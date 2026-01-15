Cae “El Traka” y una estadounidense, personas ligadas al Cártel del Noreste con armamento y droga en Nuevo León

Las dos personas detenidas (SSPC)

Fueron detenidas dos personas que estarían relacionadas al grupo criminal Cártel del Noreste en Nuevo León y quienes llevaban armamento y droga.

Los arrestos fueron realizados en el municipio de Galeana e informados por el Gabinete de Seguridad el 15 de enero, el cual destacó que los individuos estarían ligados con el grupo criminal mencionado y que llevaban un arma corta, así como 186 dosis de marihuana, cocaína y metanfetamina.

De igual manera, les fueron asegurados cartuchos, dinero en efectivo y básculas grameras. La captura de los sujetos en la colonia Centro fue resultado de una denuncia anónima, según compartió el Gabinete de Seguridad.

Reportes de inteligencia indican que los sujetos capturados son identificados como Ramón “N”, alias El Traka y Renata “N”, esta última una mujer de origen estadounidense.

Los indicios asegurados (SSPC)

“Elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_y @FuerzaCivil_NL detuvieron a dos hombres relacionados con el Cártel del Noreste”, es parte de lo compartido en redes sociales.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que agentes de seguridad observaron a dos individuos que estaban en vía pública con dosis de drogas.

El reporte de la institución encabezada por Omar García Harfuch indica que los ahora detenidos llevaban 101 dosis de marihuana, 44 dosis de cocaína y 41 dosis de metanfetamina, lo que suma las 186 dosis de droga.

Como resultado se les aseguró un arma corta, un cargador, cinco cartuchos útiles, 101 dosis de marihuana, 44 dosis de cocaína, 41 dosis de metanfetamina, dinero en efectivo y dos básculas grameras.

En las detenciones participaron elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), así como la Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Estatal.

Detienen a miembros del Cártel del Noreste que repartían juguetes bélicos

Cabe recordar que el pasado 28 de diciembre fue informada la detención de cuatro sujetos que tenían juguetes con la leyenda CDN, es decir, las siglas del Cártel del Noreste.

Los sujetos capturados en Guadalupe (Policía de Guadalupe)

En dicha ocasión los cuatro hombres estaban repartiendo los juguetes en el municipio de Guadalupe y las autoriades locales los identificaron como integrantes de una célula delictiva ligada con homicidios y otros hechos delictivos en la región.

La Policía del municipio compartió imágenes de los indicios incautados a los sujetos, con lo que se pudo ver que llevaban armas, balas, drogas, fornituras tácticas, así como juguetes, estos últimos con la leyenda de una estructura delictiva.

Los hombres detenidos en dicha ocasión son:

Bryan , alias Lucifer , un sujeto de 25 años de edad, originario de Veracruz

Erick , alias Flaco , de 27 años de edad, también originario de Veracruz

Francisco Israel , es un sujeto apodado Cañangas y/o Isra , de 31 años de edad y es originario de Monterrey

Lander Alejandro, quien es conocido como Tocino, cuenta con 18 años de edad, originario de Baja California y quien tiene una ficha de desaparición fechada 29 de noviembre de 2025.