México

¿Un crematorio clandestino en el Refugio Franciscano? Esto encontró la Fiscalía CDMX

Bertha Alcalde Luján negó que el ingreso al albergue animal se haya tratado de un “despojo” cuando existía denuncias de maltrato animal

Guardar
Encontraron un crematorio dentro del
Encontraron un crematorio dentro del Refugio Franciscano (Jefatura Gobierno CDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México junto con el Gobierno de la CDMX revelaron las condiciones en las que operaba el Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa. Tras las constantes manifestaciones y acusaciones sobre un supuesto despojo, la fiscal Bertha Alcalde Luján explicó cuál es la situación del inmueble.

A la par, dieron a conocer los hallazgos insalubres en los que se encontraban los perros y gatos rescatados. “De ninguna manera fue esto un despojo. Ya hemos venido explicando qué motivó la actuación tanto de la Fiscalía como del gobierno de la ciudad. No hay hoy en día ninguna denuncia por despojo en lo que corresponde a este inmueble en específico. Esto deriva, de nuevo, de una investigación que tiene la fiscalía por el delito de maltrato animal“, compartió.

De fauna nociva hasta un crematorio clandestino: lo que encontraron dentro del Refugio Franciscano

La fiscal Bertha Alcalde Luján negó que exista denuncia por despojo de los animales rescatados en el Refugio Franciscano. Crédito:X/ @ClaraBrugadaM

La Fiscalía CDMX reveló la existencia de un crematorio clandestino y condiciones extremas de insalubridad en el Refugio Franciscano. La intervención se realizó debido al antecedente de una denuncia por maltrato animal el 12 de diciembre de 2025.

Según explicó Bertha Alcalde Luján, titular de la fiscalía, la intervención se realizó bajo orden judicial, con la participación de peritos en medicina veterinaria forense. Se verificó que el refugio no reunía las mínimas condiciones para el bienestar animal y los pisos estaban cubiertos de heces y orina.

Durante las inspecciones, los equipos oficiales identificaron un crematorio utilizado para cadáveres de animales, en mal estado y sin autorización. Se localizó, además, una plaga de ratas que representaba un riesgo sanitario grave, restos de roedores y comida impregnada con heces y orina. No existía ventilación ni luz natural; las jaulas estaban deterioradas y los animales permanecían expuestos al frío y en espacios saturados.

Gobierno CDMX denunció que encontraron
Gobierno CDMX denunció que encontraron fauna nociva y condiciones de hacinamiento dentro del Refugio Franciscano (Jefatura Gobierno CDMX)

Las autoridades constataron hacinamiento severo, sobrepoblación y acumulación de desechos orgánicos. La falta de registros dificultó conocer el historial y número real de animales alojados. El Gobierno de la Ciudad de México añadió que, durante la revisión, fue evidente la carencia de atención médico-veterinaria oportuna.

Respecto al estado de salud, algunos animales presentaban desnutrición severa, extrema delgadez, obesidad, enfermedades dermatológicas, heridas abiertas, infecciones, dolor no tratado y tumores, así como problemas ortopédicos y neurológicos. Muchos ya no lograban levantarse o caminar. Las autoridades documentaron el uso de medicamentos caducados y alimentación inadecuada, como pan mojado y otros productos no aptos.

La investigación de la Fiscalía
La investigación de la Fiscalía concluye que el Refugio Franciscano presentaba maltrato animal grave y deficiencias sanitarias, motivando la intervención. Crédito: Jefatura de Gobierno de la CDMX

El operativo derivó en el rescate de 391 animales por parte de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, confirmó el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho. Precisó que del total:

  • 151 eran machos y 220 hembras
  • 146 en etapa geriátrica
  • 223 adultos y dos cachorros

Los animales fueron llevados a un espacio con 90 módulos, bajo vigilancia sanitaria, donde cuentan con tres médicos veterinarios zootecnistas, personal especializado en limpieza y oficiales de apoyo. Vázquez Camacho afirmó que “cada animal recibe entre dos y tres raciones de alimento al día, cuenta con atención veterinaria las 24 horas y espacios para esparcimiento”.

La jefa de Gobierno, Clara
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, rechazó que el discurso de bienestar animal se utilice para justificar lo ocurrido en el refugio (Jefatura de Gobierno de la CDMX)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, rechazó que el discurso de bienestar animal se utilice para justificar lo ocurrido en el refugio. Sostuvo que el objetivo de las autoridades fue garantizar la vida y la integridad de los animales, bajo mandato judicial.

Las imágenes divulgadas por el gobierno capitalino exhibieron la situación real en que se encontraban los animales y refutan los argumentos de quienes minimizan la gravedad del caso.

Temas Relacionados

Refugio FranciscanoCuajimalpaFiscalía CDMXCDMXMaltrato Animalmexico-noticias

Más Noticias

Cómo dejar de fumar después de los 50 años puede cambiar tu vida

Nuevos estudios muestran que abandonar el tabaco en la madurez reduce riesgos de enfermedades cardíacas y deterioro cognitivo, según datos de la OMS y la revista The Lancet Healthy Longevity

Cómo dejar de fumar después

Así detuvieron a integrante de “Los Negros”, banda de robacoches que opera entre CDMX y Edomex

El arresto fue confirmado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México

Así detuvieron a integrante de

Uno a uno: los detenidos por el asesinato de Carlos Manzo y su vínculos con el CJNG

Desde la primera audiencia de “El Licenciado” hubo declaraciones sobre el grupo criminal

Uno a uno: los detenidos

Bloqueos y manifestaciones CDMX, Edomex hoy 12 de enero en vivo: afectaciones en San Antonio Abad por obras

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos y manifestaciones CDMX, Edomex

Alejandro Murat se reúne con Claudia Sheinbaum y descarta intervención de EEUU en México

El encuentro destacó la importancia de mantener relaciones bilaterales sólidas con Estados Unidos y socios estratégicos como Japón

Alejandro Murat se reúne con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Uno a uno: los detenidos

Uno a uno: los detenidos por el asesinato de Carlos Manzo y su vínculos con el CJNG

FGR filtró información al crimen organizado en caso Rancho Izaguirre, acusa Guerreros Buscadores de Jalisco

Sentencian a hombre que llevaba más de 40 kilos de metanfetamina ocultos en una camioneta en Coahuila

Con dosis de droga, así convenció el CJNG a funcionario de entregar datos de Carlos Manzo

Reportan vinculación a proceso de Samuel “N” y Josué Elogio “N”, relacionados con el asesinato del Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Valeria, nieta de Carlos Slim,

Valeria, nieta de Carlos Slim, revela su compromiso con Justo Fernández del Valle

Faisy llora la muerte de su perra Vicenta: “Se fue mi protectora”

Stephanie Salas admite distanciamiento con su tía Alejandra Guzmán y no conoce su estado de salud

Este es el exclusivo regalo de Pepe Aguilar a Christian Nodal por sus 27 años

Zayn Malik en México: el ex One Direction revela cuántas fechas tendrá

DEPORTES

FC Juárez vs Chivas: cuándo

FC Juárez vs Chivas: cuándo y dónde ver el juego del Rebaño Sagrado en México

Marcelo Flores debuta con doblete después de ser convocado para jugar con Canadá

Abanderan a delegación que representará a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Cruz Azul vs Atlas: a qué hora y dónde ver a la Máquina en la búsqueda de su primera victoria en el Clausura 2026

Donovan Carrillo tendrá una competencia previo al comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026