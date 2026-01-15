6 consejos para lograr que el tinte dure más en el cabello

Adoptar una rutina específica para cabello teñido permite prolongar la intensidad y el brillo del color después de aplicar el tinte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conservar el color vibrante y el brillo tras teñirse el cabello puede llevar a representarn un gran desafío para muchas mujeres, lo cual afecta no splo el efecto del color sino al bolsillo, pues requiere retoques constantes.

En este sentido, adoptar una rutina de cuidado específica permite prolongar la intensidad del tinte y retardar la pérdida de color.

De acuerdo con medios especializados como Vogue y Allure, la elección de productos adecuados, la protección frente al calor y la exposición solar, así como la frecuencia de los lavados, influyen directamente en la durabilidad del color.

Es por ello que incorporar hábitos sencillos a la rutina diaria puede marcar la diferencia en el aspecto y la salud del cabello teñido, tales como los que te contamos a continuación.

Mantener el color de tu cabello puede ser más sencillo de lo que crees con estos sencilos conejos.

Consejos para que dure más el tinte en tu cabello

Algunos de los mejores consejos que puedes seguir para prolongar la duración del tinte en el cabello son los siguientes:

Evitar lavar el cabello inmediatamente después de teñirlo . Esperar al menos 48 horas permite que el color se fije mejor.

Usar agua fría o tibia en los lavados . El agua caliente contribuye a que el color se desvanezca más rápido.

Elegir productos específicos para cabello teñido , como champús y acondicionadores sin sulfatos, que protegen y sellan el color.

Reducir la frecuencia de los lavados . Lavar el cabello dos o tres veces por semana ayuda a mantener el color por más tiempo.

Proteger el cabello del sol . La exposición solar directa puede desvanecer el tinte. Se recomienda usar sombreros o productos con filtro UV.

Evitar herramientas de calor excesivo como planchas, secadores y rizadores, o usarlas con protectores térmicos.

Hidratar el cabello regularmente con mascarillas o aceites, ya que el cabello seco pierde color con mayor facilidad.

No abusar de productos con alcohol o químicos agresivos, como lacas y espumas, que aceleran la pérdida de color.

Realizar retoques periódicos en las raíces según el crecimiento y el tipo de tinte utilizado.

El uso constante de calor puede hacer que tu tinte dure menos tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir el daño al cabello cuando usas tintes de manera regular

Para prevenir el daño en el cabello cuando se usan tintes de manera regular, también pueden tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

Elegir tintes de calidad profesional y, en lo posible, sin amoníaco, para reducir la agresión a la fibra capilar.

Realizar pruebas de sensibilidad antes de aplicar el producto para evitar reacciones adversas en el cuero cabelludo.

No teñir sobre cabello dañado . Si el cabello está seco o quebradizo, es preferible fortalecerlo antes de aplicar cualquier tinte.

Aplicar tratamientos hidratantes y reparadores antes y después de la coloración, como mascarillas o aceites nutritivos.

Espaciar el tiempo entre aplicaciones para permitir la recuperación del cabello entre un tinte y otro.

Evitar el uso de herramientas de calor excesivo como planchas y secadores, o emplearlas siempre con protectores térmicos.

Utilizar champús y acondicionadores específicos para cabello teñido , que ayudan a mantener la hidratación y el color.

Recortar las puntas con regularidad para eliminar las zonas más dañadas y favorecer un crecimiento saludable.

Proteger el cabello del sol y del cloro usando sombreros o productos con filtro UV, y enjuagando el cabello tras nadar en piscinas.

Hidratar el cabello con mascarillas o aceites y evitar productos con alcohol mantiene la salud capilar y prolonga el color del tinte.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas medidas ayudan a minimizar la resequedad, la fragilidad y la opacidad asociadas al uso frecuente de tintes.