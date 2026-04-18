México

Beca Benito Juárez 2026: quiénes son los beneficiarios que cobrarán su pago este lunes 19 de abril

El apoyo de este mes cubre los bimestres enero-febrero y marzo-abril, con un monto conjunto de 3 mil 800 pesos para estudiantes de media superior

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Los jóvenes beneficiarios podrán ver reflejado el depósito correspondiente a los primeros cuatro meses del año directamente en su tarjeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los jóvenes beneficiarios podrán ver reflejado el depósito correspondiente a los primeros cuatro meses del año directamente en su tarjeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Beca Benito Juárez 2026 continúa con la dispersión de pagos dobles a estudiantes de educación media superior en todo el país.

Este apoyo, fundamental para la permanencia escolar, ha sido entregado de manera escalonada durante todo abril, siguiendo un calendario organizado según la inicial del primer apellido de cada beneficiario.

Programas del Bienestar
La entrega del apoyo se realiza asignando fechas específicas por letra inicial del primer apellido para evitar aglomeraciones en sucursales del Banco del Bienestar. (Foto: Cuartoscuro)

Para muchos jóvenes y sus familias, la fecha de pago representa la posibilidad de cubrir gastos escolares y necesidades básicas. Este lunes 19 de abril, la atención se centra en un grupo específico de beneficiarios que, según la programación oficial, recibirán el depósito en sus tarjetas del Banco del Bienestar.

¿Quiénes reciben el pago este lunes 19 de abril?

El proceso de dispersión de la Beca Benito Juárez se realiza de forma ordenada para evitar saturaciones en sucursales y garantizar que cada beneficiario reciba su apoyo sin contratiempos.

  • Beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra M serán quienes reciban el pago este lunes.
  • El monto depositado corresponde a un pago doble de 3 mil 800 pesos, cubriendo los bimestres enero-febrero y marzo-abril.
  • El pago se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar asignada a cada estudiante.
  • El aviso del depósito llega vía mensaje o puede consultarse en línea.
Lanzan aviso para beneficiarios de la Beca Benito Juárez y de Jóvenes Escribiendo el Futuro (Foto: Cuartoscuro)
La dispersión del depósito se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar asignada a cada estudiante beneficiario. (Foto: Cuartoscuro)

Este mecanismo facilita una entrega eficiente y transparente, beneficiando a miles de estudiantes en todo el país.

Cómo saber si ya recibiste el depósito

Para confirmar que el apoyo ha sido depositado, existen varias alternativas de consulta disponibles para los beneficiarios.

  • Buscador de Estatus: Ingresa a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con tu CURP para revisar el estado del pago.
  • App Banco del Bienestar: Permite consultar el saldo y movimientos desde el celular.
  • Línea telefónica: Marca al 800 900 2000 e ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta para obtener información actualizada.
  • También puedes acudir a un cajero automático del Banco del Bienestar para revisar directamente el saldo.
Los estudiantes pueden consultar el estado de su pago Benito Juárez mediante el Buscador de Estatus, la app o acudiendo directamente al Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los estudiantes pueden consultar el estado de su pago Benito Juárez mediante el Buscador de Estatus, la app o acudiendo directamente al Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, estas opciones brindan tranquilidad a los estudiantes y sus familias, permitiendo verificar en tiempo real la llegada del apoyo.

Calendario y recomendaciones para los siguientes pagos

El calendario de pagos de la Beca Benito Juárez 2026 continuará durante la última semana de abril, siguiendo la secuencia alfabética establecida.

  • Después del lunes 19, los depósitos continuarán con el resto de letras del alfabeto en días posteriores.
  • Es importante respetar las fechas asignadas para evitar largas filas y aglomeraciones en sucursales.
  • Ante cualquier duda, se recomienda consultar únicamente los canales oficiales del programa.
Calendario oficial de pagos de abril de la Beca Benito Juárez 2026. Foto: Facebook/Julio León.
El calendario de pagos continuará hasta la última semana de abril, cubriendo a los beneficiarios cuyos apellidos se encuentren entre la M y la Z. (Foto: Facebook/Julio León.)

De esta manera, la organización y transparencia en la entrega de la beca refuerzan el compromiso del programa con el bienestar y la educación de la juventud mexicana.

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