Sheinbaum afirma que el IMSS es el sistema de salud “más importante” de América

Sheinbaum comparó los tiempos de espera del IMSS con los del sistema de salud del Reino Unido. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el sistema de salud “más importante” de todo el continente americano, tras destacar los avances en el plan para agilizar los servicios de atención médica especializada, cirugía y consulta general.

“Es un millón de cirugías, no es cualquier sistema de salud, es el sistema de salud más importante de América Latina, de América probablemente, de todo el continente”, dijo en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...