México

IMSS-Bienestar refuerza infraestructura médica en el oriente del Edomex

Durante la Mañanera del Pueblo, informaron la intervención total de hospitales, centros de salud y quirófanos en el oriente del Estado de México

Durante la Mañanera del Pueblo,
Durante la Mañanera del Pueblo, informaron la intervención total de hospitales, centros de salud y quirófanos en el oriente del Estado de México

El Gobierno de México anunció un fortalecimiento integral de la infraestructura de salud en el oriente del Estado de México, como parte del plan prioritario para garantizar el acceso efectivo a los servicios médicos. La información fue presentada este viernes 16 de enero durante la Mañanera del Pueblo, realizada desde Ecatepec.

Alejandro Svarch, titular del IMSS Bienestar, informó que todos los hospitales, centros de salud y quirófanos de la región oriente ya fueron intervenidos, al subrayar que el eje central de la estrategia ha sido la rehabilitación de la red hospitalaria. “Sin infraestructura no hay servicios públicos de salud”, sostuvo.

Detalló que se intervinieron 16 hospitales, se rehabilitaron todos los quirófanos existentes y se pusieron en operación 10 quirófanos nuevos que nunca habían funcionado, además de la activación de 30 equipos clínico-quirúrgicos para reforzar turnos y ampliar la capacidad de atención.

Centros de salud operarán los 365 días del año

En cuanto al primer nivel de atención, Svarch explicó que en 2025, a través del programa La Clínica es Nuestra y con participación comunitaria, se rehabilitaron todos los centros de salud de esta zona del Edomex.

Actualmente, 78 unidades ya operan los 365 días del año, y a partir del 1 de marzo, las 85 restantes también brindarán atención diaria.

Este fortalecimiento se complementa con farmacias y abasto garantizado de medicamentos mediante las Rutas de la Salud, así como con servicios de laboratorio a través del programa Laboratorio en tu Clínica, disponible ya en todos los centros de salud, lo que permite una atención integral, gratuita y sin barreras para la población.

Cirugías de alta especialidad y atención oncológica gratuita

El titular del IMSS Bienestar destacó que en la zona oriente se ha cerrado una brecha histórica en el acceso a cirugías de alta especialidad. Como ejemplo, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca realizó en 2025 más de 1,215 procedimientos de alta complejidad, entre ellos trasplantes de corazón, cirugías cardiovasculares, neurocirugías, cirugías oncológicas y tratamientos de hemodinamia, todos de forma gratuita.

Además, se informó que la clínica de tratamiento oncológico de este hospital ha brindado más de 15 mil tratamientos a la fecha, consolidándose como un referente regional en atención especializada.

Nuevos hospitales y proyectos estratégicos del IMSS Bienestar

Entre los proyectos estratégicos anunciados, Svarch destacó la próxima puesta en marcha del Hospital de Valle de Seylán, que contará con 141 camas, cinco quirófanos y un Centro de Atención de la Enfermedad Renal con 18 sillones de hemodiálisis. También se crearán tres CESSA en distintas regiones del oriente del Edomex, cada uno con áreas de especialización.

A ello se suma la sustitución del acelerador lineal del Hospital Regional de Ixtapaluca, con una inversión global de 1,700 millones de pesos, destinada a modernizar la atención médica especializada.

Avances y compromisos del IMSS para 2025 y 2026

En representación del IMSS, se informó que en 2025 se concluyó la Unidad de Medicina Familiar No. 93, ya inaugurada, además de la rehabilitación y equipamiento de nueve hospitales y 28 unidades de medicina familiar en los diez municipios que integran el plan para el oriente del Edomex. Esto incluyó la habilitación de cuatro hospitales y la construcción de nueve Unidades de Medicina Familiar Plus.

Para 2026, el IMSS anunció el arranque de nuevos proyectos hospitalarios: el Hospital General Regional de Chimalhuacán en junio; un hospital oncológico pediátrico en Ecatepec en abril; y el Hospital General de Subzona de Chicoloapan en febrero.

Durante el primer semestre del año también comenzará la construcción de dos nuevas Unidades de Medicina Familiar Plus, una en Tlalnepantla y otra en Valle de Chalco.

Finalmente, el IMSS impulsará 10 nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECCIS), cuatro de ellos en Chalco, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Valle de Chalco, así como la puesta en marcha de una unidad de hemodiálisis en Ecatepec con 20 sillones, reforzando la atención a pacientes con enfermedad renal en la región.

IMSS-Bienestar Salud pública Infraestructura hospitalaria Estado de México Gobierno de México Mañanera del Pueblo

