La zona de Edomex que dejó a los integrantes de BTS pasmados cuando visitaron México hace años

Una vivencia inusual en 2014 marcó la estadía de la popular agrupación asiática en tierras mexicanas

La banda visitó México en
La banda visitó México en 2014 (Zurisaddai González/Infobae México)

Las anécdotas de BTS en México suelen generar emoción entre el ARMY latinoamericano, pero uno de los recuerdos más sorprendentes de la banda coreana tiene que ver con un rincón inesperado del Estado de México.

Durante su visita en 2014, los integrantes exploraron sitios emblemáticos, vivieron desafíos y, según contaron en el blog oficial, quedaron especialmente impactados por un lugar que, hasta hoy, sigue generando curiosidad entre sus seguidores.

El diario de viaje de Jimin: así vivieron Edomex los integrantes de BTS

En una entrada de noviembre de 2014 publicada por Jimin en el blog de BTS y traducida por BTS México Alianza Latina, el vocalista relató paso a paso la travesía del grupo durante su paso por el país.

“Ustedes tienen curiosidad de qué fue lo que hicimos en México, ¿cierto? Así que por eso tomé muchas fotografías y regresé”, escribió el artista.

(Foto: Twitter/@KBSMusicBank)
(Foto: Twitter/@KBSMusicBank)

El trayecto comenzó con un vuelo largo desde Corea, con escala en Los Ángeles, que los dejó exhaustos antes de arribar al hotel en la Ciudad de México tras veintitrés horas de viaje.

La banda aprovechó la mañana siguiente para recorrer algunos puntos turísticos, entre ellos la famosa Pirámide del Sol en Teotihuacán, Edomex.

“Si ves la pirámide desde abajo, no se ve tan grande, pero cuando subí… obtuve energía del sol e incluso canté la canción de Taeyang Sunbaenim”, recordó Jimin en el blog. Además, mencionó el asombro por los altos cactus que rodean el sitio arqueológico.

(Foto: Blog de BTS)
(Foto: Blog de BTS)

Pero el momento que más los sorprendió llegó después. “No puede ser… Hay un restaurante dentro de una cueva, ¡no puede ser!”, escribió Jimin, asombrado por el peculiar sitio donde la banda degustó un filete junto a otros artistas coreanos.

El resto de la jornada estuvo dedicado a los ensayos para el concierto, que tuvo lugar ante 15 mil asistentes. “Tuvimos mucha diversión presentándonos en un recinto que estaba lleno”, relató el cantante.

Para el grupo, uno de los desafíos fue presentarse en una ciudad ubicada a gran altitud. “No podía respirar bien. Tiene sentido usar un aparato para respirar”, comentó Jimin sobre la experiencia.

Antes de partir, la banda apenas tuvo tiempo para descansar.

“Solo porque el concierto terminó, no significa que descansaríamos después… nos bañamos y nos fuimos de inmediato”, compartió el artista. Terminó su crónica agradeciendo a sus seguidores y prometiendo regresar.

BTS y su próxima visita a México este 2026

La emoción por el regreso de BTS a México está en su punto más alto.

La banda de k-pop vendrá
La banda de k-pop vendrá a México (Jovani Pérez/Infobae)

La banda surcoreana confirmó tres conciertos en la Ciudad de México para mayo de 2026, lo que ha reavivado el interés de las fans por cada detalle de sus visitas pasadas.

El recuerdo de aquel viaje y la zona de Edomex que los sorprendió aumentan la expectativa por las nuevas experiencias que vivirán en su próxima estadía en el país.

