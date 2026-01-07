¿Qué sigue para Gertz Manero? Este es el proceso para asumir la embajada en Reino Unido

Alejandro Gertz Manero se encuentra en la fase final del procedimiento para asumir como embajador de México en el Reino Unido. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Alejandro Gertz Manero se encuentra en la fase final del procedimiento institucional para asumir como embajador de México en el Reino Unido, luego de concluir su encargo como titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Aunque el gobierno británico ya otorgó el beneplácito a su designación, el nombramiento aún no se ha formalizado y depende de la ratificación del Senado de la República, conforme a lo establecido en la Constitución y en la legislación que regula el Servicio Exterior Mexicano.

Cierre de etapa en la Fiscalía y propuesta del Ejecutivo

La salida de Gertz Manero de la FGR se confirmó a finales de noviembre, con lo que concluyó un periodo al frente de la institución encargada de la procuración de justicia a nivel federal.

Tras su salida, comenzaron a circular versiones sobre su posible incorporación al ámbito diplomático, en el contexto de los ajustes realizados por el nuevo gobierno en distintas áreas de la administración pública.

El proceso sigue conforme a la Constitución y a la legislación que regula el Servicio Exterior Mexicano. (Claudia Sheinbaum)

La confirmación oficial de su postulación se dio cuando la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Reino Unido había concedido el beneplácito para su designación como embajador.

De acuerdo con la normatividad vigente, la Presidencia de la República tiene la facultad de proponer a personas que no pertenecen al Servicio Exterior Mexicano de carrera para ocupar embajadas, siempre que se cumplan los requisitos legales y se obtenga la aprobación del Senado.

El beneplácito del gobierno británico

El beneplácito, también conocido como agrément, es un requisito indispensable en el proceso de designación de embajadores.

El beneplácito es un requisito indispensable para que un país receptor acepte a un embajador. | Jovany Pérez

Se trata de una solicitud formal y confidencial que el Estado mexicano dirige al país receptor para conocer si acepta a la persona propuesta como su representante diplomático.

La respuesta positiva del gobierno del Reino Unido confirma que no existe objeción para que Gertz Manero represente a México ante ese país.

Este aval internacional no sustituye el procedimiento interno, ya que el nombramiento debe ser revisado y aprobado por el Poder Legislativo mexicano antes de que pueda surtir efectos.

La ratificación del Senado, el paso clave pendiente

El trámite que falta para concretar el nombramiento es la ratificación del Senado de la República. La Cámara Alta deberá analizar la propuesta enviada por el Ejecutivo federal, revisar el perfil del candidato y, en su caso, emitir un dictamen favorable.

Este paso es obligatorio y constituye el último filtro institucional previo a la formalización del cargo.

El Senado de la República deberá analizar y ratificar la propuesta de Gertz Manero como embajador. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que no existe una fecha definida para que Gertz Manero asuma funciones, debido a que el proceso depende de los tiempos legislativos y del calendario del Senado.

Hasta que no se emita una resolución, el nombramiento se mantiene en calidad de propuesta.

Los pasos posteriores a la aprobación legislativa

Una vez que el Senado apruebe la designación, el proceso continuará con una serie de actos administrativos y protocolarios propios de la diplomacia internacional.

Solo después de cumplir estas etapas, el embajador podrá ejercer plenamente sus funciones en el país receptor.

La embajada de México en Reino Unido es una de las representaciones más estratégicas del país en Europa.

Etapas finales del proceso diplomático:

Emisión del nombramiento oficial por parte de la Presidencia de la República

Preparación administrativa y logística para el traslado al Reino Unido

Presentación de cartas credenciales ante el jefe de Estado del país receptor

Inicio formal de actividades como embajador de México en Londres

La presentación de cartas credenciales es el acto protocolario mediante el cual el embajador queda oficialmente acreditado ante el Estado receptor, condición necesaria para ejercer la representación diplomática.

El relevo en la embajada y el contexto diplomático

De concretarse la ratificación, Alejandro Gertz Manero relevará a Josefa González Blanco Ortiz Mena, quien ocupa la embajada de México en el Reino Unido desde el 23 de abril de 2021.

El relevo en la FGR coincide con los ajustes institucionales realizados por el nuevo gobierno. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

El cambio de titular forma parte de los movimientos habituales dentro del servicio exterior mexicano y coincide con el inicio del nuevo sexenio, periodo en el que tradicionalmente se revisan y ajustan diversas representaciones diplomáticas.

La embajada de México en el Reino Unido es considerada una de las representaciones estratégicas del país en Europa, por su relevancia política, económica, cultural y educativa.

En ese contexto, el nombramiento de su titular requiere completar de manera íntegra el procedimiento constitucional, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, antes de que el nuevo embajador pueda asumir formalmente sus funciones.