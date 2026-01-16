México

Idols de K-pop que se presentarán gratis en la Feria Nacional de San Marcos 2026

Entre los nombres más esperados figuran importantes artistas que llevarán el K-pop al Foro de las Estrellas

Entre los nombres más esperados figuran importantes artistas que llevarán el K-pop al Foro de las Estrellas. (Especial)

La Feria Nacional de San Marcos 2026 ha confirmado la participación de idols de K-pop en el Foro de las Estrellas, siendo un importante acontecimiento en la historia de este festival en Aguascalientes. El evento, considerado uno de los más esperados de México, abrirá sus puertas durante abril y mayo con un cartel que integra artistas internacionales y figuras reconocidas de la música local e internacional, y ahora suma la presencia de exponentes asiáticos que debutan en este escenario.

El cartel 2026 destaca por su diversidad, ya que convoca a públicos de todas las edades y preferencias musicales. Entre los nombres más esperados figuran Audrey Nuna, Eric Nam y Milli, quienes llevarán el K-pop y la música asiática al público mexicano el 2 de mayo en el Foro de las Estrellas NISSAN. La inclusión de estos artistas responde a la tendencia global que ha posicionado a la música coreana y de Asia en el gusto de las nuevas generaciones.

Audrey Nuna

Audrey Nuna, cantante y rapera de origen coreano-estadounidense, fusiona géneros como R&B, hip-hop y pop. Su propuesta ha sido reconocida en la escena internacional por su estilo innovador y su capacidad para conectar con audiencias diversas.

Eric Nam

Por su parte, Eric Nam, conocido por su versatilidad como cantante y presentador, es considerado uno de los artistas más influyentes del K-pop fuera de Corea del Sur.

Milli

Milli, rapera originaria de Tailandia, representa la nueva ola de talento asiático que ha logrado conquistar escenarios a nivel mundial.

La presencia de Milli en la feria provocó gran emoción en sus fans mexicanos. (Facebook Feria de San Marcos 2026)

El Foro de las Estrellas funcionará como punto de encuentro entre culturas, géneros y generaciones. El acceso será gratuito, sin requerir registro previo, aunque el cupo estará limitado por la capacidad del recinto. La recomendación para los interesados es acudir temprano el 2 de mayo, fecha en que se presentarán los idols asiáticos, para asegurar un lugar y ser parte de una jornada que promete ser histórica para la música internacional en el país.

  • Milli 19:00 horas
  • Eric Nam 20:20 horas
  • Audrey Nuna 22:00 horas

Este año, la organización de la Feria Nacional de San Marcos ha optado por mantener gratis el acceso al Foro de las Estrellas, eliminando lugares preferenciales y estableciendo la dinámica de ingreso conforme a la llegada de los asistentes. Los shows en el Palenque continuarán teniendo costo, dependiendo del artista y la zona.

Eric Nam será el segundo artista de la noche el 2 de mayo. (Facebook Feria de San Marcos 2026)

La edición número 189 de la feria suma así una propuesta inédita que amplía su proyección internacional, consolidando a Aguascalientes como un referente en festivales multiculturales.

Carte y fechas del Foro de las Estrellas en la Feria de San Marcos 2026

Abril 2026

  • 18 de abril: Entre Amigos
  • 19 de abril: Luis Ángel “El Flaco”
  • 20 de abril: BXS Brindis X Siempre
  • 21 de abril: Goo Goo Dolls
  • 22 de abril: J Balvin
  • 23 de abril: Lara Campos
  • 24 de abril: La Única Internacional Sonora Santanera
  • 25 de abril: Andrea Bocelli
  • 26 de abril: Álex Fernández
  • 27 de abril: Orquesta Sinfónica SEDENA
  • 28 de abril: Kany García
  • 29 de abril: El Mimoso
  • 30 de abril: José Carreras, Kenny G y López Yáñez
Audrey Nuna, cantante y rapera de origen coreano-estadounidense, fusiona géneros como R&B, hip-hop y pop. (Facebook Feria de San Marcos 2026)

Mayo 2026

  • 1 de mayo: Lucha libre (evento)
  • 2 de mayo: Audrey Nuna, Eric Nam, Milli
  • 3 de mayo: Foreigner
  • 4 de mayo: Kumbia Kings, Mi Banda El Mexicano de Germán Román
  • 5 de mayo: Grupo Frontera
  • 6 de mayo: Mago de Oz
  • 7 de mayo: Lila Downs
  • 8 de mayo: David Guetta
  • 9 de mayo: Paulo Londra
  • 10 de mayo: Empire Of The Sun

