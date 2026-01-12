“Vean lo que están defendiendo”, Clara Brugada muestra imágenes de las condiciones del Refugio Franciscano

La investigación de la Fiscalía concluye que el Refugio Franciscano presentaba maltrato animal grave y deficiencias sanitarias, motivando la intervención. Crédito: Jefatura de Gobierno de la CDMX

La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México aseguró en un comunicado que la integridad de los animales rescatados del Refugio Franciscano está salvaguardada bajo estricta atención profesional, y rechazó categóricamente las versiones que circulan sobre posibles intereses inmobiliarios en el predio.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno, destacó en conferencia de prensa este 12 de enero la prioridad absoluta que su administración otorga al bienestar animal y que no existe ninguna autorización para transformar ese espacio en un desarrollo inmobiliario.

Además, anunció un paquete de acciones inéditas en el tema de los seres sintientes: se proyecta la construcción de 100 clínicas veterinarias—una en cada Utopía—, un nuevo Hospital Veterinario y la creación de un gran albergue para animales, acompañados por la futura aprobación de una Ley para la Regulación de los Refugios de Animales, prevista para la próxima semana.

Comentarios de Clara Brugada sobre el Refugio Franciscano

Los peritajes en el predio de Cuajimalpa revelan condiciones insalubres, sobrepoblación animal y medicamentos caducos, incumpliendo la normativa sanitaria. Crédito: Jefatura de Gobierno de la CDMX

Entre las declaraciones más recientes, Brugada enfatizó la transparencia de la intervención en el refugio y cuestionó en conferencia de prensa la defensa pública a las condiciones en las que vivían perros y gatos:

“Hago un llamado para que vean lo que están defendiendo. Ningún animalista podría estar defendiendo lo que acontecía en ese albergue. Vean ustedes estas fotografías de la realidad de lo que sucedía y de la manera en cómo estaban los animales“, afirmó Brugada.

Perros y gatos rescatados del refugio reciben atención médica, vacunación y alimentación adecuada en espacios seguros bajo cuidado profesional. Crédito: Jefatura de Gobierno de la CDMX

La mandataria recalcó que la operación en el Refugio Franciscano se llevó a cabo tras una orden judicial derivada de una investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina, posterior a la verificación de maltrato animal y falta de atención adecuada.

Desde el rescate, según el Gobierno de la Ciudad de México, los caninos y felinos reciben atención médica, vacunación y alimentación adecuada en espacios seguros.

Los peritajes encontraron comida de perros contaminada con desechos de roedores. Crédito: Jefatura de Gobierno de la CDMX

Del lado institucional, la fiscal general de justicia, Bertha Alcalde Luján, detalló que la investigación se originó a raíz de una denuncia presentada el 12 de diciembre de 2025.

Los peritajes de medicina veterinaria forense identificaron condiciones inadmisibles en el predio de Cuajimalpa: falta de ventilación y luz natural, jaulas deterioradas, desechos orgánicos acumulados y fauna nociva. Los alimentos, además, estaban contaminados con heces y orina de roedores, y existía un incinerador de cadáveres de animales en condiciones irregulares que incumplía la normativa sanitaria.

Clara Brugada anuncia la próxima construcción de 100 clínicas veterinarias, un nuevo hospital veterinario y un gran albergue para animales en la capital. Crédito: Jefatura de Gobierno de la CDMX

El reporte incluyó hallazgos de sobrepoblación, carencia de atención médica veterinaria oportuna y enfermedades como desnutrición, caquexia, afecciones dermatológicas, heridas abiertas, tumores, problemas ortopédicos y neurológicos, además de hallarse medicamentos caducos.

Animales bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

La Brigada de Vigilancia Animal protege a 371 animales rescatados, ahora alojados en instalaciones ampliadas con personal veterinario y protocolos de bienestar. Crédito: Jefatura de Gobierno de la CDMX

Según Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, la Brigada de Vigilancia Animal resguarda desde entonces a 371 animales provenientes del refugio, que se suman a los 391 previamente bajo su cuidado.

El espacio habilitado ahora cuenta con 90 nuevos módulos aptos para hasta 900 animales y el personal especializado necesario—incluyendo tres médicos veterinarios, quince personas para limpieza, diez oficiales y cuarenta de apoyo. Los animales reciben dos a tres raciones diarias de alimento, atención las 24h y acceso a espacios para esparcimiento, con esquemas de vacunación y desparasitación en curso.