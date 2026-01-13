Juez de la CDMX niega acumulación de carpetas contra Uriel N, acusado de acosar a Claudia Sheinbaum

Uriel “N” permanecerá en prisión preventiva justificada en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. (SSC)

Un juez de control de la Ciudad de México resolvió no acumular las carpetas de investigación abiertas contra Uriel “N”, señalado por presuntos actos de acoso y abuso sexual cometidos el mismo día en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum y de una joven de 25 años.

La decisión judicial mantiene los procesos por separado y ocurre en un contexto de alta atención pública, debido a la gravedad de los hechos y al debate nacional sobre la violencia de género.

Juez niega acumular investigaciones por acoso sexual

Durante la audiencia celebrada este martes, el juez determinó que las carpetas deben continuar de manera independiente, al considerar que, aunque los hechos ocurrieron en una misma fecha y zona, existen víctimas distintas, circunstancias específicas y pruebas diferenciadas.

Uriel "N", hombre que habría hecho tocamientos a la presidenta Claudia Sheinbaum. (C4jimenez/CUARTOSCURO)

Con ello, rechazó la solicitud de acumular los expedientes en una sola causa penal.

Uriel “N” permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, la cual fue ratificada por el juzgador mientras se desarrollan las investigaciones complementarias.

Así se llevó a cabo la audiencia de hoy

La jornada judicial inició alrededor de las 9:30 horas con la audiencia relacionada con la denuncia presentada por una joven de 25 años, quien acusó a Uriel “N” de abuso sexual ocurrido en la vía pública.

En esta diligencia, el juez concedió una ampliación de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, a fin de que las partes fortalezcan sus pruebas.

El juez de control resolvió que las carpetas de investigación continúen por separado tras analizar los argumentos de las partes. REUTERS/Alonso Castillo

Posteriormente, se programó una segunda audiencia, prevista para el mediodía, correspondiente a la acusación promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En este caso, la defensa solicitó la ampliación del plazo de investigación, petición que será clave para definir los siguientes pasos del proceso. Ambas causas continuarán su curso legal de forma paralela.

Qué ocurrió durante el acoso a Claudia Sheinbaum

Los hechos que detonaron el caso ocurrieron el 4 de noviembre de 2025, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum caminaba por calles del Centro Histórico rumbo a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De acuerdo con su testimonio, un hombre en aparente estado de ebriedad se le acercó por detrás e intentó abrazarla y besarla en el cuello, vulnerando su espacio personal.

Claudia Sheinbaum revela que sí levantó denuncia tras episodio de acoso que vivió afuera de PalacioNacional Credito: redes sociales

La mandataria señaló que en un primer momento no se percató de lo sucedido, sino hasta que integrantes de su equipo de seguridad le informaron y revisaron los videos del incidente, mismos que circularon ampliamente en redes sociales.

Tras la difusión de las imágenes, Sheinbaum presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Al referirse públicamente al hecho, la presidenta enfatizó que el acoso no debe normalizarse y habló no solo como jefa del Ejecutivo, sino como mujer.

Además, reiteró que no modificará su forma de acercarse a la ciudadanía, aunque contará con el apoyo de su equipo de seguridad.

Contexto del caso y acusaciones contra Uriel “N”

Horas antes del incidente con la presidenta, una joven de 25 años denunció haber sido agredida sexualmente en la vía pública por el mismo individuo, lo que derivó en su detención ese mismo día y en el inicio de las investigaciones penales.

Las imputaciones corresponden a presuntas conductas de carácter sexual cometidas en la vía pública. EFE/Nic Bothma

Uriel “N” es acusado de:

Abuso sexual en perjuicio de una joven de 25 años.

Presunto acoso sexual contra la presidenta Claudia Sheinbaum.

Realizar actos de connotación sexual sin consentimiento en la vía pública.

Aproximarse a las víctimas de manera sorpresiva y violenta .

Vulnerar el espacio personal de las personas afectadas.

Violencia de género, un problema estructural

El caso se da en un contexto alarmante: según datos del Inegi, más del 70% de las mujeres en México ha sufrido algún tipo de violencia, y más del 90% de los casos de acoso no se denuncian.

Sheinbaum ha señalado que su gobierno revisará la tipificación del acoso como delito en todo el país y lanzará una campaña nacional para fomentar el respeto hacia las mujeres.

El proceso judicial continuará en los próximos meses, mientras las autoridades definen responsabilidades y avanzan las investigaciones en ambos casos.