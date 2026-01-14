México

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Cd Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Guardar
La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el sismo ocurrió a las 4:25 hora del centro. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de Cd Hidalgo ubicado en Chiapas.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 4:25 de este 14 de enero a 32 km al oeste del municipio y tuvo una profundidad de 80.4 km.

El lugar exacto donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 14.658 grados de latitud y -92.451 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por sismo registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información entregada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo pasará un movimiento telúrico, explica el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se reportan decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo hacer una mochila de la vida?

Cuando se trata de eventos naturales que no se pueden predecir y que toman por sorpresa a la población, como el caso de los sismos, lo mejor siempre es la prevención, estar preparados.

Una de las diferentes maneras de estar prevenidos es teniendo a la mano una mochila de emergencia, también conocida como mochila de la vida, la cual preparas en casa con artículos esenciales y suficientes para las siguientes 72 horas.

Puedes adaptar tu mochila a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas. Aquí te decimos cuáles son algunos de los artículos necesarios que debes guardar.

Alimentos no perecederos y agua embotellada

Encendedor o cerillos

Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil

Artículos personales de higiene

Dos o tres cambios de ropa

Ropa abrigadora

Botiquín de primeros auxilios

Medicinas

Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto

Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB

Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta

Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo

Artículos de uso femenino

Silbato

Kit de herramientas

Copia de las llaves de tu casa

Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.

Es recomendable guardar tu mochila en un lugar de fácil acceso y tener otra en el automóvil o en tu trabajo.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Requisitos para tramitar la Constancia de Concubinato en CDMX en línea

El concubinato otorga ciertos derechos siempre que se acredite legalmente la relación mediante un documento oficial

Requisitos para tramitar la Constancia

Quiénes son los ocho alfiles de El Mencho que operan al CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara

Ellos son los personajes que administran Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco

Quiénes son los ocho alfiles

Temblor hoy 14 de enero en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 14 de enero

Licuado de brócoli y manzana, la mejor receta para reducir el colesterol y proteger los riñones

Este bebida destaca por su contenido en fibra, vitamina C, potasio y compuestos antioxidantes

Licuado de brócoli y manzana,

Embajador de EEUU celebra detención de operadores de El Mencho, líder del CJNG

La FGR detuvo en Jalisco y Nayarit a varios líderes regionales del CJNG

Embajador de EEUU celebra detención
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quiénes son los ocho alfiles

Quiénes son los ocho alfiles de El Mencho que operan al CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara

Embajador de EEUU celebra detención de operadores de El Mencho, líder del CJNG

El CJNG en 2026: estos son los estados donde tiene presencia el grupo criminal

Quién es “El Uber”, el jefe de plaza del CJNG en Guadalajara que fue detenido y qué revelan sus corridos

Aseguran equipo táctico, drogas y armamento del CJNG en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Cazzu, Belinda, Ángela Aguilar y

Cazzu, Belinda, Ángela Aguilar y Christian Nodal podrían reencontrarse en Premios Lo Nuestro 2026

Remodelación de la casa de Ángela Aguilar en Zacatecas habría sido pagada por Nodal, según Javier Ceriani

Ángela Aguilar sorprende al revelar que construyó su casa en Zacatecas desde joven

BTS en México 2026: los mejores memes de ARMY tras el anuncio del tour mundial

Ángela Aguilar imita el desafío de las uvas de Cazzu durante celebración de Nodal

DEPORTES

Rubén Rodríguez regresa a la

Rubén Rodríguez regresa a la TV acompañado del “Ruso” Brailovsky: este es su nuevo canal

Marcelo Flores, excluido de Canadá por no cumplir con este trámite

Alexis Vega será operado: ¿Cuántas jornadas lo perderá Toluca para el Clausura 2026?

Este sería el motivo por el que Miguel Borja aún no puede jugar con Cruz Azul

Buffalo Bills vs Denver Broncos: cuándo y dónde ver el juego de la Ronda Divisional en México