México

¿Qué sigue para Gertz Manero? Este es el proceso para asumir la embajada en Reino Unido

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó oficialmente la designación del exfiscal como embajador

Guardar
Alejandro Gertz Manero se encuentra
Alejandro Gertz Manero se encuentra en la fase final del procedimiento para asumir como embajador de México en el Reino Unido. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Alejandro Gertz Manero se encuentra en la fase final del procedimiento institucional para asumir como embajador de México en el Reino Unido, luego de concluir su encargo como titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Aunque el gobierno británico ya otorgó el beneplácito a su designación, el nombramiento aún no se ha formalizado y depende de la ratificación del Senado de la República, conforme a lo establecido en la Constitución y en la legislación que regula el Servicio Exterior Mexicano.

Cierre de etapa en la Fiscalía y propuesta del Ejecutivo

La salida de Gertz Manero de la FGR se confirmó a finales de noviembre, con lo que concluyó un periodo al frente de la institución encargada de la procuración de justicia a nivel federal.

Tras su salida, comenzaron a circular versiones sobre su posible incorporación al ámbito diplomático, en el contexto de los ajustes realizados por el nuevo gobierno en distintas áreas de la administración pública.

El proceso sigue conforme a la Constitución y a la legislación que regula el Servicio Exterior Mexicano. (Claudia Sheinbaum)

La confirmación oficial de su postulación se dio cuando la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Reino Unido había concedido el beneplácito para su designación como embajador.

De acuerdo con la normatividad vigente, la Presidencia de la República tiene la facultad de proponer a personas que no pertenecen al Servicio Exterior Mexicano de carrera para ocupar embajadas, siempre que se cumplan los requisitos legales y se obtenga la aprobación del Senado.

El beneplácito del gobierno británico

El beneplácito, también conocido como agrément, es un requisito indispensable en el proceso de designación de embajadores.

El beneplácito es un requisito
El beneplácito es un requisito indispensable para que un país receptor acepte a un embajador. | Jovany Pérez

Se trata de una solicitud formal y confidencial que el Estado mexicano dirige al país receptor para conocer si acepta a la persona propuesta como su representante diplomático.

La respuesta positiva del gobierno del Reino Unido confirma que no existe objeción para que Gertz Manero represente a México ante ese país.

Este aval internacional no sustituye el procedimiento interno, ya que el nombramiento debe ser revisado y aprobado por el Poder Legislativo mexicano antes de que pueda surtir efectos.

La ratificación del Senado, el paso clave pendiente

El trámite que falta para concretar el nombramiento es la ratificación del Senado de la República. La Cámara Alta deberá analizar la propuesta enviada por el Ejecutivo federal, revisar el perfil del candidato y, en su caso, emitir un dictamen favorable.

Este paso es obligatorio y constituye el último filtro institucional previo a la formalización del cargo.

El Senado de la República
El Senado de la República deberá analizar y ratificar la propuesta de Gertz Manero como embajador. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que no existe una fecha definida para que Gertz Manero asuma funciones, debido a que el proceso depende de los tiempos legislativos y del calendario del Senado.

Hasta que no se emita una resolución, el nombramiento se mantiene en calidad de propuesta.

Los pasos posteriores a la aprobación legislativa

Una vez que el Senado apruebe la designación, el proceso continuará con una serie de actos administrativos y protocolarios propios de la diplomacia internacional.

Solo después de cumplir estas etapas, el embajador podrá ejercer plenamente sus funciones en el país receptor.

La embajada de México en
La embajada de México en Reino Unido es una de las representaciones más estratégicas del país en Europa.

Etapas finales del proceso diplomático:

  • Emisión del nombramiento oficial por parte de la Presidencia de la República
  • Preparación administrativa y logística para el traslado al Reino Unido
  • Presentación de cartas credenciales ante el jefe de Estado del país receptor
  • Inicio formal de actividades como embajador de México en Londres

La presentación de cartas credenciales es el acto protocolario mediante el cual el embajador queda oficialmente acreditado ante el Estado receptor, condición necesaria para ejercer la representación diplomática.

El relevo en la embajada y el contexto diplomático

De concretarse la ratificación, Alejandro Gertz Manero relevará a Josefa González Blanco Ortiz Mena, quien ocupa la embajada de México en el Reino Unido desde el 23 de abril de 2021.

El relevo en la FGR
El relevo en la FGR coincide con los ajustes institucionales realizados por el nuevo gobierno. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

El cambio de titular forma parte de los movimientos habituales dentro del servicio exterior mexicano y coincide con el inicio del nuevo sexenio, periodo en el que tradicionalmente se revisan y ajustan diversas representaciones diplomáticas.

La embajada de México en el Reino Unido es considerada una de las representaciones estratégicas del país en Europa, por su relevancia política, económica, cultural y educativa.

En ese contexto, el nombramiento de su titular requiere completar de manera íntegra el procedimiento constitucional, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, antes de que el nuevo embajador pueda asumir formalmente sus funciones.

Temas Relacionados

Alejandro Gertz ManeroClaudia SheinbaumReino UnidoEmbajadaProcesoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Mar Contreras revela cuál es la enfermedad cuyo tratamiento ideal ha sido difícil de encontrar

La ex habitante de “La Casa de los Famosos México” se encuentra delicada de salud

Mar Contreras revela cuál es

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de enero: usuarios reportan retrasos en Línea 4 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Encuentran un episodio perdido de El Chavo del 8 grabado en las playas de Cancún

Otra joya extraviada del programa de Chespirito sale a la luz gracias a sus fans latinoamericanos

Encuentran un episodio perdido de

Tributo a Las Guerreras K-Pop y Lara Campos: detalles del concierto gratuito, fecha y sede

Con diferentes dinámicas, el evento promete una jornada repleta de alegría y actividades antes del regreso a clases en la Ciudad de México

Tributo a Las Guerreras K-Pop

Este es el origen de la Burrita Burrona, ‘mascotidrag’ que se despidió del público, y su relación con la Fiona Buchona

El universo digital creado en Monterrey se reacomoda tras el adiós de Momo Guzmán, mientras el equipo liderado por Turbulence Drag Queen promete que el canal continuará y que habrá novedades en los próximos días

Este es el origen de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque contra miembros de la

Ataque contra miembros de la Guardia Nacional en Tamaulipas deja un vehículo “monstruo” asegurado

Los Ardillos, el grupo criminal detrás del desplazamiento del padre Filiberto Velázquez de Guerrero: “uno tiene que caminar por terrenos complicados”

Un adolescente desaparecido en Jalisco dejó una carta que sugiere presión del narco: “Ya no quiero darles problemas; los voy a extrañar”

Morenista desata polémica por afirmar que el narco es difícil de enfrentar porque genera empleos

Fuerzas federales aseguran y destruyen narcolaboratorio con sustancias químicas en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Mar Contreras revela cuál es

Mar Contreras revela cuál es la enfermedad cuyo tratamiento ideal ha sido difícil de encontrar

Encuentran un episodio perdido de El Chavo del 8 grabado en las playas de Cancún

Tributo a Las Guerreras K-Pop y Lara Campos: detalles del concierto gratuito, fecha y sede

Este es el origen de la Burrita Burrona, ‘mascotidrag’ que se despidió del público, y su relación con la Fiona Buchona

Ranking Netflix: las películas más vistas HOY por el público mexicano

DEPORTES

NBA: los partidos de hoy

NBA: los partidos de hoy miércoles 7 de enero en la temporada regular 2025-2026

América presenta a sus dos nuevos refuerzos de cara al Clausura 2026

Místico, Máscara Dorada y Esfinge regalan una victoria a los pequeños en el Día de Reyes

Varias cruzazuleadas, un título que rompió la sequía y el cariño de los aficionados: así fue el paso de Nacho Rivero en Cruz Azul

Hubertus von Hohenlohe, conoce la historia del príncipe que nació en México y lo llevó a los Juegos Olímpicos de Invierno