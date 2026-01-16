La misteriosa desaparición del profesor Leonardo Escobar Barrios: una maleta abandonada entre las pistas

El catedrático de origen colombiano fue detenido en el Aeropuerto de Monterrey. Crédito Facebook

El aire en Apodaca todavía cargaba el eco de los pasos de Leonardo Ariel Escobar Barrios cuando alguien lo vio por última vez, deambulando cerca del Aeropuerto Internacional de Monterrey, Nuevo León. Su maleta quedó abandonada durante tres días en el Aeropuerto de Monterrey.

La ficha de búsqueda empezó a circular en redes sociales: 42 años, cabello negro abundante, rizado, tez morena clara, ojos café oscuro, 1,75 metros de altura. Nadie en su familia volvió a contactarlo después de la mañana del dos de enero.

Colombiano, colaborador de la Universidad Iberoamericana de Puebla, su rastro se disolvió en un laberinto burocrático que, según el Sistema Universitario Jesuita (SUJ), está plagado de “inconsistencias” y “falta de claridad”.

El comunicado del SUJ insistió en su búsqueda: “Exigimos la presentación inmediata y con vida del Doctor Leonardo Ariel Escobar Barrios, así como información clara y verificable que permita conocer su paradero y establecer las responsabilidades de las autoridades”.

crédito IBERO Puebla/Facebook

El caso se enreda en fechas y versiones contradictorias. El SUJ sostiene que Escobar fue presuntamente detenido el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Monterrey.

Los indicios apuntan a la intervención de autoridades federales, del Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Apodaca.

Sin embargo, ningún registro oficial respalda la detención o liberación de Escobar. El Registro Nacional de Detenciones no tiene noticia alguna de su paso por celdas mexicanas.

Mientras tanto, durante la conferencia matutina de este viernes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) abundó poco: “Lo que sabemos, es que esta persona fue puesta a disposición en el Juzgado Cívico; estuvo ahí unas horas, me parece que 36 horas. Posteriormente, es liberado. Y de ahí, hay un testimonio de que lo ven deambulando por la zona, ese es el último contacto visual que se tiene”.

El SUJ insiste en su llamado: que las autoridades mexicanas redoblen esfuerzos para localizar al académico y aclaren, sin ambigüedades, cómo un colaborador universitario puede desaparecer en medio de tantos ojos oficiales.

Leonardo Escobar, académico de la Ibero Puebla, desapareció el 2 de enero tras ser detenido en Apodaca, Nuevo León. La comunidad universitaria se une para exigir a las autoridades su presentación con vida y respuestas claras. (Facebook: Ibero Puebla)

Las claves sobre la desaparición del académico colombiano que colabora con la Universidad Iberoamericana

El rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Alejandro Eduardo Guevara Sanginés, fue notificado sobre la desaparición del académico por una llamada de la pareja de Escobar Barrios, el 6 de enero.

Guevara Sanginés contactó al titular del Instituto Nacional de Migración, al exgobernador de Puebla Salomón Céspedes, autoridades de Apodaca, la Fiscalía estatal y la Comisión de Búsqueda.

Se presentó una denuncia, pero existen inconsistencias en la información recibida.

El secretario de Seguridad Pública de Apodaca, Víctor Navarro Ortiz, informó que Escobar Barrios tuvo un altercado, evadió un filtro de Migración y fue detenido por la Guardia Nacional, luego transferido a la comisaría de Apodaca.

El rector recibió evidencia del director de Migración que muestra que Escobar Barrios había pasado correctamente los filtros migratorios, descartando un problema con Migración.

Según el informe recibido, un juez cívico condenó a Escobar Barrios a 36 horas de arresto, pero no existe registro oficial de ese procedimiento en el Registro Nacional de Detenciones.

Tampoco se notificó al Consulado ni a la Embajada de Colombia.