Caen 4 miembros de ‘Los Rusos’ en Acapulco con armas largas y droga, tres eran menores de edad

De las personas aprehendidas, solo una es mayor de edad. (FOTO: Especial)

El pasado 1 de octubre, elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) en coordinación con cuerpos de seguridad federales reportaron la detención de cuatro miembros de Los Rusos en el fraccionamiento Marina Diamante, en la colonia Diamante Aeropuerto de Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con los informes federales, de los cuatro detenidos solo uno era mayor de edad.

Asimismo, fuentes de seguridad informaron a Infobae México que esta operación mermó las actividades de reclutamiento de menores de edad por parte de Los Rusos, célula criminal considerada uno de los principales brazos armados del Cártel de Sinaloa, facción de Los Mayos.

Entre lo asegurado por el personal de seguridad se encontraron:

Un arma larga

77 cartuchos útiles de diferentes calibres

5 cargadores

Un vehículo tipo camioneta

16 bolsas que contenían aparente marihuana

191 bolsitas de una sustancia similar a la droga conocida como cristal

5 teléfonos celulares

Finalmente, las autoridades informaron que estas acciones fueron resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad donde participan elementos de la SEMAR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Guardia Nacional (GN).

Procesan por homicidio a mujer policía vinculada con Los Rusos

En hechos recientes, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) arrestaron a tres elementos más de Los Rusos que operaba en el estado de Guerrero.

Fuentes de seguridad informaron que Ana "N", mantendría vínculos con el cártel mientras se desempeña como miembro de Los Rusos. Foto: FGE Guerrero

De acuerdo con los reportes, los detenidos fueron identificados como Ana “N”, alias La Muñeca de la Mafia, quien e desempeñaba como policía municipal de Acapulco. Además, aprehendieron a Ricardo “N” y Pedro “N”, todos presuntos responsables de homicidio calificado en contra de un hombre identificado como Luis “N”, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 19 de agosto de 2025 a un costado del río La Sabana en la colonia la Máquina.

Ana “N”, Ricardo “N” y Pedro “N” permanecerán bajo prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de Chilpancingo mientras avanza la investigación por el homicidio calificado de Luis “N” en Acapulco de Juárez.

Cabe señalar que información obtenida por Infobae México refiere que Ana “N”, alias La Muñeca de la Mafia, está vinculada con Los Rusos, brazo armado de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Gobernadora de Guerrero supervisa filtros de seguridad tras ola de violencia

Evelyn Salgado Pineda compartió a través de redes sociales su participación en acciones de seguridad (FB/ Evelyn Salgado Pineda)

Luego de una serie de hechos violentos registrados en los últimos días en Guerrero, incluyendo asesinatos y ataques incendiarios contra unidades del transporte público en Chilpancingo y Acapulco, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, informó el pasado 30 de septiembre que se han reforzado las acciones de seguridad en coordinación con autoridades federales y estatales.

A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que está “supervisando personalmente los filtros de seguridad y escuchando la voz de la ciudadanía”.

“Desde ayer he girado instrucciones para reforzar la estrategia de seguridad en la capital. Con la estrecha coordinación entre el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mantenemos acciones permanentes para garantizar la tranquilidad de Chilpancingo y de todo Guerrero”, mencionó en redes sociales.