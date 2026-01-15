Familia mexicana se va a esquiar a EU, pero se previene antes al preparar unas ricas tortas y se vuelve viral

La grabación superó los dos millones de vistas y generó cientos de comentarios.

Una escena cotidiana para muchas familias mexicanas se transformó en un fenómeno viral en redes sociales luego de que un grupo decidiera llevar sus propias tortas antes de disfrutar de un día de nieve en Estados Unidos. El hecho ocurrió en el Flagstaff Snow Park, en Arizona, y fue compartido en TikTok por la usuaria mexicana Roxanne Medrano, quien documentó cómo su familia mantuvo vivas sus costumbres lejos de casa.

En el video, que ya supera los dos millones de reproducciones, se observa a varios integrantes de la familia preparando tortas con bolillo, mayonesa, jamón y queso de puerco antes de ingresar al parque de nieve, evitando así los elevados precios de la comida dentro del complejo turístico. La escena conecta con una práctica común entre familias mexicanas: salir preparados desde casa para disfrutar sin gastar de más.

“Cuando mi familia mexicana va al parque de nieve”, escribió Roxanne Medrano en la publicación que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas, generando miles de reacciones y comentarios. Para muchos usuarios, el video despertó recuerdos de infancia y reforzó el orgullo por las tradiciones que se mantienen incluso fuera del país.

La preparación de tortas antes de esquiar conectó con miles de personas.

Las respuestas no tardaron en llegar y reflejaron una mezcla de nostalgia, humor y defensa de la identidad cultural. “La neta así fueron las infancias de la mayoría, no sé porque se las dan de fifis”; “Recuerdo haber comido sándwiches de atún con mi familia en el zoológico 🤣 cuando era un niño pequeño una vez”; “A mi realmente me parece una falta de respeto total que no estén los chiles en vinagre por ningún lado, eso es importantísimo. Chequen eso porfa jajaa”, escribieron algunos usuarios.

Un video en Arizona despertó nostalgia, orgullo y debate sobre las costumbres mexicanas fuera del país. (TikTok / @roxanamedrano679)

Otros comentarios se sumaron al tono irónico del debate: “Que tiene de malo? Ya no vivan de apariencia, sean felices”; “que falta de respeto así no se representa a un buen mexicano, les faltó su coca de 3lts y sus vasos rojos, donde están”; “que falta de respeto, no le pusieron aguacate”. También hubo quienes criticaron los altos costos dentro del parque: “La gente que se incomoda viendo esto como si por gastar muchísimo dentro del parque te fueran a dar una medalla o un premio jajaja adentro ni sabes si está limpio, rico y aparte carísimo”.

El video se convirtió en un reflejo del orgullo mexicano y de una forma de vida que trasciende fronteras, demostrando que las tradiciones no se congelan ni siquiera en la nieve de Arizona.