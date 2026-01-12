México

En llamada, Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente abordan combate a “redes narcoterroristas”

EEUU pidió “resultados tangibles”, mientras México insistió en la cooperación sin subordinación y con respeto irrestricto a la soberanía

Juan Ramón de la Fuente
Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio. | Secretaría de Relaciones Exteriores

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, sostuvieron una llamada este domingo 11 de enero de 2026 para abordar el fortalecimiento de la cooperación binacional contra el tráfico de armas, fentanilo y las “redes narcoterroristas”.

De acuerdo con la información emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el contacto telefónico se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, ello poco después de una semana marcada por la escalada de declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la situación de seguridad en México.

La SRE puntualizó que la instrucción presidencial incluyó el respeto irrestricto a los principios de soberanía, integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El Departamento de Estado estadounidense informó que tuvo como eje el Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

De acuerdo con un breve comunicado, la conversación giró en torno a la necesidad de EEUU de “obtener resultados tangibles” para frenar el tráfico ilícito que afecta a ambos lados de la frontera y desmantelar las redes criminales transnacionales.

“El Secretario de Estado, Marco Rubio, conversó hoy con el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, para abordar la necesidad de fortalecer la cooperación para desmantelar las violentas redes narcoterroristas de México y detener el tráfico de fentanilo y armas. El Secretario Rubio reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la lucha contra el narcoterrorismo y enfatizó la necesidad de obtener resultados tangibles para proteger a nuestro país y al hemisferio”, se lee.

Los dichos de Trump y Sheinbaum

Esta semana los mandatarios han
Esta semana los mandatarios han intercambiado dichos sobre el combate al tráfico de drogas. Mandatory Credit: Amber Searls-Imagn Images

El diálogo entre Rubio y De la Fuente ocurrió en una semana marcada por la escalada retórica del presidente estadounidense, Donald Trump, quien en una entrevista con Fox News declaró que EEUU podría empezar ataques terrestres contra cárteles de la droga y afirmó que estas organizaciones “controlan México”.

Trump ha vinculado el tráfico de estupefacientes con la muerte de 300 mil estadounidenses cada año y ha justificado el endurecimiento de la política antidrogas como una prioridad de seguridad nacional.

Durante la entrevista Trump afirmó: “Vamos a empezar ahora mismo a atacar en tierra, en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles gobiernan México... Es muy triste ver lo que le ha pasado a su país... Las drogas han devastado familias. Puedes perder a un hijo o a un padre. Los padres también están muriendo por las drogas”, expresó el mandatario.

Las declaraciones de Trump siguieron a una serie de operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, con bombardeos a embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas, y la reciente operación militar que concluyó con la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro.

El presidente de EEUU, Donald
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha advertido que su país pronto podría comenzar ataques terrestres. REUTERS/Nathan Howard

Meses antes, en mayo de 2025, Trump afirmó que había presionado a Sheinbaum para que permitiera la entrada de soldados estadounidenses en México para combatir a los cárteles de la droga, propuesta que la presidenta mexicana rechazó.

Según el propio Trump, la sugerencia se produjo al final de una llamada telefónica entre ambos mandatarios el 16 de abril. Sheinbaum confirmó la propuesta y reiteró su negativa, argumentando que México y Estados Unidos pueden colaborar en seguridad, pero cada país debe actuar en su propio territorio.

Trump justificó su planteamiento señalando que los cárteles son “personas horribles que han estado matando gente a diestra y siniestra” y que “si México quisiera ayuda con los cárteles, sería un honor para nosotros entrar y hacerlo”. Añadió: “La presidenta de México es una mujer encantadora, pero tiene tanto miedo de los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad”.

A pesar de estas declaraciones, Sheinbaum ha reiterado que en México “no gobiernan los cárteles, gobierna el pueblo” y, ante los más recientes dichos, contestó que “de nada sirve más violencia”, ya que la cooperación debe darse bajo los principios de respeto, diálogo y nunca subordinación.

La presidenta subrayó que la independencia y la soberanía de México no están en negociación y que la colaboración con Estados Unidos se mantendrá bajo los principios acordados, sin presencia de tropas extranjeras en el país. También le hizo un llamado a su homólogo a acercarse más a los jóvenes y combatir el consumo de drogas.

