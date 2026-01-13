México

¿Reggeatón mexa sinfónico? Así será el primer concierto de El Malilla en el Palacio de los Deportes

El representante del género urbano ofrecerá un show el próximo 13 de febrero en el recinto de la Ciudad de México

El Malilla tendrá concierto con
El Malilla tendrá concierto con canciones sinfónicas en el Palacio de los Deportes.

Fernando Hernández Flores, mejor conocido como El Malilla, pondrá a perrear a sus fans capitalinos el próximo 13 de febrero en el Palacio de los Deportes.

El cantante oriundo del municipio de Chalco, Estado de Mexico, ofrecerá un concierto sin precedentes en su carrera. Y es que incluirá más de 70 canciones en su setlist, entre las que destacan colaboraciones con invitados de lujo y temas sinfónicos.

“Es un show que diseño mi equipo y si el Malilla quiere volar, va a volar, si el Malilla quiere sacar una canción en sinfonía, lo vamos a hacer. Es un momento muy lindo, vienen muchos carnales. Va a ser un show irrepetible”, dijo en conferencia de prensa.

Según el cantante, el concierto tendrá una duración aproximada de 2:30 horas y estará llena de sorpresas. Aunque no reveló a sus invitados, dejo entrever que cantará con orquesta.

Cabe mencionar que esta será la primera vez que El Malilla se presente en el Palacio de los Deportes: “Yo soy amante del reggaeton, el reggaeton de donde yo vengo es una cultura, es más normalizado”.

“Sigo viviendo en Chalco”

El reguetonero se presentará en
El reguetonero se presentará en los recintos más importantes de cada estado.

El reggeatonero confesó que actualmente vive en el barrio que lo vio crecer y no solo convive naturalmente con sus vecinos, también está trabajando en la construcción de un club de boxeo gratuito para apoyar a los habitantes del municipio, así como un sello discográfico.

“Es mi lugar seguro, es mi barrio y la gente de ahí fue l gente que creyó, que apostó por mi sueño (…) No hay sueño chico, como Fernando tengo un sello discográfico y precisamente estamos haciendo eso, apoyando talentos de la periferia, del estado de Mexico”, contó.

Y es que él comenzó su carrera así, con el apoyo de sus vecinos, por lo que no ha parado de contribuir desde que tiene la posibilidad de hacerlo.

“Cuando yo comencé, me hubiera gustado tener un padrino, alguien que me llevara a esa meta. Tengo que cuidar a los muchachos de la disquera y a los nuevos artistas”, dijo.

El Malilla anunciará gira en Estados Unidos: “La habíamos pausado por temas legales”

En conferencia de prensa, el cantante adelantó que a mediados de 2026 anunciará su gira por Estados Unidos.

El cantante sigue orgulloso de
El cantante sigue orgulloso de sus anécdotas cuando comenzaba a cantar

Según contó, estaba programada desde 2025, pero la pausó por temas legales.

“No me gustaría que uno de mis fans, una gente que me quiere o una persona que va a ir a cantar conmigo se metiera en problemas”, dijo.

El cantante confesó que la última vez que viajó a Los Ángeles notó algo extraño, esto derivado de las políticas migratorias que se han implementado en Estados Unidos en los últimos años.

“Un chingo de banda mexicana y un chingo de banda latina dejó de hablar en español”, narró.

