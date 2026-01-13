Alejandro Murat se reúne con Claudia Sheinbaum y descarta intervención de EEUU en México

La reunión abordó la política exterior mexicana bajo los principios de autodeterminación. Crédito: Alejandro Murat

El senador Alejandro Murat Hinojosa, integrante del grupo parlamentario de Morena, sostuvo un encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el que ambas partes coincidieron en la importancia del trabajo institucional entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Aunque no se dieron a conocer detalles sobre los temas abordados, la reunión se realizó en un contexto marcado por la agenda de política exterior, la relación bilateral con Estados Unidos y el fortalecimiento de vínculos con socios estratégicos como Japón.

Reunión entre Alejandro Murat y Claudia Sheinbaum

A través de un mensaje público, Alejandro Murat Hinojosa informó que sostuvo una conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que reafirmaron el compromiso de mantener una relación de coordinación institucional con visión de Estado.

Alejandro Murat reafirma compromiso de coordinación institucional con Claudia Sheinbaum. Crédito: Alejandro Murat

No se precisaron los asuntos tratados durante el encuentro ni se ofrecieron detalles adicionales sobre posibles acuerdos.

El legislador, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, señaló que el diálogo entre instituciones forma parte del funcionamiento ordinario del Estado mexicano, particularmente en momentos en los que la política exterior ocupa un lugar relevante en la agenda nacional.

Senado descarta intervención de Estados Unidos en México

En su calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Murat Hinojosa descartó de manera categórica la posibilidad de una intervención de Estados Unidos en México, al considerar que no existen elementos que apunten a un escenario de esa naturaleza.

Alejandro Murat descarta de manera categórica cualquier intervención de Estados Unidos en México. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

La declaración se dio en referencia a acontecimientos recientes en otros países de la región.

El senador recordó que la política exterior mexicana se rige por los principios establecidos en el artículo 89 de la Constitución, entre ellos la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias.

En ese marco, sostuvo que la relación con Estados Unidos se desarrolla bajo criterios de respeto a la soberanía nacional.

Llamada Sheinbaum–Trump y cooperación bilateral

Alejandro Murat Hinojosa se refirió también a la llamada telefónica sostenida entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual, señaló, forma parte de la comunicación regular entre ambos gobiernos.

La llamada entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump refuerza el diálogo bilateral México–EEUU. (CRÉDITO OBLIGATORIO)

De acuerdo con el senador, este tipo de contactos busca mantener canales abiertos de diálogo en temas de interés común.

Indicó que la cooperación bilateral abarca asuntos como seguridad y procuración de justicia, y mencionó que se han registrado reducciones en indicadores relacionados con el tráfico de fentanilo, homicidios dolosos y delitos de alto impacto, de acuerdo con cifras presentadas por el gobierno federal.

Gertz Manero y relación México–Japón en la agenda exterior

En materia diplomática, Murat Hinojosa señaló que el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido podría resolverse en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, luego de que el gobierno británico otorgara el beneplácito correspondiente.

El proceso dependerá de la decisión final del Ejecutivo federal y de la ratificación del Senado.

Alejandro Murat informó que el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido podría resolverse en la Comisión Permanente del Congreso. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha/File Photo

Por otra parte, integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, así como de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte —de la cual Murat Hinojosa también es integrante— recibieron a una delegación de Japón encabezada por el ministro de Estado para Asuntos Exteriores, Horii Iwao.

Durante el encuentro se abordó la necesidad de fortalecer el diálogo bilateral y ampliar la cooperación económica, en un contexto internacional marcado por cambios geopolíticos y comerciales.

Entre los principales puntos planteados para fortalecer la relación entre México y Japón se encuentran:

Profundizar el diálogo político y diplomático como socios estratégicos .

Impulsar la inversión japonesa en México y el acompañamiento institucional a sus empresas.

Aprovechar la Copa Mundial de Futbol 2026 para promover intercambios económicos y culturales.

Se busca impulsar la inversión japonesa en México y brindar acompañamiento institucional a las empresas de ese país. Crédito:Secretaria de Relaciones Exteriores

Fortalecer las relaciones bilaterales ante la incertidumbre geopolítica internacional .

Mantener reuniones interparlamentarias periódicas entre ambos países.

Analizar la actualización del tratado de libre comercio .

Reafirmar a México como un destino con estabilidad macroeconómica y certeza jurídica .

Destacar la presencia de más de mil 500 empresas japonesas que operan en el país.

Las actividades y declaraciones forman parte de la agenda legislativa del Senado en materia de relaciones exteriores y cooperación internacional, en coordinación con la política exterior del gobierno federal.