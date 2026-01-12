Sheinbaum descartó intervención militar de EEUU en México tras llamada con Trump

WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS, 05DICIEMBRE2025.- Claudia Sheinbaum sostuvo la primera reunión trilateral con Donald Trump al finalizar el sorteo de la Copa Mundial 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que sostuvo una llamada telefónica de aproximadamente 15 minutos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de fortalecer el diálogo bilateral y el trabajo conjunto entre ambos países.

Sheinbaum explicó que fue ella quien tomó la decisión de buscar al mandatario estadounidense para sostener la conversación, en la que abordaron principalmente temas de seguridad. Señaló que existen “resultados muy importantes” derivados de la cooperación bilateral, como la reducción de 50 por ciento en el cruce de fentanilo en la frontera. Añadió que las muertes por esta sustancia han disminuido 43 por ciento y que los homicidios en México se han reducido en 40 por ciento.

La presidenta destacó que Trump reconoció el trabajo de México en materia de seguridad y que dijo estar al tanto de las acciones emprendidas, aunque consideró que aún se puede hacer más. “Lo importante es seguir manteniendo el respeto y la colaboración”, subrayó.

De acuerdo con Sheinbaum, la conversación se desarrolló en un tono cordial. “Lo entendió, fue una conversación muy amable”, afirmó. Ambos mandatarios acordaron mantener la comunicación directa y continuar dialogando sobre todos los temas necesarios para la relación bilateral, incluidos comercio, migración y seguridad.

En ese contexto, informó que los días 22 y 23 de enero se llevará a cabo una nueva reunión de la comisión conjunta entre México y Estados Unidos, que en esta ocasión se realizará en territorio estadounidense. Detalló que el objetivo será reforzar el trabajo coordinado para que México continúe disminuyendo el tráfico de drogas, mientras que Estados Unidos haga lo propio con el tráfico de armas.

Durante la llamada también se abordó la situación de Venezuela. Sheinbaum indicó que Trump le preguntó su opinión sobre el presidente Nicolás Maduro, a lo que respondió que no está de acuerdo, al tiempo que reiteró que México mantiene principios constitucionales muy claros en política exterior.

Respecto a temas de seguridad, la presidenta reveló que Trump sugirió la posibilidad de apoyo con fuerzas militares en México, propuesta que fue rechazada. En ese sentido, dejó en claro que la delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo y que México no está de acuerdo con ninguna acción que implique una intervención en el país.

En materia migratoria, Sheinbaum destacó que se habló del respeto a los mexicanos que viven en Estados Unidos y reiteró la importancia de mantener una relación basada en la cooperación y el entendimiento mutuo, aun cuando existan diferencias. “No estamos de acuerdo con muchos temas con Trump, pero siempre buscamos una buena comunicación”, afirmó.

Finalmente, la mandataria señaló que no se convocó a ninguna movilización, ya que el gobierno mexicano prioriza el diálogo. “Buscar el diálogo siempre es importante, es algo que nos va a seguir ayudando”, sostuvo, al recordar que ha habido más de 15 llamadas y al menos una visita previa.

Sheinbaum concluyó que “la mejor política exterior es la interior” y reiteró que México seguirá dialogando de forma directa con Estados Unidos cuantas veces sea necesario, incluso en aquellos temas donde no haya coincidencias, para evitar malentendidos y buscar soluciones en beneficio del país y del continente.