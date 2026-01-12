Lupillo Rivera lanzó presunta indirecta a Belinda en medio de pelea legal: “Trae la red flag tatuada”

Una frase de Lupillo Rivera interpretada como una indirecta hacia Belinda intensificó el debate mediático tras su ingreso al programa (Especial Infobae: Jovani Pérez)

El ingreso de Lupillo Rivera como analista en el reality de Televisa y Univision ¿Apostarías por mí? desató una oleada de reacciones encontradas en redes, profundizando la controversia que mantiene con Belinda y reavivando cuestionamientos legales y mediáticos sobre ambos.

Su debut frente a cámaras, orientado a analizar dinámicas de parejas desde su experiencia, quedó eclipsado por una frase interpretada como un gesto explícito hacia su ex pareja, justo en el contexto del litigio que surgió tras la publicación de su libro “Tragos amargos” y la posterior denuncia por presunta violencia digital y mediática presentada por la intérprete de “Cactus”.

La emisión del comentario que suscitó el revuelo se produjo cuando Rivera, presentado oficialmente en las plataformas digitales del programa, detalló que su contribución consistirá en observar e identificar patrones que puedan anticipar conflictos en las relaciones sentimentales de los concursantes, basándose en vivencias propias.

La disputa legal entre Lupillo Rivera y Belinda resurgió luego de la publicación del libro autobiográfico 'Tragos amargos' (IG: @belindapop // Captura de YouTube: Yordi Rosado)

¿Una indirecta sobre ‘ser la víctima’?

Según explicó a través de las redes del reality, no pretende “exhibirse ni convertir el espacio en una confesión personal”, sino aportar comprensión sobre conductas que generan tensiones emocionales.

Sin embargo, en plena explicación, Lupillo Rivera pronunció: “Hay quienes andan en la vida con el discurso de ‘yo soy la víctima’, que esto, que el otro, y traen sus red flag bien tatuadas”, mientras tocaba el brazo donde llevaba un tatuaje con el rostro de Belinda.

Este gesto fue interpretado por buena parte del público como una referencia inequívoca a la cantante, desatando en minutos la viralización del clip, según la información difundida en los canales oficiales del programa.

El fragmento generó reacciones polarizadas: algunos lo consideraron una provocación directa en medio de la disputa judicial, mientras otros criticaron su papel de analista del amor en el concurso.

Belinda presentó una denuncia por violencia digital y uso indebido de información privada ante la Fiscalía de la Ciudad de México en octubre de 2025 (belindapop/ lupillo rivera)

El lío legal por la publicación de intimidades

El episodio ocurre tras meses de tensiones acumuladas entre ambos artistas. A finales de 2025, la relación regresó al centro del debate mediático con la publicación de “Tragos amargos”, el libro autobiográfico del cantante.

Luego de la difusión de esa obra, Belinda presentó una denuncia formal el 2 de octubre de 2025 ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, alegando uso indebido de información privada y actos de violencia digital.

El equipo jurídico de la cantante defendió que la exposición de detalles íntimos en el libro carecía de justificación, incluso considerando la condición pública de ambos.

Lupillo Rivera respondió a la demanda de Belinda con una contrademanda por presuntas falsedades en las declaraciones (Cuartoscuro)

En medio del proceso, Lupillo Rivera respondió con una contrademanda por falsedad en las declaraciones vertidas. Además, pese a manifestar no haber recibido notificación formal, decidió retirar de la edición mexicana de su autobiografía las páginas que incluían imágenes de Belinda y ofreció una disculpa pública.

Este trasfondo legal refuerza el carácter polémico del comentario reciente y subraya la complejidad que rodea su participación en el reality producido por Televisa y Univision, que lo coloca nuevamente en el foco mediático.