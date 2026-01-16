Arte, cine y poesía: Hacienda lanza actividades culturales para visibilizar a las mujeres indígenas

Nuestra raíz, nuestro corazón celebra y visibiliza las voces, saberes y experiencias de las mujeres indígenas a través del arte, la literatura, el cine y la ciencia. (AP Foto/María Alférez)

La exposición Nuestra raíz, nuestro corazón. Mujeres indígenas: memoria y presencia no solo ocupa las salas de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, sino que se amplía con un sólido programa cultural impulsado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de Hacienda es Patrimonio Cultural.

De enero a marzo, la agenda propone actividades gratuitas que buscan visibilizar las voces, saberes y experiencias de las mujeres indígenas mediante el arte, el cine, la literatura y la reflexión colectiva.

La Secretaría de Hacienda impulsa cultura y memoria indígena

Desde su vertiente cultural, la SHCP refrenda su compromiso con la preservación del patrimonio y la difusión de la diversidad cultural del país.

En este marco, la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada se consolida como un espacio de encuentro donde artistas, académicas y representantes comunitarias dialogan con el público sobre identidad, memoria histórica y derechos culturales de las mujeres indígenas.

El programa está diseñado para fomentar el acceso al conocimiento y promover miradas femeninas indígenas desde distintas disciplinas, fortaleciendo el vínculo entre instituciones públicas y comunidades originarias.

Enero: visitas mediadas y poesía en lenguas originarias

Durante enero, las actividades se enfocan en profundizar los contenidos de la exposición. Los martes y jueves, hasta el 22 de enero, a las 17:00 horas, se realizan visitas mediadas dirigidas a todo público, guiadas por el equipo curatorial, con el objetivo de generar un diálogo abierto sobre los temas que atraviesan la muestra.

El cierre del mes incluye una actividad literaria emblemática:

Mujer y poesía (sábado 31 de enero, 12:00 h), con la participación de Nadia López García, poeta y Coordinadora Nacional de Literatura del INBAL, quien compartirá fragmentos de su obra en lengua tu’un savi y en español.

Febrero: cine indígena y miradas femeninas desde Oaxaca

En febrero se desarrolla el Ciclo de cinedebate Mujeres Indígenas, con funciones los jueves a las 18:00 horas y la participación de especialistas.

Las proyecciones ofrecen retratos sensibles de comunidades de Oaxaca y abordan problemáticas como migración, discriminación, sexualidad e identidad cultural.

Las películas programadas son:

Siempre andamos caminando ( 5 de febrero )

Nudo mixteco ( 12 de febrero )

Hilando sones ( 19 de febrero )

Lachatao (26 de febrero)

Además, el sábado 14 de febrero, a las 12:00 horas, se realizará un conversatorio con Cecilia Gómez, artista visual de origen maya tsotsil, quien hablará sobre su trayectoria y su entorno cultural comunitario, con un espacio destinado a la venta de su obra.

Marzo: mujeres indígenas, ciencia y acceso a la información

En marzo, la reflexión se centra en el papel de las mujeres indígenas en la ciencia y el acceso al conocimiento.

El conversatorio por el Día Internacional de la Mujer contará con la participación de la Red de Mujeres Indígenas en la Ciencia. Crédito: Cuartoscuro

El sábado 7, a las 12:00 horas, se llevará a cabo el conversatorio por el Día Internacional de la Mujer con la Red de Mujeres Indígenas en la Ciencia, donde investigadoras compartirán sus trayectorias y vínculos comunitarios.

Finalmente, el jueves 12 de marzo, a las 18:00 horas, se realizará el conversatorio sobre los retos y desafíos de las bibliotecas para atender las necesidades informativas de mujeres y comunidades indígenas.

Todas las actividades son gratuitas y se desarrollan en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Para más información, se invita a consultar las redes sociales de Hacienda es Patrimonio Cultural, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la página oficial de Palacio Nacional.