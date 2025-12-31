México Deportes

Pese a rumores de salida, Marcelo Flores se presenta a entrenamientos con Tigres

Tras un Apertura 2025 con participación limitada, el futbolista inició los trabajos con Tigres a la espera de definir su situación

(EFE/Miguel Sierra)
(EFE/Miguel Sierra)

Marcelo Flores se presentó a los trabajos físicos programados por Tigres como parte de las actividades previas al inicio de la pretemporada rumbo al Clausura 2026, en un contexto marcado por versiones que lo colocan fuera del club.

El atacante acudió a las instalaciones del Estadio Universitario mientras su futuro permanece sin definición.

La presencia del futbolista se dio pese a los rumores que han surgido tras su escasa participación en el Apertura 2025, situación que lo ha vinculado en semanas recientes con otros equipos de la Liga MX, aunque hasta ahora no existe información oficial sobre una posible negociación.

Flores reporta con Tigres

(Adam Cairns-USA TODAY Sports)
(Adam Cairns-USA TODAY Sports)

Como parte de los entrenamientos especiales organizados por el cuerpo técnico, Marcelo Flores fue uno de los jugadores que acudieron al Estadio Universitario para realizar pruebas físicas y mediciones de masa muscular.

A estas sesiones también se presentaron Antonio Carrera y Édgar Iván López, entre otros elementos del plantel.

La asistencia de Flores llamó la atención debido a que su nombre ha sido relacionado con Pumas; sin embargo, no se ha confirmado ningún acercamiento formal ni oferta por parte del club universitario.

Los trabajos continuarán durante la semana, mientras que el plantel completo está citado para reportar el sábado 3 de enero, con miras al arranque del Clausura 2026 el viernes 9.

Minutos limitados en el Apertura 2025

(Kiyoshi Mio-Imagn Images)
(Kiyoshi Mio-Imagn Images)

Durante el Apertura 2025, Marcelo tuvo participación en cinco partidos de la fase regular, en los que registró un gol.

El atacante no fue considerado para la liguilla, instancia en la que Tigres avanzó hasta la final y cayó ante Toluca tras una tanda de penales.

En la Leagues Cup, Flores también sumó minutos en dos encuentros, aunque no logró marcar ni aportar asistencias.

Este panorama deportivo ha sido parte del contexto que rodea los rumores sobre su posible salida, mientras el jugador continúa reportando con el club.

