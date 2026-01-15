México

¿Será por el meme de Ángela? Nodal filtra la lista de canciones de su próximo álbum y una se llama ‘Amor’

El cantante también adelantó cuándo podría salir su nuevo disco

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al compartir este 15 de enero, desde su canal de Instagram, un adelanto exclusivo de las canciones que compondrán su esperado álbum de 2026.

Entre los títulos revelados, uno llamó especialmente la atención: ‘Amor’, lo que ha desatado especulaciones sobre si el tema está dedicado a su esposa, Ángela Aguilar, o si es una referencia al controversial meme.

El anuncio de Nodal en redes sociales

Durante la mañana, Nodal publicó un video en su cuenta de Instagram donde aparece revisando la lista de tracks de su próximo material discográfico.

El cantante, fiel a su estilo cercano y espontáneo con sus fans, mostró por primera vez los nombres de las nuevas canciones, generando gran expectativa en la industria musical y entre sus seguidores.

“¿Querían música? Fierrofly", colocó.

El adelanto, que se viralizó en cuestión de minutos, fue interpretado por muchos como una muestra de la confianza que Nodal tiene en su nuevo proyecto.

Sin embargo, fue el nombre de una de las canciones, ‘Amor’, el que encendió las redes sociales, alimentando rumores sobre si se trata de una dedicatoria especial a Ángela Aguilar, con quien mantiene una de las relaciones más mediáticas del espectáculo.

La lista completa de canciones del nuevo disco de Nodal

La lista de canciones que Nodal compartió para su álbum previsto para 2026 incluye los siguientes títulos:

  • Fin de mes
  • Un vals
  • Si yo tuviera
  • Se cancela
  • Ojos llorosos
  • Modo frágil
  • Miel con licor
  • Lo de andar dolido
  • Buena suerte
  • Amor
  • Bandera blanca
  • Para qué
  • Aquí donde te extraño
  • Intacto
Asimismo, el intérprete de Ya no somos ni seremos detalló que también habrán duetos.

La variedad en los nombres sugiere que el próximo álbum explorará diferentes etapas emocionales y estilos dentro del repertorio de Nodal, quien ha sabido conquistar al público tanto con baladas como con temas de desamor.

¿Cuándo lanzará el álbum?

En su canal de Instagram, el yerno de Pepe Aguilar lanzó una encuesta para que sus fans decidieran cuándo debería salr el disco, sin embargo, detalló que era ‘el primero del año’, por lo que fans se cuestionaron en redes si el famoso estrenará otro después.

Las fechas que puso a votación fueron:

  • Febrero
  • Marzo
  • Mayo
  • Abril

Hasta el término de esta nota, la votación se inclina hacia febrero.

