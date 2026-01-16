México

Intérprete de Las guerreras K-pop dará concierto gratis en la Feria de San Marcos 2026

El cartel de la feria apostó este año por varios exponentes del K-pop

Audrey llegará a la Feria
Audrey llegará a la Feria de San Marcos 2026 en Aguascalientes. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La Feria Nacional de San Marcos 2026 anunció que el próximo 2 de mayo el público podrá disfrutar de un concierto totalmente gratis de una de las intérpretes “Las guerreras K-pop”. Se trata la rapera Audrey Nuna quien llegará al Foro de las Estrellas, en la ciudad de Aguascalientes. Esta participación marca la primera vez que una figura central del K-pop y la música asiática se presenta sin costo en el escenario más emblemático del festival.

Audrey Nuna, nacida en Nueva Jersey y de ascendencia surcoreana, se consolidó en la industria internacional tras su colaboración en la película animada de Netflix “Las guerreras K-pop”. En ese proyecto, la artista dio voz a Mira, personaje principal de la banda ficticia HUNTR/X, e interpretó el tema “Golden”, el cual alcanzó el primer lugar en el Billboard Hot 100. La presencia de Nuna responde a la creciente demanda de música asiática, fenómeno que ha transformado la oferta musical en México en los últimos años.

Audrey dio voz a Mira,
Audrey dio voz a Mira, personaje principal de la banda ficticia HUNTR/X, e interpretó el tema “Golden”. ©2025 Netflix

De esta manera, el cartel de la Feria Nacional de San Marcos 2026 suma a otros exponentes asiáticos como Eric Nam, cantante y presentador de Corea del Sur, y Milli, rapera originaria de Tailandia. Cabe destacar que ambos artistas comparten el objetivo de acercar el K-pop y los nuevos géneros urbanos de Asia a la audiencia local, alineándose con la tendencia mundial que coloca a este tipo de propuestas entre las favoritas de las nuevas generaciones.

El acceso al Foro de las Estrellas será gratuito hasta el momento se sabe que la dinámica de ingreso seguirá el orden de llegada y el cupo estará limitado por la capacidad del recinto. La edición 2026 del festival mantiene la gratuidad de los espectáculos en el Foro de las Estrellas, mientras que los conciertos en el Palenque continuarán con acceso pagado, dependiendo del artista y la zona seleccionada.

Audrey Nuna representa una de las apuestas internacionales más destacadas de la programación. Su fusión de géneros como R&B, hip-hop y pop la ha posicionado como una de las voces emergentes más influyentes de la escena global.

La cantante se presentará en
La cantante se presentará en el Foro de las Estrellas en próximo 2 de mayo de 2026. (Facebook Feria de San Marcos 2026)

Fecha y horarios para ver a los idols de K-pop en la Feria de San Marcos 2026

  • Milli 19:00 horas
  • Eric Nam 20:20 horas
  • Audrey Nuna 22:00 horas

Cartel y fechas del Foro de las Estrellas en la Feria de San Marcos 2026

Abril 2026

  • 18 de abril: Entre Amigos
  • 19 de abril: Luis Ángel “El Flaco”
  • 20 de abril: BXS Brindis X Siempre
  • 21 de abril: Goo Goo Dolls
  • 22 de abril: J Balvin
  • 23 de abril: Lara Campos
  • 24 de abril: La Única Internacional Sonora Santanera
  • 25 de abril: Andrea Bocelli
  • 26 de abril: Álex Fernández
  • 27 de abril: Orquesta Sinfónica SEDENA
  • 28 de abril: Kany García
  • 29 de abril: El Mimoso
  • 30 de abril: José Carreras, Kenny G y López Yáñez

Mayo 2026

  • 1 de mayo: Lucha libre (evento)
  • 2 de mayo: Audrey Nuna, Eric Nam, Milli
  • 3 de mayo: Foreigner
  • 4 de mayo: Kumbia Kings, Mi Banda El Mexicano de Germán Román
  • 5 de mayo: Grupo Frontera
  • 6 de mayo: Mago de Oz
  • 7 de mayo: Lila Downs
  • 8 de mayo: David Guetta
  • 9 de mayo: Paulo Londra
  • 10 de mayo: Empire Of The Sun

