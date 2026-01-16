Laura Itzel Castillo asegura que reforma electoral garantizará independencia del INE

El objetivo histórico sigue siendo consolidar un INE autónomo y fortalecido”, subraya la presidenta del Senado.

La propuesta de reforma electoral que impulsa el Ejecutivo federal avanza en su etapa preliminar mientras distintos actores fijan posición sobre su alcance.

Desde el Senado se afirma que el eje será la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE); partidos de oposición advierten posibles afectaciones al sistema vigente, y fuerzas aliadas expresan reservas sobre algunos planteamientos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha precisado que no se prevén cambios de fondo a la Constitución y que el objetivo es fortalecer el modelo democrático.

Senado perfila una reforma centrada en la autonomía del INE

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, sostuvo que la eventual reforma electoral garantizará la independencia y autonomía del INE.

El Senado perfila una reforma electoral centrada en la autonomía del órgano electoral. Crédito: Senado de la República

Indicó que aún no existe una iniciativa definitiva y que el proceso se encuentra en una fase de construcción de acuerdos previos.

Castillo Juárez señaló que el planteamiento considera mantener la representación de mayorías y minorías, así como la proporcionalidad electoral.

Rechazó calificativos anticipados y afirmó que el contenido deberá evaluarse una vez que se presente el documento formal. También subrayó que el análisis incluirá la opinión ciudadana.

La senadora recordó que, desde distintas reformas históricas, el objetivo ha sido consolidar un órgano electoral independiente del gobierno, principio que —aseguró— se mantendrá en el proyecto que se elabore.

Señalamientos de PAN y PRI sobre el alcance de la iniciativa

Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresaron su rechazo a la propuesta en los términos que se han dado a conocer de manera preliminar.

Legisladores del PAN y del PRI expresan rechazo a la reforma electoral en sus términos preliminares.

Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, consideró que la iniciativa no representa un avance democrático y sostuvo que podría derivar en un mayor control gubernamental sobre los procesos electorales.

Por su parte, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, afirmó que la reforma implicaría riesgos para la autonomía del INE y para la competencia política.

Ambas fuerzas políticas informaron que no participarán en mesas de análisis previas y esperarán a que la iniciativa sea presentada formalmente ante la Cámara de Diputados para fijar una postura legislativa definitiva.

Advertencias sobre representación y financiamiento electoral

El diputado federal Arturo Yáñez Cuéllar advirtió que algunos planteamientos asociados a la reforma podrían modificar elementos centrales del sistema electoral actual.

Legisladores opositores advierten sobre riesgos de concentración de poder y limitaciones a la democracia representativa. Crédito: Kenia Rabadán

Entre los puntos que, dijo, generan preocupación se encuentran la representación legislativa, la estructura de los órganos electorales y el financiamiento de los partidos.

Entre los aspectos señalados por legisladores opositores se encuentran:

Posible eliminación de la representación plurinominal en el Congreso.

Supresión de organismos electorales estatales .

Cambios al esquema de financiamiento público a partidos políticos .

Limitaciones a la capacidad de supervisión de procesos locales.

Yáñez Cuéllar señaló que estos elementos han sido parte del diseño institucional que permitió la pluralidad política en el país.

Postura del PT y precisiones de Claudia Sheinbaum

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, afirmó que su bancada no acompañaría la reforma en los términos que se han mencionado hasta ahora.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha precisado que la reforma electoral no prevé cambios de fondo a la Constitución. Crédito: Cuartoscuro

Indicó que no fue convocado a la presentación inicial del proyecto y consideró que, en el contexto actual, deberían priorizarse otros temas de interés nacional.

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la reforma no contempla modificaciones profundas a la Constitución ni la desaparición de instituciones que han funcionado.

Explicó que los ajustes analizados se relacionan con fiscalización de recursos, sanciones por rebasar topes de gasto y mecanismos de consulta. Añadió que el diálogo con partidos aliados continúa y que el proceso legislativo definirá el contenido final de la iniciativa.