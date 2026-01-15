Captan a Valentino Lanús tras años de ausencia y cuenta por qué no regresará a la pantalla: “No me gusta el medio”

Valentino Lanús reaparece en televisión tras vencer el cáncer y revela su nueva vida lejos de los reflectores (Recorte)

Poco más de dos décadas después de consolidarse como referente de las telenovelas mexicanas, Valentino Lanús sorprendió al público en 2024 al volver temporalmente a la televisión en Tu vida es mi vida, producción que compartió con Susana González.

Esa colaboración no marcó su regreso definitivo, sino un paréntesis en una vida orientada por nuevas prioridades, alejadas de la industria que lo catapultó a la fama y definidas profundamente por su búsqueda de bienestar y sentido personal.

Superó un cáncer en medio de su retiro

Tras seis años fuera del medio artístico, Lanús reveló en una entrevista con TVyNovelas que una de las experiencias más determinantes de su retiro fue el diagnóstico de cáncer entre el intestino delgado y grueso, detectado mientras residía en la selva.

En 2023, Valentino Lanús reapareció en la telenovela 'Tu vida es mi vida' junto a Susana González tras seis años alejado de la televisión mexicana (Crédito: Instagram/@tuvidaesmividaof)

El actor aclaró que el desenlace fue favorable y que actualmente está en remisión: “Nunca había estado tan sano como ahora ni cuando tenía 17 años”, expresó.

Durante el proceso, evitó inicialmente la quimioterapia debido al impacto que este tratamiento tuvo en la salud de su madre, aunque finalmente accedió a él para superar la enfermedad.

Un no a regresar al medio artístico y las telenovelas

En un diálogo reciente con la prensa, Lanús especificó que este regreso a la pantalla representó únicamente una vivencia puntual: “Así es como vivo ahora. Mi vida es diferente”.

Subrayó que su presente está guiado por el equilibrio entre su filosofía personal y su rutina diaria, enfatizando el papel que la paternidad y el tiempo en familia desempeñan en sus decisiones profesionales.

Lejos de las historias de amor en la pantalla, Lanús confesó que la industria perdió sentido para él, poniendo por encima su autenticidad y bienestar respecto a la fama y el reconocimiento público (Facebook/Valentino Lanús)

En sus propias palabras: “Tengo una vida muy tranquila y feliz, dedicada a ser papá”. El propio Lanús ahondó en las razones de su distanciamiento del medio, señalando que el universo televisivo perdió interés para él:

“No me gustan las historias, no me gusta el medio ni la forma en la que se maneja; no es un mundo que me resulte atractivo”, afirmó, y destacó los altos costes personales que implica la fama, pese a sus réditos materiales.

Así luce Valentino Lanús en 2026 (Recorte)

Para Lanús, el bienestar y la autenticidad superan el confort de la exposición pública. La introspección y el contacto con la naturaleza fueron ejes en su transformación personal.

Lanús vivió durante seis años en la selva de la Riviera Maya, donde incorporó prácticas espirituales y profundizó en el yoga y la meditación. “En la naturaleza precisamente ahí empecé a dedicarme al yoga de forma profunda y pasaron cosas maravillosas en estas prácticas”, confió el actor.

El actor encuentra plenitud en una vida simple y dedicada a su hija María Magdalena, lejos de la exposición pública y compromisos absorbentes (Facebook/Valentino Lanús)

Actualmente, a sus 50 años, imparte cursos vinculados a esas disciplinas y mantiene un ritmo de vida alejado de los reflectores. La llegada de su hija, María Magdalena, consolidó su cambio de rumbo.

Lanús privilegia la crianza y la cotidianidad familiar sobre los compromisos laborales absorbentes: opta solo por regresos esporádicos en circunstancias muy específicas.

Valentino Lanús reside junto a su familia en la selva de la Riviera Maya, donde profundiza en yoga, meditación y espiritualidad (Facebook/Valentino Lanús)

Al ser consultado sobre una posible negativa absoluta a volver al medio, sostuvo: “No es un no rotundo, porque sólo Dios sabe el camino en el que nos va a poner, pero de entrada estoy en una historia completamente distinta”.