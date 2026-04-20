Representante Comercial de EEUU llega a Palacio Nacional para la revisión del T-MEC

(X - Secretaría de Economía)

El representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, arribó este lunes a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum en el marco del proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Al llegar, el funcionario de Washington adelantó el tono de la visita: se trabaja para alcanzar puntos constructivos en la agenda bilateral.

“Estamos felices de estar aquí”, declaró Greer en breve entrevista, subrayando que las conversaciones sobre el tratado avanzan con ese enfoque.

Ebrard: la reunión con Sheinbaum es “una buena señal”

Previo al encuentro en Palacio Nacional, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con Greer para dar seguimiento a la relación comercial entre ambos países. El funcionario mexicano valoró positivamente la visita del representante estadounidense al máximo nivel del Ejecutivo federal.

“Va a tener una conversación con la Presidenta, es buena señal. Se está trabajando en las conversaciones sobre el tratado”, afirmó Ebrard.

(X - @SE_mx)

Industria automotriz y acerera, en el centro del diálogo

La agenda del día no se limitó al encuentro en Palacio Nacional. En paralelo, se desarrollaron reuniones de trabajo con representantes de dos sectores clave de la economía bilateral:

Industria automotriz , encabezada por Ebrard y acompañada por el titular de la Secretaría de Hacienda y funcionarios del sector.

Industria acerera, en seguimiento directo a la agenda del T-MEC y con el objetivo de fortalecer la coordinación económica entre ambos países.

Ambos sectores figuran entre los más sensibles de la negociación comercial, especialmente en el contexto de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump a las importaciones de acero y aluminio, así como las presiones sobre las cadenas de suministro automotriz en América del Norte.

La llegada de Greer a Palacio Nacional ocurre durante la revisión del tratado comercial entre ambos países, con encuentros enfocados en cadenas de suministro y sectores estratégicos como el automotriz y el acerero. ( X - Secretaria de Economía)

La revisión del T-MEC, en su momento decisivo

La visita de Greer ocurre en un momento de alta tensión y negociación en la relación comercial México-Estados Unidos. El T-MEC entró formalmente en su proceso de revisión, un mecanismo previsto en el propio tratado para evaluar su funcionamiento y, en su caso, introducir modificaciones.

México ha buscado posicionarse como un socio estratégico e indispensable para Estados Unidos, especialmente en el contexto del nearshoring y la reconfiguración de las cadenas globales de suministro. La reunión de este lunes en Palacio Nacional es una de las señales más claras de que el diálogo, pese a las fricciones, se mantiene en pie y a nivel presidencial.