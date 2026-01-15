Autoridades advierte por frente frío con lluvias fuertes en Chiapas y Tabasco

Autoridades pidieron a la población extremar precauciones ante el descenso de temperaturas (Crédito: Cuartoscuro)

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que se mantienen activos los protocolos de alerta ante el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), debido a la presencia y desplazamiento de frentes fríos que afectarán diversas regiones del país durante los próximos días.

De acuerdo con el reporte oficial, este jueves el Frente Frío No. 28 se desplaza rápidamente sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, donde su interacción con otros sistemas meteorológicos provocará precipitaciones significativas, principalmente en Chiapas y Tabasco, con lluvias puntuales intensas que podrían alcanzar acumulados de 75 a 150 milímetros, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos, inundaciones y deslaves.

La masa de aire polar asociada a este frente mantendrá un ambiente frío a gélido en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, favoreciendo la formación de bancos de niebla durante las primeras horas del día, mientras que en el sureste y la península de Yucatán se prevé un clima de fresco a templado.

Uno de los fenómenos de mayor riesgo será el evento de “Norte” intenso, con vientos sostenidos de 60 a 70 km/h y rachas severas de 80 a 100 km/h en el Istmo y golfo de Tehuantepec, impactando principalmente a Oaxaca y Chiapas, lo que podría generar oleaje elevado y afectaciones a la navegación marítima, así como daños en estructuras ligeras.

Frentes Fríos seguirán

Se espera que entre el Frente Frío 29 el próximo viernes 16 de enero (X/ @conagua_clima)

Aunque se espera que el Frente Frío No. 28 deje de afectar gradualmente al país, la tarde del viernes se prevé el ingreso del Frente Frío No. 29 por el norte y noreste de México.

Este sistema interactuará con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando vientos con rachas de hasta 60 km/h en entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz.

Para el viernes, además de los vientos, se pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en regiones del occidente y centro del país, incluyendo Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Estado de México. Asimismo, persistirá el viento del norte con rachas de 60 a 80 km/h en el Istmo y golfo de Tehuantepec.

Hacia el fin de semana, durante sábado y domingo, el Frente Frío No. 29 recorrerá rápidamente el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, alcanzando el golfo de México y la península de Yucatán, por lo que las autoridades llaman a no bajar la guardia.

Recomendaciones de Protección Civil

PC federal dio recomendaciones ante las fuertes lluvias y bajas temperaturas (Crédito: Facebook/Protección Civil Nuevo León)

Abríguese adecuadamente utilizando la técnica de capas de ropa para conservar el calor corporal.

Cubra nariz y boca al salir de lugares cálidos para prevenir enfermedades respiratorias.

Proteja especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y enfermos crónicos .

Extreme precauciones al conducir , mantenga distancia de seguridad y encienda las luces ante la presencia de niebla o lluvia .

Evite acercarse a playas, escolleras y zonas marítimas con oleaje elevado.

Asegure techos, ventanas y objetos sueltos que puedan convertirse en proyectiles por el viento.

Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la CNPC y del SMN, y a seguir puntualmente las indicaciones de las autoridades locales de Protección Civil.