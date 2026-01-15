México

La sopa de garbanzo, acelga y chipotle que brinda hierro para combatir la fatiga en el día

Te decimos la receta para que disfrutes de este nutritivo platillo

Guardar
Sopa de garbanzo, acelga y
Sopa de garbanzo, acelga y chipotle: hierro vegetal y saciedad para combatir la fatiga. (Gemini)

Las sopas con legumbres y verduras de hoja verde han sido base de la cocina casera mexicana por generaciones.

Esta combinación de garbanzo, acelga y chipotle resulta en un platillo completo, ideal para vegetarianos, personas con baja energía o quienes desean fortalecer sus defensas y mantenerse saciados por más tiempo.

El garbanzo es fuente de proteína vegetal y hierro, la acelga es rica en magnesio, potasio y vitaminas del grupo B, y el chipotle, además de su sabor ahumado, puede estimular el metabolismo.

Sopa servida en tazón hondo,
Sopa servida en tazón hondo, decorada con rodajas de aguacate y limón fresco. (Gemini)

Receta de sopa de garbanzo, acelga y chipotle

Tiempo de preparación

  • 10 minutos para preparar ingredientes
  • 30 minutos de cocción (si usas garbanzo precocido)

Ingredientes

  1. 2 tazas de garbanzo cocido (puede ser de lata, enjuagado)
  2. 1 manojo de acelga lavada y cortada en tiras
  3. 1 litro de caldo de verduras (casero o bajo en sodio)
  4. 1 jitomate grande, picado
  5. ½ cebolla blanca picada
  6. 2 dientes de ajo picados
  7. 1 o 2 chiles chipotles secos o en adobo, al gusto
  8. 2 cucharadas de aceite de oliva
  9. Sal y pimienta al gusto
  10. Limón y aguacate para servir (opcional)
Un plato mexicano completo, reconfortante
Un plato mexicano completo, reconfortante y perfecto para quienes buscan energía natural. (Gemini)

Cómo hacer sopa de garbanzo, acelga y chipotle, paso a paso

  1. En una olla grande, calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
  2. Añade el jitomate picado y cocina hasta que cambie de color y suelte jugo.
  3. Agrega el chile chipotle (si es seco, hidrata antes en agua caliente; si es en adobo, añade directo), mezcla y cocina 2 minutos.
  4. Incorpora el garbanzo cocido y el caldo de verduras. Deja hervir.
  5. Añade la acelga en tiras, mezcla y cocina a fuego medio-bajo por 15 minutos, hasta que la acelga esté suave y los sabores se integren.
  6. Sazona con sal y pimienta al gusto.
  7. Sirve caliente, acompañado de limón, rodajas de aguacate y, si lo deseas, un poco más de chipotle.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 140
  • Grasas: 4 g
  • Grasas saturadas: 0.4 g
  • Carbohidratos: 21 g
  • Azúcares: 3 g (naturales de los vegetales)
  • Proteínas: 7 g
  • Fibra: 6 g
  • Hierro: 2.5 mg (aprox. 15% del requerimiento diario)

Estas son estimaciones; los valores pueden variar según los ingredientes y cantidades.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en refrigerador hasta 3 días, bien tapada, o congelar hasta por 2 meses.

Temas Relacionados

SopaRecetasGarbanzoAcelgaChipotleHierroFatigamexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

¿Pepillo Origel tiene un hijo? El conductor revela quién es y dónde está

El periodista de espectáculos está envuelto en controversia por su parentesco con Luis Carlos Origel, pareja de Andrea Legarreta

¿Pepillo Origel tiene un hijo?

Premio Lo Nuestro 2026: ¿Qué mexicano lidera con más nominaciones, Carín León o Fuerza Regida?

Grandes estrellas de la música nacional y latina lideran las listas de lo más destacado del año

Premio Lo Nuestro 2026: ¿Qué

Guardia Nacional aseguró 200 kilos de metanfetamina en una camioneta e inhabilitó 11 narcolaboratorios en Sinaloa

En dos hechos distintos, las autoridades dieron un golpe al crimen organizado presente en la región

Infobae

Ari Telch confirma con desgarrador mensaje el fallecimiento de su madre

La publicación bastó para que distintas personalidades del espectáculo y admiradores expresaran sus condolencias en plataformas digitales

Ari Telch confirma con desgarrador

Hospitalizan de emergencia a nieta de Alejandro Fernández: esto se sabe sobre su estado de salud

La menor se encuentra en compañía de sus padres

Hospitalizan de emergencia a nieta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina desmantela narcocampamento en Guerrero

Marina desmantela narcocampamento en Guerrero vinculado a Omar Coronel Aispuro, cuñado de El Chapo Guzmán

Entre detenciones y operativos, el CJNG de ‘El Mencho’ sufre duros golpes en 72 horas

Sinaloa 2026: cómo está la seguridad después de la guerra de cárteles

Extraditan a EEUU a “La Gallina”, el ganadero que traficó drogas y lavó dinero para El Chapo

Quién es ‘La Teniente’ del CDN, la primera mujer que podría ser enviada por México a EEUU en una nueva tanda de narcos

ENTRETENIMIENTO

¿Pepillo Origel tiene un hijo?

¿Pepillo Origel tiene un hijo? El conductor revela quién es y dónde está

Premio Lo Nuestro 2026: ¿Qué mexicano lidera con más nominaciones, Carín León o Fuerza Regida?

Ari Telch confirma con desgarrador mensaje el fallecimiento de su madre

Hospitalizan de emergencia a nieta de Alejandro Fernández: esto se sabe sobre su estado de salud

Flor Rubio critica a Martha Debayle y su costoso atuendo con el que robó miradas en Nueva York

DEPORTES

Estos son los mexicanos nominados

Estos son los mexicanos nominados a los World Archery Awards

Jardine admite que “a la prensa le gustan estos momentos” y reconoce la necesidad de un refuerzo tras caer ante San Luis

MJF retiene el campeonato de AEW, pero reconoce a Bandido: “Algún día serás campeón mundial”

Definidos los precios para los juegos de la MLB en México: cómo comprar entradas

Cruz Azul debutó en el Estadio Cuauhtémoc con terribles condiciones: esto dijo Nicolás Larcamón de la cancha