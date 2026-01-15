México

Gimnasio mexicano derrota a la IA con show en vivo al ritmo de Kabah: video se vuelve viral

El momento provocó risas, críticas y asombro en redes sociales

El momento provocó risas, críticas y asombro en redes sociales.

México volvió a colocarse en el centro de la conversación digital al demostrar, una vez más, que la realidad puede superar a cualquier intento de Inteligencia Artificial. Un video grabado en un gimnasio se volvió viral en redes sociales y desató todo tipo de reacciones, al grado de que muchos usuarios aseguraron que la escena parecía creada con IA, aunque en realidad ocurrió tal cual se muestra.

Bajo el ya clásico lema de “México Mágico”, la grabación exhibe un momento poco común: tres mujeres con uniforme deportivo cantando en vivo sobre una tarima improvisada, mientras el resto de las personas continúa con sus rutinas de ejercicio. La escena es acompañada por la canción La Calle de las Sirenas, del grupo Kabah, lo que incrementó el asombro y el tono nostálgico del momento.

El video fue compartido por el usuario Héctor Zarate, quien lo acompañó con la frase: “Un golpe más de México a la IA”, resaltando cómo este tipo de situaciones parecen irreales para quienes las observan desde fuera. En las imágenes se aprecia que, mientras algunos usuarios del gimnasio levantan pesas o usan las caminadoras, otros detienen su actividad para observar el espectáculo musical que ocurre a unos metros de distancia.

Usuarios aseguraron que la escena parecía generada por Inteligencia Artificial.

La publicación no tardó en generar miles de interacciones y comentarios, muchos de ellos cargados de humor y sorpresa. Usuarios destacaron lo surrealista de la escena, comparándola con conciertos improvisados o eventos sacados de un videojuego. Algunos mensajes reflejaron incredulidad, mientras otros celebraron la espontaneidad que caracteriza a este tipo de momentos virales en México.

“Oraaa, ni que fuera sala de despecho”; “Imaginen no poder escuchar tu propia música porque en ese gym existe la música en vivo? No gracias”; “Faltó un día al gym. Mi compa: ayer vinieron el 90’s pop tour”; “La IA nos persigue pero México es más rápido jajajajajajajaja”; “Parece servidor de Roblox nada más falta que alguien se case”, “El sueño del dueño era ser de OV7”, fueron algunos de los mensajes de usuarios más destacados.

Este episodio se suma a una larga lista de situaciones cotidianas que, al ser captadas en video, parecen desafiar la lógica o las capacidades actuales de la Inteligencia Artificial. Para muchos internautas, este tipo de clips refuerzan la idea de que México tiene una creatividad espontánea difícil de replicar por algoritmos, convirtiéndose en un terreno fértil para escenas que rayan entre lo absurdo, lo cómico y lo entrañable.

