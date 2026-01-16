Cuáles son y cómo obtener los increíbles beneficios del té de jazmín

El consumo habitual de esta bebida podría favorecer el sistema inmune, cuidar el corazón y promover una mayor sensación de calma mientras disfrutas su aroma especial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de jazmín ha sido valorado durante siglos por su delicado aroma y sus potenciales propiedades para la salud.

Investigaciones del Departamento de Ciencia de los Alimentos y Salud de Tianjin, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nankai, destacan que esta infusión contiene antioxidantes y compuestos bioactivos que pueden contribuir a la protección celular, el bienestar cardiovascular y la reducción del estrés.

Es por ello que su consumo regular, dentro de una dieta equilibrada, puede aportar beneficios que van más allá del placer sensorial, sobre los cuales aquí te contamos.

El té de jazmín combina aroma delicado y propiedades antioxidantes que lo destacan entre las infusiones más saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios para la salud del té de jazmín

El té de jazmín ofrece varios beneficios para la salud, principalmente debido a la combinación de las propiedades del té (generalmente verde, blanco u oolong) y las flores de jazmín. Entre los beneficios más destacados se encuentran:

Alto contenido de antioxidantes : El té de jazmín es rico en polifenoles, que ayudan a combatir los radicales libres y a reducir el daño celular.

Propiedades relajantes : El aroma del jazmín se asocia con la reducción del estrés y la ansiedad, promoviendo una sensación de calma.

Apoyo al sistema inmunológico : Sus compuestos antioxidantes pueden fortalecer las defensas del organismo.

Mejora de la salud cardiovascular : El consumo regular puede ayudar a reducir el colesterol LDL y favorecer la salud del corazón.

Contribución al control del peso : El té de jazmín puede estimular el metabolismo y ayudar en la quema de grasas.

Propiedades antibacterianas: Puede ayudar a combatir bacterias

El consumo regular de té de jazmín puede contribuir a la reducción del colesterol LDL y a la mejora de la salud del corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar y consumir té de jazmín para obtener sus beneficios

Para aprovechar los beneficios del té de jazmín, es importante prepararlo y consumirlo de manera adecuada:

Preparación

Calienta el agua a una temperatura de 75 °C a 80 °C. Evita el agua hirviendo para no alterar los compuestos delicados del té y el jazmín. Coloca 1 a 2 cucharaditas de té de jazmín (hojas sueltas o en bolsita) por taza. Vierte el agua caliente sobre el té y deja reposar entre 2 y 4 minutos, según la intensidad de sabor que prefieras. Cuela las hojas si es necesario y sirve de inmediato.

Consumo recomendado

Puedes tomar 1 a 3 tazas al día para obtener sus antioxidantes y compuestos bioactivos.

Es posible disfrutarlo solo o con unas gotas de limón, evitando añadir grandes cantidades de azúcar para no reducir sus beneficios.

La recomendación es consumir entre una y tres tazas de té de jazmín al día para aprovechar al máximo sus antioxidantes y beneficios inmunológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de jazmín se puede consumir tanto caliente como frío. Integrarlo de forma regular en la dieta puede contribuir al bienestar general, siempre acompañado de un estilo de vida saludable.