Sheinbaum afirma que el IMSS es el sistema de salud “más importante” de América

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el sistema de salud “más importante” de todo el continente americano, tras destacar los avances en el plan para agilizar los servicios de atención médica especializada, cirugía y consulta general.
“Es un millón de cirugías, no es cualquier sistema de salud, es el sistema de salud más importante de América Latina, de América probablemente, de todo el continente”, dijo en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, en Palacio Nacional.
Información en desarrollo...
Más Noticias
El Tren de Aragua y La Unión Tepito: el vínculo criminal desmantelado por las autoridades federales mexicanas
La agrupación delictiva pasó de ser una banda carcelaria a una de las organizaciones criminales consolidadas a nivel trasnacional
Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 13 de enero: transportistas se manifiestan también la carretera Los Reyes-Texcoco
Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México
Multas de tránsito subirán en Edomex por actualización de la UMA: estos son los nuevos montos para febrero del 2026
La UMA fue actualizada por el INEGI y quedará en 117.31 pesos diarios
Checo Pérez utilizará un livery especial con Cadillac en los test de pretemporada de Fórmula 1 en Barcelona
El proyecto de Cadillac avanza con miras a su debut como el undécimo equipo de la parrilla, respaldado por General Motors y TWG Motorsports
Sheinbaum defiende registro de números celulares en México, afirma que vulneración de datos es falla de las empresas telefónicas
El nuevo procedimiento de registro busca combatir delitos como la extorsión
MÁS NOTICIAS