México

Representante Comercial de EEUU llega a Palacio Nacional para la revisión del T-MEC

Jamieson Greer se reunió esté lunes con el secretario de economía para la revisión del Tratado de libre comercio

Guardar
(X - Secretaría de Economía)
(X - Secretaría de Economía)

El representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, arribó este lunes a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum en el marco del proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Al llegar, el funcionario de Washington adelantó el tono de la visita: se trabaja para alcanzar puntos constructivos en la agenda bilateral.

“Estamos felices de estar aquí”, declaró Greer en breve entrevista, subrayando que las conversaciones sobre el tratado avanzan con ese enfoque.

Ebrard: la reunión con Sheinbaum es “una buena señal”

Previo al encuentro en Palacio Nacional, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con Greer para dar seguimiento a la relación comercial entre ambos países. El funcionario mexicano valoró positivamente la visita del representante estadounidense al máximo nivel del Ejecutivo federal.

“Va a tener una conversación con la Presidenta, es buena señal. Se está trabajando en las conversaciones sobre el tratado”, afirmó Ebrard.

(X - @SE_mx)
(X - @SE_mx)

La agenda del día no se limitó al encuentro en Palacio Nacional. En paralelo, se desarrollaron reuniones de trabajo con representantes de dos sectores clave de la economía bilateral:

  • Industria automotriz, encabezada por Ebrard y acompañada por el titular de la Secretaría de Hacienda y funcionarios del sector.
  • Industria acerera, en seguimiento directo a la agenda del T-MEC y con el objetivo de fortalecer la coordinación económica entre ambos países.

Ambos sectores figuran entre los más sensibles de la negociación comercial, especialmente en el contexto de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump a las importaciones de acero y aluminio, así como las presiones sobre las cadenas de suministro automotriz en América del Norte.

La llegada de Greer a Palacio Nacional ocurre durante la revisión del tratado comercial entre ambos países, con encuentros enfocados en cadenas de suministro y sectores estratégicos como el automotriz y el acerero. ( X - Secretaria de Economía)
La llegada de Greer a Palacio Nacional ocurre durante la revisión del tratado comercial entre ambos países, con encuentros enfocados en cadenas de suministro y sectores estratégicos como el automotriz y el acerero. ( X - Secretaria de Economía)

La revisión del T-MEC, en su momento decisivo

La visita de Greer ocurre en un momento de alta tensión y negociación en la relación comercial México-Estados Unidos. El T-MEC entró formalmente en su proceso de revisión, un mecanismo previsto en el propio tratado para evaluar su funcionamiento y, en su caso, introducir modificaciones.

México ha buscado posicionarse como un socio estratégico e indispensable para Estados Unidos, especialmente en el contexto del nearshoring y la reconfiguración de las cadenas globales de suministro. La reunión de este lunes en Palacio Nacional es una de las señales más claras de que el diálogo, pese a las fricciones, se mantiene en pie y a nivel presidencial.

Temas Relacionados

Clauida SheinbaumT-MECMarcelo EbrardEstados UnidosEconomíaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

¿Me pueden sancionar si mi mascota no tiene ventilación adecuada? Esto dice la Ley Federal de Sanidad Animal

Evita que las criaturas se expongan a condiciones extremas de temperatura para proteger su salud

¿Me pueden sancionar si mi mascota no tiene ventilación adecuada? Esto dice la Ley Federal de Sanidad Animal

Popocatépetl registró 2 exhalaciones este 20 de abril

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes de alto riesgo detectados por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl registró 2 exhalaciones este 20 de abril

Clausura 2026: partidos de la jornada 16 que serán transmitidos por TV abierta

Habrá tres duelos que se podrán sintonizar de forma gratuita por televisión

Clausura 2026: partidos de la jornada 16 que serán transmitidos por TV abierta

¿Vigilancia aérea en el Mundial? Habrá control estricto sobre vuelos y drones en sedes

La Sedena publicó en el DOF el acuerdo que crea zonas de vigilancia aérea de 111 km de radio sobre las sedes del Mundial FIFA 2026 en México

¿Vigilancia aérea en el Mundial? Habrá control estricto sobre vuelos y drones en sedes

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

Las siete figuras contenían poco más de cinco kilogramos de droga

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco
MÁS NOTICIAS

NARCO

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

Desde vacunas contra el VPH hasta Hepatitis B: Marina detiene a vendedores de medicina falsa en Edomex

Sujetos armados amenazan a madres buscadoras durante labores en presunta casa de seguridad en Jalisco

Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

Estados Unidos anuncia restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Sanz en México 2026: ¿Cuándo y dónde inicia la preventa de boletos?

Alejandro Sanz en México 2026: ¿Cuándo y dónde inicia la preventa de boletos?

Muere Gabriel Abaroa, padre de exintegrante de Pandora y figura clave en la música mexicana

¿JOP le canta a Kimberly Loaiza? El video que desató teorías, romance y polémica en redes

Susana Zabaleta explota contra Natalia Jiménez y desata escándalo: “Está funadísima la vieja”

Fans de Luis Miguel y Aracely Arámbula piden que dejen de “acosar” a Miguel Gallego Arámbula tras nuevas fotos

DEPORTES

¿Me pueden sancionar si mi mascota no tiene ventilación adecuada? Esto dice la Ley Federal de Sanidad Animal

¿Me pueden sancionar si mi mascota no tiene ventilación adecuada? Esto dice la Ley Federal de Sanidad Animal

Real Madrid vs Alavés, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 33 de LaLiga

La historia de Tom Flores, de ser hijo de inmigrantes mexicanos a ser campeón de la NFL con Raiders

Pumas vs FC Juárez: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego de la jornada 16 de la Liga Mx

Rayados vs Puebla, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026