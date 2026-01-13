México

Mañana se define la reforma electoral en Palacio Nacional, afirma Ricardo Monreal

Ricardo Monreal aseguró que el miércoles se reunirá con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y la presidenta Claudia Sheinbaum

Este miércoles definirán en Palacio
Este miércoles definirán en Palacio Nacional la iniciativa de reforma electoral. (Foto: Presidencia/Cámara de Diputados/INE)

La expectativa crece entre legisladores y actores políticos por la inminente discusión de la reforma electoral que, según confirmó el diputado Ricardo Monreal, mañana será abordada en una reunión privada en Palacio Nacional. La cita, convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca presentar las conclusiones de los foros recientes y trazar el calendario para la presentación formal de la iniciativa.

Reunión clave en Palacio Nacional para la reforma electoral

El diputados Monreal señaló que la presidenta Sheinbaum invitó a los coordinadores de la mayoría parlamentaria en el Congreso de la Unión a una sesión especial donde la Comisión Presidencial sobre la Reforma Electoral expondrá los resultados de las consultas y propuestas recogidas en días recientes.

Para Monreal, este encuentro será determinante para definir los próximos pasos en el proceso legislativo.

“Mañana es clave... porque nos invitaron a los dos coordinadores de la mayoría en las cámaras a estar presente en una reunión con la presidenta de la República y la Comisión completa sobre la reforma electoral, para presentar las conclusiones o propuestas de reforma electoral y establecer los plazos de la presentación de la iniciativa”, explicó el senador a medios.

Monreal asegura escucha activa y autonomía en la Cámara de Diputados

Durante el diálogo con periodistas, Monreal recalcó que el Congreso de la Unión será el único órgano competente para modificar las reglas electorales. El legislador subrayó que la Cámara actuará con apertura y recibirá propuestas de diversos sectores cuando el procedimiento parlamentario lo permita.

Al referirse a las recientes declaraciones de Pablo Gómez, quien consideró que las propuestas externas no serán tomadas en cuenta, Monreal enfatizó: “El único que puede modificar reglas jurídicas, normas electorales, pues es el Congreso de la Unión”. Aseguró que los aportes de partidos y organizaciones serán escuchados y valorados en el momento oportuno.

Alianzas, consensos y prioridades legislativas

Ante la pregunta sobre la postura de los partidos aliados y la posibilidad de aprobar la reforma sin el apoyo del PRI o el PAN, Monreal fue claro al aseverar que sin el respaldo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), la reforma constitucional no avanzaría. “Si no tenemos el parecer de los dos partidos o nos falta uno de ellos, pues la reforma constitucional no tiene posibilidades de salir”, recalcó.

El senador insistió en que buscará el diálogo con todos los grupos parlamentarios para asegurar una discusión amplia y plural, evitando que la reforma se perciba como una imposición unilateral.

Reforma electoral cerca de discutirse en el Congreso de la Unión

  1. Mañana se realizará una reunión privada en Palacio Nacional para definir la ruta de la reforma electoral, con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.
  2. El Congreso de la Unión será el responsable exclusivo de modificar la legislación electoral, recibiendo propuestas cuando el proceso legislativo lo permita, dijo Ricardo Monreal.
  3. La reforma aún carece de un documento final; solo existen ideas generales como la reducción de plurinominales y de recursos a partidos.
  4. El respaldo de partidos aliados como el Verde y el PT es indispensable para que la reforma constitucional avance, según explicó Monreal.
  5. La discusión se plantea como plural y abierta, con el compromiso de escuchar a todas las fuerzas políticas y organizaciones interesadas.

