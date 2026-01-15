La sopa de garbanzo, acelga y chipotle que brinda hierro para combatir la fatiga en el día

Las sopas con legumbres y verduras de hoja verde han sido base de la cocina casera mexicana por generaciones.
Esta combinación de garbanzo, acelga y chipotle resulta en un platillo completo, ideal para vegetarianos, personas con baja energía o quienes desean fortalecer sus defensas y mantenerse saciados por más tiempo.
El garbanzo es fuente de proteína vegetal y hierro, la acelga es rica en magnesio, potasio y vitaminas del grupo B, y el chipotle, además de su sabor ahumado, puede estimular el metabolismo.
Receta de sopa de garbanzo, acelga y chipotle
Tiempo de preparación
- 10 minutos para preparar ingredientes
- 30 minutos de cocción (si usas garbanzo precocido)
Ingredientes
- 2 tazas de garbanzo cocido (puede ser de lata, enjuagado)
- 1 manojo de acelga lavada y cortada en tiras
- 1 litro de caldo de verduras (casero o bajo en sodio)
- 1 jitomate grande, picado
- ½ cebolla blanca picada
- 2 dientes de ajo picados
- 1 o 2 chiles chipotles secos o en adobo, al gusto
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
- Limón y aguacate para servir (opcional)
Cómo hacer sopa de garbanzo, acelga y chipotle, paso a paso
- En una olla grande, calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
- Añade el jitomate picado y cocina hasta que cambie de color y suelte jugo.
- Agrega el chile chipotle (si es seco, hidrata antes en agua caliente; si es en adobo, añade directo), mezcla y cocina 2 minutos.
- Incorpora el garbanzo cocido y el caldo de verduras. Deja hervir.
- Añade la acelga en tiras, mezcla y cocina a fuego medio-bajo por 15 minutos, hasta que la acelga esté suave y los sabores se integren.
- Sazona con sal y pimienta al gusto.
- Sirve caliente, acompañado de limón, rodajas de aguacate y, si lo deseas, un poco más de chipotle.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Cada porción contiene aproximadamente:
- Calorías: 140
- Grasas: 4 g
- Grasas saturadas: 0.4 g
- Carbohidratos: 21 g
- Azúcares: 3 g (naturales de los vegetales)
- Proteínas: 7 g
- Fibra: 6 g
- Hierro: 2.5 mg (aprox. 15% del requerimiento diario)
Estas son estimaciones; los valores pueden variar según los ingredientes y cantidades.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se puede conservar en refrigerador hasta 3 días, bien tapada, o congelar hasta por 2 meses.