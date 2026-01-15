México

Reforma electoral: Adán Augusto López prevé que iniciativa esté lista en tres semanas y Monreal resalta necesidad de acuerdo con PT y PVEM

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó garantizar la autonomía del INE y abrir el diálogo con fuerzas políticas aliadas

Adán Augusto López adelantó que
Adán Augusto López adelantó que la iniciativa se presentará en tres semanas, mientras Ricardo Monreal subrayó que el consenso con el PT y el PVEM será determinante para su aprobación. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La ruta de la reforma electoral ha quedado definida este martes 14 de enero de 2026, después de una reunión privada encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

El encuentro reunió a los principales actores del gobierno federal y del Congreso, entre ellos al diputado Ricardo Monreal, y al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, éste último quien anunció que la iniciativa de reforma electoral será presentada en tres semanas.

El anuncio llega en medio de un proceso de ajustes al proyecto y de negociaciones políticas con partidos aliados.

Sheinbaum ha pedido a legisladores
Sheinbaum ha pedido a legisladores garantizar autonomía del INE.

De acuerdo con sus declaraciones tras la reunión, Claudia Sheinbaum instruyó a los asistentes a garantizar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y a priorizar el diálogo político con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) antes de enviar la propuesta al Congreso.

La mandataria federal subrayó que la independencia del órgano electoral no está en riesgo y que la participación ciudadana será un eje del nuevo marco jurídico en materia electoral.

¿Cómo va la iniciativa?

Adán Augusto López Hernández informó que la iniciativa de reforma electoral se encuentra en etapa de afinación y que los detalles finales se definirán durante las próximas semanas.

Adán Augusto López declara a la prensa que el punto fundamental acordado en la reforma electoral es la consolidación de la democracia participativa, asegurando que el pueblo será quien realmente ejerza el poder. (Redes sociales)

El senador de Morena afirmó que el gran objetivo es la consolidación de la democracia participativa. “Viene una nueva etapa, donde el pueblo va a ser realmente quien ejerza el poder, quien decida la consolidación de la democracia participativa. Ese es el gran tema”, declaró después de la reunión.

El legislador precisó que entre los temas bajo revisión se encuentran la reducción al presupuesto de partidos, el esquema de elección de consejeros y la representación proporcional, aunque aseguró que el fortalecimiento de la participación ciudadana es el punto más avanzado.

El presidente de la Jucopo también explicó que aún no se ha decidido si la propuesta será presentada en la Cámara de Diputados o en el Senado. Una vez que la iniciativa llegue al Congreso, se buscará construir consensos con todos los grupos parlamentarios.

López Hernández descartó que la ausencia de representantes del PVEM y PT en la reunión represente un obstáculo, ya que han participado en reuniones previas y se prevé retomar el diálogo con ambos partidos en los próximos días.

Consenso con aliados, condición para avanzar

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, enfatizó que la viabilidad de la reforma electoral depende del apoyo del PVEM y del PT.

El diputado habló sobre la reunión con Claudia Sheinbaum sobre la reforma electoral. (Redes sociales)

“La reforma constitucional solo podrá avanzar si cuenta con el apoyo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT)”, sostuvo al salir de Palacio Nacional. Monreal detalló que la propuesta aún no tiene una versión definitiva y que el diálogo con los líderes de estos partidos será determinante para definir los puntos que se incluirán en la iniciativa.

El diputado explicó que la reforma contempla entre 12 y 14 temas, entre los que se encuentran la integración de las cámaras del Congreso, el financiamiento y gasto electoral, el recorte de recursos a partidos, la inversión en radio y televisión, la reducción del gasto de los órganos electorales, el fuero de los legisladores y la consulta popular como mecanismo para que la ciudadanía opine sobre los asuntos más relevantes. Monreal subrayó que, mientras la iniciativa no llegue formalmente al Congreso, no se abrirá el proceso de recepción de propuestas externas.

Las negociaciones con el PVEM y el PT se realizarán antes de presentar la iniciativa a los partidos de oposición. Solo una vez que la propuesta sea entregada por el Ejecutivo, las bancadas podrán discutir y modificar el contenido.

Reforma electoral podría estar lista
Reforma electoral podría estar lista en tres semanas. EFE/Madla Hartz

Durante la sesión, Claudia Sheinbaum enfatizó la necesidad de garantizar la autonomía del INE. Esta posición fue respaldada por Monreal, quien aseguró que “la autonomía del INE está garantizada”.

Entre los puntos planteados por el INE para la reforma figuran el mantenimiento de su autonomía, la representación de minorías en el Congreso, la definición del presupuesto con base en criterios técnicos, la introducción del voto electrónico y anticipado, la paridad de género, el combate a la violencia política contra mujeres y el derecho al voto para personas en prisión preventiva, en el extranjero y para grupos vulnerables.

La reunión contó con la participación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, Pablo Gómez; el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar; el jefe de Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel; el coordinador de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Peña Merino; el coordinador de Asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas y la consejera jurídica del Gobierno federal, Esthela Damián.

