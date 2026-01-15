“¿Hay necesidad?”: PT advierte que Morena no tiene los votos para aprobar una reforma electoral constitucional

El respaldo del PT y del PVEM es considerado indispensable para que la reforma pueda avanzar en el Congreso.

La eventual presentación de una reforma electoral impulsada por Morena abrió un debate interno en la coalición gobernante y evidenció los límites numéricos del bloque oficialista en la Cámara de Diputados.

Mientras el Partido del Trabajo (PT) plantea dudas sobre la oportunidad del cambio constitucional, la dirigencia de Morena reconoce que la propuesta solo podrá avanzar si cuenta con el respaldo pleno de sus aliados.

La discusión se desarrolla de manera paralela a los trabajos técnicos que se realizan en Palacio Nacional, encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

PT cuestiona la oportunidad del cambio constitucional

El coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, señaló que, hasta el momento, no existe una iniciativa formal de reforma electoral, por lo que su bancada no ha fijado una postura definitiva sobre el contenido.

Sandoval declara que no hay necesidad de una reforma electoral | Sandoval advirtió que, sin el apoyo del PT, Morena no podría reunir los votos necesarios para aprobar la reforma electoral. Crédito: Cámara de Diputados

No obstante, expresó reservas sobre la conveniencia de abrir el debate en la coyuntura actual, al considerar que el oficialismo logró sus recientes triunfos electorales bajo las reglas vigentes.

Sandoval indicó que el país enfrenta un contexto internacional complejo, por lo que, a su juicio, la prioridad del debate público debería centrarse en la cohesión social.

En ese sentido, evitó pronunciarse sobre posibles cambios específicos, como la eliminación de legisladores plurinominales, tema en el que el PT ha manifestado desacuerdos en ocasiones anteriores.

Los votos necesarios y la posición del Partido del Trabajo

En relación con el proceso legislativo, el coordinador del PT recordó que una reforma constitucional requiere el respaldo de 335 diputadas y diputados en la Cámara baja.

Incluso sumando a sus aliados del PT y del PVEM, el bloque oficialista no alcanza por sí solo los votos necesarios para aprobar la iniciativa. (Cámara de Diputados)

Morena cuenta con 253 escaños y, aun sumando a sus aliados del PT y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el bloque oficialista no alcanza por sí solo la mayoría calificada.

Sandoval señaló que sin el apoyo de su partido la reforma no podría avanzar, y mencionó que no fue convocado a Palacio Nacional para conocer el primer borrador del proyecto.

Añadió que su grupo parlamentario esperará la presentación formal de la iniciativa para definir su postura, una vez que se conozcan los alcances y objetivos del planteamiento.

Monreal subraya la necesidad de acuerdos con aliados

Desde Morena, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, afirmó que el respaldo del PT y del PVEM es indispensable para que la reforma electoral tenga viabilidad.

Monreal aclara que se respetarán los tiempos legales para modificar la legislación electoral antes de los procesos comiciales.

Indicó que ambos partidos deben participar desde el inicio en la discusión y aportar sus observaciones antes de que la propuesta sea enviada al Congreso.

Monreal informó que ha sostenido reuniones con legisladores de los partidos aliados para revisar la agenda legislativa y reiteró que la mayoría calificada solo puede alcanzarse mediante un acuerdo completo dentro de la coalición gobernante.

Asimismo, señaló que el Congreso será el espacio donde se analicen las propuestas de distintos actores, incluidos los organismos electorales.

La reforma se analiza en Palacio Nacional

De manera paralela al debate legislativo, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó una reunión en Palacio Nacional con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encargada de integrar un diagnóstico y una propuesta preliminar para modificar el sistema electoral.

Sheinbaum participó junto a integrantes del gabinete federal y coordinadores parlamentarios de Morena en una sesión de trabajo sobre la reforma electoral. (X/@Claudiashein)

El documento fue coordinado por Pablo Gómez Álvarez y recoge planteamientos derivados de foros de consulta realizados durante el año anterior.

Al encuentro asistieron integrantes del gabinete federal y los coordinadores parlamentarios de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, lo que refleja que el tema se encuentra en una etapa de análisis previo, antes de su eventual presentación formal ante el Poder Legislativo.

¿Qué requiere Morena para aprobar la reforma electoral?

Reunir una mayoría calificada de 335 votos en la Cámara de Diputados

Contar con el respaldo del PT y del PVEM como aliados legislativos

Presentar una iniciativa formal que permita el análisis parlamentario

Construir acuerdos internos dentro de la coalición oficialista

Abrir espacios de discusión legislativa con los distintos actores políticos

La discusión sobre la reforma electoral se mantiene en una fase inicial, marcada por el análisis técnico y el diálogo político, en un contexto donde los acuerdos legislativos serán determinantes para definir su viabilidad.