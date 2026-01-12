Arturo Islas denuncia que perros del Refugio Franciscano llevan días enjaulados en Utopía de CDMX

La denuncia pública del activista Arturo Islas Allende exhibió a decenas de perros del Refugio Franciscano encerrados en jaulas dentro de una obra de Utopía en la Ciudad de México. (Capturas de pantalla)

La presencia de decenas de perros provenientes del Refugio Franciscano encerrados en jaulas dentro de la Utopía del Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, fue denunciada públicamente por el actor y activista Arturo Islas Allende, quien difundió imágenes y testimonios sobre el estado de los animales.

La tarde del domingo 11 de enero, Arturo Islas Allende, ambientalista y conductor, transmitió en vivo desde las instalaciones del Deportivo Hermanos Galeana, donde mostró a decenas de perros encerrados en transportadoras de plástico alineadas sobre el piso, en un espacio improvisado como refugio temporal.

El video, ampliamente difundido en redes sociales, contradijo versiones oficiales que negaban la presencia de los animales en ese lugar.

“Este es su destino. Aquí están todos los perros del franciscano. Le pido a la comunidad que vengan a ayudar, porque esto no se vale. Imagínense, y con números, como si fueran presidiarios. No tenían un solo lugar para recibir a los animales”, expresó Islas Allende durante la transmisión, en referencia a la falta de instalaciones adecuadas y a la situación de encierro prolongado de los ejemplares, quienes llevaban más de ochenta horas en el sitio.

De acuerdo con el activista, las autoridades impidieron el acceso de voluntarios y representantes de albergues para comprobar el estado físico y emocional de los perros, argumentando que los canes no se encontraban en el interior.

Desalojo y operativo bajo escrutinio

El desalojo del Refugio Franciscano se realizó la madrugada del 11 de diciembre de 2025 tras una sentencia emitida por la Juez 60 Civil, que ordenó la entrega del inmueble. El operativo incluyó el uso de fuerza pública con la participación del grupo Zorros de la policía capitalina, que presuntamente golpeó a trabajadores del refugio y a activistas.

El refugio permaneció cerrado y sin acceso a personal especializado durante 28 días, periodo en el que la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P. se hizo cargo de las instalaciones.

La cifra de animales trasladados fue motivo de controversia. La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, indicó que tras revisiones en 2025 se contabilizaron 936 animales, mientras que el refugio reportaba mil 95. Activistas y responsables del albergue denunciaron la desaparición de más de 300 perros y gatos tras el desalojo y exigieron respuesta sobre su paradero.

Las inspecciones oficiales documentaron hacinamiento severo, insalubridad, omisiones en atención médica, desnutrición, enfermedades crónicas sin tratamiento y un entorno incompatible con condiciones mínimas de bienestar. Se estableció que los animales comían pan revuelto con croquetas, y se detectó la presencia de pulgas, mosquitos, moscas y roedores, lo que puede favorecer la transmisión de enfermedades.

La Fundación Antonio Haghenbeck alegó que el comodato sobre el terreno había concluido e insistió en que su prioridad era garantizar condiciones óptimas para los animales. Ofreció reubicar a los ejemplares en Xalatlaco, Estado de México, y se mostró dispuesta a colaborar con el Gobierno de la Ciudad de México. El Refugio Franciscano sostuvo que la medida obedecía a intereses inmobiliarios y denunció irregularidades en el proceso.

Marcha y descontento

El 11 de enero cientos de personas marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino para exigir la restitución de los animales al Refugio Franciscano y el respeto a los amparos judiciales a su favor.

Entre las consignas de la protesta se leían frases como “No fue rescate, fue una masacre”, “Clara Brugada Renuncia” y “El metro cuadrado hoy el gobierno lo cotiza en vidas animales”. Manifestantes portaron mantas, botargas y máscaras de animales, reclamando a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dejar de criminalizar a los representantes del refugio.

Espacios temporales

Según la información, 304 perros fueron enviados al albergue ambiental del Ajusco, 371 a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal y 183 a la obra de la Utopía Gustavo A. Madero.

La administración capitalina precisó que en el Ajusco los animales reciben atención veterinaria permanente a cargo de un equipo de 15 médicos, quienes elaboran expedientes médicos individuales y dan atención médica las 24 horas. El 25% de los perros en ese refugio son de edad avanzada, 70% tienen entre cinco y seis años y el resto son jóvenes.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), a través de la Agencia de Atención Animal (Agatan), reconoció que los espacios en la Utopía y en la Brigada de Vigilancia Animal se encuentran en proceso de adecuación. Sobre los videos difundidos en redes sociales, la autoridad aseguró que los animales están siendo atendidos y que se trabaja para mejorar las condiciones.

Clara Brugada Molina reiteró su compromiso en redes sociales: “Los animales están siendo atendidos y se encuentran en buen estado; personal calificado les brinda atención permanente y seguimiento médico, porque en el @GobCDMX queremos garantizar su seguridad y bienestar, actuando con responsabilidad y compromiso”.