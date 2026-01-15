México

Sheinbaum defiende reforma electoral: “No hay argumentos para decir que es un gobierno autoritario”

La presidenta reprochó que la oposición criticó la propuesta a pesar de que no se ha redactado la iniciativa

Sheinbaum reprochó que la oposición
Sheinbaum reprochó que la oposición criticó la propuesta a pesar de que no se ha redactado la iniciativa. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la reforma electoral que tiene previsto enviar este año al Congreso de la Unión, luego de las críticas que se generaron ayer por parte de la oposición tras la reunión que tuvo en Palacio Nacional con la Comisión Presidencial que creará dicha iniciativa.

En su conferencia mañanera de hoy, la mandataria reprochó que diversos políticos de la oposición, entre ellos el senador del PAN, Ricardo Anaya, criticaron la reforma a pesar de que aún no ha sido redactada.

“Todavía no tenemos la propuesta, eso es muy importante. Estamos haciendo una propuesta que tenga, primero, para que no digan, por que ya le pusieron Ley Maduro, ya hay debate de que la presidenta es una autoritaria, pues si no hemos presentado la propuesta”, puntualizó.

En este contexto, Sheinbaum Pardo aseguró que “ahorita” no hay argumentos para decir que en México hay un gobierno autoritario y que tampoco los habrá tras la redacción de la iniciativa.

“No hay argumentos para decir, ahorita, que es un gobierno autoritario, es, se cae por su propio peso, y tampoco van a tener argumentos con la propuesta que vamos a enviar de que vamos al autoritarismo, ningún argumento; porque además no estamos de acuerdo en ello, no lo hacemos para que no nos critiquen, sino por que es nuestra convicción”, aseveró.

