Cómo se encuentran los perros rescatados del Refugio Franciscano y reubicados en un albergue en el Ajusco

Más de 900 perros fueron rescatados del Refugio Franciscano, en Cuajimalpa, tras un operativo sin precedentes realizado entre el 8 y el 9 de enero de 2026. El Gobierno de la Ciudad de México coordina actualmente la atención y rehabilitación de estos animales, que ya se encuentran bajo resguardo en instalaciones supervisadas por distintas dependencias públicas, según datos oficiales de la administración capitalina.

Hasta el momento, 304 canes permanecen en el albergue ambiental del Ajusco, en Tlalpan. Otros 371 han sido ubicados en la Brigada de Vigilancia Animal, y 183 se encuentran en un refugio temporal en Utopía Gustavo A. Madero. Aproximadamente 200 ejemplares continúan en proceso de traslado.

El operativo fue resultado de acciones conjuntas entre autoridades, asociaciones civiles y voluntarios, motivado por denuncias de maltrato animal, condiciones de hacinamiento, convivencia con ratas y ausencia de atención veterinaria, de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México.

¿Cuál es el estado de los perros rescatados del Refugio Franciscano?

Los diagnósticos veterinarios iniciales señalan que muchos de los perros presentan problemas dermatológicos, deshidratación y lesiones degenerativas. El director del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, Roberto Cordero, informó que un equipo de 15 veterinarios brinda atención especializada en el Ajusco. Allí se elaboran expedientes médicos individuales y se aplican tratamientos adaptados a cada animal. Además, se han detectado casos de daños renales, algunos de ellos irreversibles, atribuibles a la dieta deficiente y las condiciones insalubres en las que permanecieron.

El cuidado es permanente, con turnos médicos por la mañana, tarde y noche, para asegurar vigilancia continua las 24 horas. Cordero subrayó que el compromiso de su equipo y de la jefa de gobierno está enfocado en el bienestar animal, en declaraciones compartidas por la administración local.

En el albergue del Ajusco, el grupo más numeroso de perros recibe un refugio digno, alimentación, agua y juguetes para favorecer su recuperación física y social. Según la Jefatura de Gobierno, el 25% de los ejemplares allí resguardados son de edad avanzada, el 70% tiene entre cinco y seis años, y el resto son animales jóvenes.

Atención veterinaria y adaptación de los perros rescatados

Las autoridades han iniciado adecuaciones similares en otros espacios, como Utopía Gustavo A. Madero y la Brigada de Vigilancia Animal, con la intención de replicar el modelo del Ajusco y garantizar condiciones óptimas durante la adaptación de los animales trasladados. Las Secretarías de Medio Ambiente y de Obras y Servicios detallaron que continuarán trabajando de manera coordinada para mejorar las instalaciones, siguiendo el ejemplo implementado en Tlalpan.

Proceso legal y expectativas de adopción

La Secretaría de Medio Ambiente ha recibido ya cientos de solicitudes de adopción de familias interesadas en brindar un hogar a los perros rescatados, que podrán ser adoptados una vez que concluya la regularización sanitaria y legal. En paralelo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la investigación penal por el presunto delito de maltrato animal. La fiscal Bertha Alcalde Luján expresó:

“Vamos a continuar con la investigación. En lo que respecta al delito de maltrato animal que está documentado, vamos a hacer todo lo posible para que estos hechos no queden impunes”, según información oficial del gobierno capitalino.

El proceso judicial sobre la propiedad del inmueble del refugio sigue una vía independiente, ya que la intervención de la administración local se limita únicamente a proteger el bienestar de los animales. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó durante una visita a las instalaciones: “Con ello estamos garantizando la protección del Gobierno de la Ciudad a los animales ante situaciones difíciles que estaban atravesando”, en comunicación de las autoridades capitalinas.

