárez, N.L”.

Este viernes la comunidad del campus universitario al que pertenece el profesor se habría manifestado en la sede estudiantil, debido a que llevaba casi dos semanas desaparecido y pese a los reportes de familiares y amigos, el señalamiento puntual se centraba en la inacción institucional para localizar a Leonardo Escobar.

Ibero Puebla y Cónsul de Colombia en México confirman versión de autoridades

Hace unos minutos, la Ibero Puebla confirmó lo dicho por la Fiscalía por lo que agradeció a la comunidad y a quienes se sumaron a la búsqueda del profesor de esta casa de estudios: “Agradecemos a toda la sociedad por su apoyo y compromiso social. Estamos atentos al desarrollo de las investigaciones para brindar más información”.

Por su parte, el Cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano Jimeno, también emitió un mensaje a través de su cuenta oficial en X:

“Con mucha alegría el Consulado de Colombia en México se permite informar que el connacional Leonardo Escobar Barrios fue hallado con vida. Agradecemos la confianza y la fortaleza de su familia, así como el compromiso y trabajo de las autoridades de Nuevo León”.

¿Cómo desapareció Leonardo Escobar en Nuevo León?

El paradero del profesor colombiano era incierto, debido a que el último contacto fue el 2 de enero, cuando comunicó que regresaría a Puebla, previamente, había informado a su familia sobre su detención cerca del Aeropuerto de Monterrey el 31 de enero de 2025.

La información compartida por sus familiares apuntaba a que Leonardo Escobar se encontraba desorientado, ya que no descartaban algún tipo de tortura durante la detención de las autoridades.

Por su parte, el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) también se habría posicionado sobre el caso de Leonardo Escobar, quienes a parte de exigir la aparición con vida del profesor, pedían “información clara y verificable que permita conocer su paradero y establecer las responsabilidades de las autoridades”.

Fue hasta que el caso se viralizó y llegó a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando hubo una mayor movilización de las autoridades mexicanas para encontrar al colombiano, desde los micrófonos nacionales, el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, comentó que la última vez que se le vio fue “deambulando por la zona”, después de ser liberado.

La Fiscalía de Nuevo león aún no ha dado a conocer más detalles sobre el caso de Leonardo Escobar. (crédito: Facebook)

¿Qué hacer si una persona migrante desaparece en México?

La Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes recibe denuncias sobre desapariciones de migrantes que hayan sido víctimas de delitos federales.

Puedes reportar al 55-5346-0000 Ext.508314 o 508344

Correo electrónico: unidadmigrantes@fgr.org.mx

La persona que denuncia también puede acudir al consulado del país de origen en México.

Cabe destacar que en el país mexicano no es necesario esperar 24, 48 o 72 horas para reportar la desaparición de una persona, la ley estipula que las autoridades deben iniciar los protocolos de búsqueda inmediatamente.