¿Un crematorio clandestino en el Refugio Franciscano? Esto encontró la Fiscalía CDMX

Encontraron un crematorio dentro del Refugio Franciscano (Jefatura Gobierno CDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México junto con el Gobierno de la CDMX revelaron las condiciones en las que operaba el Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa. Tras las constantes manifestaciones y acusaciones sobre un supuesto despojo, la fiscal Bertha Alcalde Luján explicó cuál es la situación del inmueble.

A la par, dieron a conocer los hallazgos insalubres en los que se encontraban los perros y gatos rescatados. “De ninguna manera fue esto un despojo. Ya hemos venido explicando qué motivó la actuación tanto de la Fiscalía como del gobierno de la ciudad. No hay hoy en día ninguna denuncia por despojo en lo que corresponde a este inmueble en específico. Esto deriva, de nuevo, de una investigación que tiene la fiscalía por el delito de maltrato animal“, compartió.

De fauna nociva hasta un crematorio clandestino: lo que encontraron dentro del Refugio Franciscano

La fiscal Bertha Alcalde Luján negó que exista denuncia por despojo de los animales rescatados en el Refugio Franciscano. Crédito:X/ @ClaraBrugadaM

La Fiscalía CDMX reveló la existencia de un crematorio clandestino y condiciones extremas de insalubridad en el Refugio Franciscano. La intervención se realizó debido al antecedente de una denuncia por maltrato animal el 12 de diciembre de 2025.

Según explicó Bertha Alcalde Luján, titular de la fiscalía, la intervención se realizó bajo orden judicial, con la participación de peritos en medicina veterinaria forense. Se verificó que el refugio no reunía las mínimas condiciones para el bienestar animal y los pisos estaban cubiertos de heces y orina.

Durante las inspecciones, los equipos oficiales identificaron un crematorio utilizado para cadáveres de animales, en mal estado y sin autorización. Se localizó, además, una plaga de ratas que representaba un riesgo sanitario grave, restos de roedores y comida impregnada con heces y orina. No existía ventilación ni luz natural; las jaulas estaban deterioradas y los animales permanecían expuestos al frío y en espacios saturados.

Gobierno CDMX denunció que encontraron fauna nociva y condiciones de hacinamiento dentro del Refugio Franciscano (Jefatura Gobierno CDMX)

Las autoridades constataron hacinamiento severo, sobrepoblación y acumulación de desechos orgánicos. La falta de registros dificultó conocer el historial y número real de animales alojados. El Gobierno de la Ciudad de México añadió que, durante la revisión, fue evidente la carencia de atención médico-veterinaria oportuna.

Respecto al estado de salud, algunos animales presentaban desnutrición severa, extrema delgadez, obesidad, enfermedades dermatológicas, heridas abiertas, infecciones, dolor no tratado y tumores, así como problemas ortopédicos y neurológicos. Muchos ya no lograban levantarse o caminar. Las autoridades documentaron el uso de medicamentos caducados y alimentación inadecuada, como pan mojado y otros productos no aptos.

La investigación de la Fiscalía concluye que el Refugio Franciscano presentaba maltrato animal grave y deficiencias sanitarias, motivando la intervención. Crédito: Jefatura de Gobierno de la CDMX

El operativo derivó en el rescate de 391 animales por parte de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, confirmó el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho. Precisó que del total:

151 eran machos y 220 hembras

146 en etapa geriátrica

223 adultos y dos cachorros

Los animales fueron llevados a un espacio con 90 módulos, bajo vigilancia sanitaria, donde cuentan con tres médicos veterinarios zootecnistas, personal especializado en limpieza y oficiales de apoyo. Vázquez Camacho afirmó que “cada animal recibe entre dos y tres raciones de alimento al día, cuenta con atención veterinaria las 24 horas y espacios para esparcimiento”.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, rechazó que el discurso de bienestar animal se utilice para justificar lo ocurrido en el refugio (Jefatura de Gobierno de la CDMX)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, rechazó que el discurso de bienestar animal se utilice para justificar lo ocurrido en el refugio. Sostuvo que el objetivo de las autoridades fue garantizar la vida y la integridad de los animales, bajo mandato judicial.

Las imágenes divulgadas por el gobierno capitalino exhibieron la situación real en que se encontraban los animales y refutan los argumentos de quienes minimizan la gravedad del caso.