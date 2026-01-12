Esto costó el lujoso vestido de novia que lució Odalys Ramírez en su boda con Pato Borghetti

Los presentadores vendieron su enlace matrimonial a una revista de sociales. (@odalysr, Instagram)

El enlace matrimonial entre Odalys Ramírez y Pato Borghetti en Cancún se convirtió en un evento íntimo y reservado tras más de diez años de relación, marcando una nueva etapa tras su salida de los programas “Venga la alegría” y “Cuéntamelo ya”, decisión que acentuó la atención sobre su vida personal al desprenderse del ámbito mediático.

En un contexto de rumores recientes sobre una posible mudanza a Estados Unidos, destacaron la sencillez y el simbolismo de la celebración, y un detalle capturó la atención del público: el lujoso vestido de novia que lució Odalys, creado por el diseñador Benito Santos.

Durante la ceremonia celebrada en las playas del Hotel Sensira Resort Cancún, solo doce personas, todas familiares directos, acompañaron a la pareja.

La entrega de los anillos por parte de sus hijos añadió un fuerte contenido emocional y familiar al acto, profundizando la imagen de unidad de la pareja.

La pareja selló su amor tras 15 años juntos. (@odalysrp, Instagram)

En palabras de los propios novios, el instante más especial ocurrió en la lectura de votos y el brindis familiar:

“El momento más especial fue cuando leímos los votos y brindamos todos en familia por tantos años de construir memorias”, manifestaron, otorgando a la ceremonia un carácter profundo y reservado.

Días antes, la influencer Chamonic filtró información relativa a los motivos detrás del enlace. A través de sus redes sociales, afirmó:

“Según me comentan, planean casarse en Los Ángeles o Las Vegas antes de que termine el año. La decisión de formalizar se debe a que Odalys es ciudadana americana y quiere comenzar el trámite de residencia para Pato Borghetti”.

Aunque hasta la fecha los protagonistas no han confirmado estos supuestos planes, la versión alimentó las especulaciones sobre la relación del matrimonio con procedimientos migratorios estadounidenses.

Patricio Borghetti y Odalys Ramírez tienen dos hijos en común, una niña y un niño, además de que juntos forman una familia con el hijo mayor de Pato, fruto de su relación anterior con Grettell Valdez (@odalysrp, Instagram)

La novia lució radiante con un Benito Santos

El vestido elegido por Odalys Ramírez para la boda resaltó por su corte entallado y detalles en encaje o bordados de alta confección. En color blanco o marfil, con hombros y brazos descubiertos, la pieza reflejaba tanto la sencillez como la elegancia del evento.

La novia expresó: “Un poco Benito nos empujó y nosotros nos dejamos. Tuvimos atuendos sí sencillos, sí ad hoc con la playa, descalzos, pero qué mejor que luciendo diseños hechos con mucho amor por uno de los más grandes talentos de nuestro país”.

Aunque el precio exacto no se hizo público, los catálogos de bodas.com.mx citan que las creaciones de Santos oscilan entre 40 mil y 100 mil pesos mexicanos.

Las creaciones de Benito Santos para bodas alcanzan precios entre 40 mil y 100 mil pesos mexicanos según catálogos especializados (Recorte)

Un exponente de la moda mexicana

Benito Santos, originario de Tepehuaje de Morelos, Jalisco, es un referente en la moda mexicana, cuya trayectoria lo llevó de la medicina —graduado en la Universidad de Guadalajara— a las pasarelas de Ciudad de México, Nueva York y Los Ángeles, acumulando más de treinta colecciones.

Su proyección internacional empezó en 2010, cuando Ximena Navarrete utilizó uno de sus vestidos rojos para recibir la corona de Miss Universo. Además, ha recibido el Premio Nacional de la Moda y concretado alianzas con marcas internacionales, como Mattel, que lo convocó para diseñar una edición de Barbie inspirada en el Día de Muertos.

En enero de 2026, Benito Santos sumó un nuevo capítulo a su historia al vestir a Odalys Ramírez con una de sus creaciones en el día de su boda.