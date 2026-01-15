Asesinan a tiros a tres personas en la alcaldía Gustavo A. Madero de CDMX, uno era menor de edad

Policía mexicana realiza arrestos en una escena del crimen acordonada, durante operativo de seguridad en una zona de alto riesgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres personas fueron asesinadas a tiros durante lo que sería un ataque directo en calles de Cuautepec, colonia Zona Escolar, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

El ataque se realizó poco después de las 19:30 horas de este miércoles 14 de enero, cuando las víctimas se encontraban en la vía pública mientras ingerían bebidas alcohólicas.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió cerca del Reclusorio Norte, cuando sujetos desconocidos se aproximaron a las víctimas a bordo de una motocicleta y les dispararon en varias ocasiones.

Ante los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron al sitio para acordonar la zona y brindar atención a las personas lesionadas.

Las tres personas fueron localizadas en la vía pública al arribar los elementos de emergencia, quienes solo pudieron confirmar que ya habían fallecido.

Policía mexicana realiza arrestos en una escena del crimen acordonada, durante operativo de seguridad en una zona de alto riesgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SSC informó que entre las víctimas se encontraba un menor de edad, quien contaba con antecedentes delictivos. Esta agresión se habría realizado debido a presuntos conflictos personales.

“Tripulantes de una motocicleta arribaron y realizaron las detonaciones en contra de las personas que perdieron la vida, una de ellas menor de edad y quien contaba con antecedentes delictivos, con quienes al parecer tenían problemas anteriores”, detalló la Secretaría.

La zona permanece acordonada y las autoridades permanecen a la espera de peritos forenses para que se realicen las investigaciones correspondientes.

Los presuntos agresores huyeron de la zona luego de perpetrar el ataque a balazos, quienes de acuerdo con los primeros reportes se movilizaron a bordo de un vehículo.

En tanto, los policías capitalinos permanecen en la búsqueda de los probables responsables del ataque, con apoyo de las cámaras de videovigilancia en la zona.

*Información en desarrollo...