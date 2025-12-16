México

El Malilla anuncia gira por México en once ciudades: estas son las fechas confirmadas

El reguetonero llevará “Tu Maliante Bebé Tour 2026” a diversas entidades del país, demostrando el peso de la escena urbana actual

El reguetonero se presentará en
El reguetonero se presentará en los recintos más importantes de cada estado. (Jovani Pérez/ Infobae)

Originario de Valle de Chalco, Estado de México, El Malilla ha dado un paso importante en su carrera al anunciar oficialmente su primera gira musical por México. El reguetonero, que en los últimos años se ha consolidado, recorrerá distintas entidades del país con un tour que marca un antes y un después en su carrera.

Con millones de seguidores en redes sociales y una constante interacción digital, el cantante se ha convertido en una de las figuras más visibles del llamado reggaetón mexa, una variante del género urbano adaptada al contexto y lenguaje popular mexicano. Su crecimiento no responde únicamente a una tendencia actual, sino a una conexión con un público que se identifica con sus letras y estilo.

Bajo el nombre “Tu Maliante Bebé Tour 2026”, la gira promete ser un momento importante para el género a nivel nacional. El Malilla se perfila como uno de los máximos representantes dentro de la escena urbana actual.

Fechas confirmadas del “Tu Maliante Bebé Tour 2026”

El cantante realizó el anuncio
El cantante realizó el anuncio de la gira a través de sus redes sociales - (Foto AP/Felix Marquez, archivo)

Los boletos para el tour estarán disponibles mediante una preventa los días 18 y 19 de diciembre, mientras que la venta general comenzará el 20 de diciembre.

  • Ciudad de México – 13 de febrero, Palacio de los Deportes
  • Saltillo – 11 de marzo, Parque de las Maravillas
  • Monterrey – 13 de marzo, Auditorio Banamex
  • León – 14 de marzo, Domo de la Velaria
  • Cuernavaca – 20 de marzo, Auditorio UAEM
  • Pachuca – 26 de marzo, Auditorio Explanada
  • Puebla – 27 de marzo, Auditorio GNP Seguros
  • Cancún – 16 de abril, Auditorio Stoa
  • Mérida – 18 de abril, Foro GNP Seguros
  • Guadalajara – 23 de abril, Auditorio Telmex
  • Toluca – 29 y 30 de abril, Teatro Morelos
  • Tijuana – 2 de mayo, Explanada Estadio Caliente
  • Chiapas – 9 de mayo, Polyforum
  • Oaxaca – 21 de mayo, URSE
  • Querétaro – 23 de mayo, Auditorio Josefa

Una gira que consolida su impacto en la escena urbana

Un artista que esta llevará
Un artista que esta llevará el reguetón mexa a nivel nacional - (Foto AP/Félix Márquez)

El anuncio del tour se realizó a través de sus redes sociales, donde el artista compartió las fechas y ciudades que visitará. La respuesta fue inmediata: miles de comentarios, reacciones y mensajes de apoyo inundaron sus publicaciones, reflejando la expectativa que existe por verlo en vivo en distintos puntos del país.

El Malilla ha sabido expandir su propuesta musical y llevarla a escenarios de gran capacidad, demostrando que el reggaetón mexa tiene un público diverso y en constante crecimiento.

Además, la gira se plantea como una oportunidad para fortalecer la presencia del género en recintos tradicionalmente ocupados por otros estilos musicales, reafirmando su lugar dentro de la industria mexicana moderna.

El reggaetón mexa y sus exponentes

El Reguetón Mexa tiene varios
El Reguetón Mexa tiene varios exponentes nacionales - (Spotify México)

El reggaetón mexa se ha posicionado como una de las expresiones urbanas con mayor presencia en plataformas digitales y redes sociales. Su crecimiento ha sido impulsado por artistas que han sabido traducir el género a una identidad local que conecta con nuevas audiencias dentro y fuera del país.

Dentro de este contexto, El Malilla comparte protagonismo con otros exponentes como El Bogueto, Yeri Mua y Bellakath, quienes han contribuido a fortalecer el movimiento musical. La suma de sus propuestas, estilos y letras ha generado un entorno que se está expandiendo en todo el país.

