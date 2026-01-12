México

Esto costó el lujoso vestido de novia que lució Odalys Ramírez en su boda con Pato Borghetti

La pareja eligió las playas de Cancún para una ceremonia íntima, donde el diseño de Benito Santos y la entrega de anillos por sus hijos conmovieron a todos los presentes

Guardar
Los presentadores vendieron su enlace
Los presentadores vendieron su enlace matrimonial a una revista de sociales. (@odalysr, Instagram)

El enlace matrimonial entre Odalys Ramírez y Pato Borghetti en Cancún se convirtió en un evento íntimo y reservado tras más de diez años de relación, marcando una nueva etapa tras su salida de los programas “Venga la alegría” y “Cuéntamelo ya”, decisión que acentuó la atención sobre su vida personal al desprenderse del ámbito mediático.

En un contexto de rumores recientes sobre una posible mudanza a Estados Unidos, destacaron la sencillez y el simbolismo de la celebración, y un detalle capturó la atención del público: el lujoso vestido de novia que lució Odalys, creado por el diseñador Benito Santos.

Durante la ceremonia celebrada en las playas del Hotel Sensira Resort Cancún, solo doce personas, todas familiares directos, acompañaron a la pareja.

La entrega de los anillos por parte de sus hijos añadió un fuerte contenido emocional y familiar al acto, profundizando la imagen de unidad de la pareja.

La pareja selló su amor
La pareja selló su amor tras 15 años juntos. (@odalysrp, Instagram)

En palabras de los propios novios, el instante más especial ocurrió en la lectura de votos y el brindis familiar:

“El momento más especial fue cuando leímos los votos y brindamos todos en familia por tantos años de construir memorias”, manifestaron, otorgando a la ceremonia un carácter profundo y reservado.

Días antes, la influencer Chamonic filtró información relativa a los motivos detrás del enlace. A través de sus redes sociales, afirmó:

“Según me comentan, planean casarse en Los Ángeles o Las Vegas antes de que termine el año. La decisión de formalizar se debe a que Odalys es ciudadana americana y quiere comenzar el trámite de residencia para Pato Borghetti”.

Aunque hasta la fecha los protagonistas no han confirmado estos supuestos planes, la versión alimentó las especulaciones sobre la relación del matrimonio con procedimientos migratorios estadounidenses.

Patricio Borghetti y Odalys Ramírez
Patricio Borghetti y Odalys Ramírez tienen dos hijos en común, una niña y un niño, además de que juntos forman una familia con el hijo mayor de Pato, fruto de su relación anterior con Grettell Valdez (@odalysrp, Instagram)

La novia lució radiante con un Benito Santos

El vestido elegido por Odalys Ramírez para la boda resaltó por su corte entallado y detalles en encaje o bordados de alta confección. En color blanco o marfil, con hombros y brazos descubiertos, la pieza reflejaba tanto la sencillez como la elegancia del evento.

La novia expresó: “Un poco Benito nos empujó y nosotros nos dejamos. Tuvimos atuendos sí sencillos, sí ad hoc con la playa, descalzos, pero qué mejor que luciendo diseños hechos con mucho amor por uno de los más grandes talentos de nuestro país”.

Aunque el precio exacto no se hizo público, los catálogos de bodas.com.mx citan que las creaciones de Santos oscilan entre 40 mil y 100 mil pesos mexicanos.

Las creaciones de Benito Santos
Las creaciones de Benito Santos para bodas alcanzan precios entre 40 mil y 100 mil pesos mexicanos según catálogos especializados (Recorte)

Un exponente de la moda mexicana

Benito Santos, originario de Tepehuaje de Morelos, Jalisco, es un referente en la moda mexicana, cuya trayectoria lo llevó de la medicina —graduado en la Universidad de Guadalajara— a las pasarelas de Ciudad de México, Nueva York y Los Ángeles, acumulando más de treinta colecciones.

Su proyección internacional empezó en 2010, cuando Ximena Navarrete utilizó uno de sus vestidos rojos para recibir la corona de Miss Universo. Además, ha recibido el Premio Nacional de la Moda y concretado alianzas con marcas internacionales, como Mattel, que lo convocó para diseñar una edición de Barbie inspirada en el Día de Muertos.

En enero de 2026, Benito Santos sumó un nuevo capítulo a su historia al vestir a Odalys Ramírez con una de sus creaciones en el día de su boda.

Temas Relacionados

Odalys RamírezPato BorghettiPatricio Borghettimexico-entretenimiento

Más Noticias

Cómo se encuentran los perros rescatados del Refugio Franciscano y reubicados en un albergue en el Ajusco

Colectivos y organizaciones protectoras de animales han abogado en favor de los canes que fueron sustraídos en Cuajimalpa

Cómo se encuentran los perros

HUNTR/X y BTS inundan el ranking de artistas de K-pop más escuchados del momento en iTunes México

Varias plataformas de streaming han dado espacios a la música surcoreana como es el caso de iTunes, que cuenta con un top que se actualiza cada día

HUNTR/X y BTS inundan el

Autoridades informan fallecimiento del hermano del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

Antonio Rocha Moya mantuvo una vida privada alejada de cargos público

Autoridades informan fallecimiento del hermano

Resultados Sorteo Zodiaco Especial 1730 Lotería Nacional: premio mayor y números ganadores 11 de enero de 2026

Las personas que resulten vencedoras disponen de un periodo de 60 días desde la publicación de los resultados para reclamar su premio

Resultados Sorteo Zodiaco Especial 1730

Ataque armado en Palenque de Oaxaca deja dos personas muertas

Los agresores lograron huir del sitio aprovechando el caos provocado por los disparos

Ataque armado en Palenque de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Omar García Harfuch informó los

Omar García Harfuch informó los resultados en materia de seguridad que el Plan Michoacán ha generado hasta el 8 de enero

Detienen a mexicana en la frontera con más de medio millón de dólares en cocaína

Esto dijo Harfuch sobre de la relación de seguridad entre México y EEUU

Omar García Harfuch habló sobre los recientes videos de “El Botox”, líder de los Blancos de Troya en Michoacán

Dos detenidos más por el asesinato de Carlos Manzo: el RP del edil y un taxista

ENTRETENIMIENTO

HUNTR/X y BTS inundan el

HUNTR/X y BTS inundan el ranking de artistas de K-pop más escuchados del momento en iTunes México

Así lucieron Diego Luna y Marina de Tavira a su paso por la alfombra roja de los Golden Globes 2026

Lupillo Rivera lanzó presunta indirecta a Belinda en medio de pelea legal: “Trae la red flag tatuada”

Yolanda Andrade aparece junto a Julio César Chávez tras ser diagnosticada con ELA: “Está más cuerda y sana”

Thalía comparte emotivo encuentro con Yuri: “Una amiga que ama a Jesús”

DEPORTES

Estadio Azteca avanza en su

Estadio Azteca avanza en su remodelación rumbo a la reapertura: así son las nuevas butacas para el Mundial 2026

Chucky Lozano a Pumas: qué dijo Antonio Sancho sobre el supuesto interés por el delantero para regresarlo a la Liga MX

¿Solo por el Mundial? Berterame asegura que quiere regresar a Argentina luego de jugar con la Selección Mexicana

Scarlett Camberos se queja del arbitraje tras aparatosa lesión durante el partido entre América Femenil y Xolas

Semifinales Copa Africana de Naciones: cuándo y dónde verlas en México