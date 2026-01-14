Paristas entregan Facultad de Arquitectura de la UNAM

El paro en la Facultad de Arquitectura comenzó desde octubre. Crédito: FacultadDeArquitecturaUnamSitioOficial/FB

Las y los estudiantes que sostenían un paro de actividades académicas desde octubre en la Facultad de Arquitectura de la UNAM entregaron las instalaciones.

La finalización del paro estaba pactada para las 17:00 horas del 13 de enero.

La cuenta de organización estudiantil (@asamblea_fa) solicitó acompañamiento en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria debido a presencia de autoridades.

Cabe señalar que en diciembre, la dirección del plantel anunció el abandono de instalaciones de parte de las y los paristas.

“Hoy, las instalaciones del CIDI y de la UMFA fueron abandonadas por quienes las ocupaban, sin condiciones mínimas de resguardo. Ante esto, la administración asumió inmediatamente su custodia para proteger el patrimonio universitario.

(Captura de pantalla)

Este abandono pone en riesgo los bienes de la facultad y vulnera los principios de corresponsabilidad y cuidado que deben regir nuestra vida universitaria.

Reiteramos que el diálogo y la participación no deben comprometer el patrimonio colectivo y deben enmarcarse en los procedimientos institucionales", se pudo leer el 15 de diciembre.

¿Cuándo regresa a clases la Facultad de Arquitectura?

Por el momento la Dirección del plantel aún no ha anunciado la fecha de regreso a clases.

Las y los estudiantes deberán esperar a que haya algún comunicado oficial, pues el personal administrativo y de servicios de la UNAM deberá realizar una evaluación de las instalaciones.

Por qué inició el paro en la Facultad de Arquitectura UNAM

La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció el inicio de un paro indefinido en sus actividades académicas, sumándose a una serie de planteles de la institución que han suspendido sus labores en respuesta a una serie de incidentes que comprometen la seguridad de la comunidad universitaria.

Tras una decisión adoptada en asamblea estudiantil, la medida responde a la reciente escalada de amenazas de bomba en distintos planteles de la UNAM, además del ataque y asesinato de un estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur.

A través de sus redes sociales oficiales, la Facultad explicó que la decisión surgió tras una votación que concluyó el domingo 12 de octubre.