México

Ángela Aguilar se ilusiona con boda religiosa en 2026 y Nodal promete “un chin.. de música”

La pareja más mediática del regional mexicano celebró el cumpleaños 27 del cantante con tres días de festejos en Zacatecas

Guardar
(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Ángela Aguilar y Christian Nodal, la pareja más mediática del regional mexicano, celebraron el cumpleaños 27 del cantante con tres días de festejos en Zacatecas que combinaron tradición, lujo y un notable despliegue de seguridad.

En ese contexto, la intérprete abrió la puerta a una boda religiosa en 2026, mientras Nodal adelantó que el próximo año estará marcado por nueva música.

Zacatecas, el escenario elegido

De acuerdo con lo documentado por Ventaneando, los festejos comenzaron con la llegada de invitados desde la Ciudad de México en vuelos comerciales. Entre ellos estuvieron el influencer Kunno y el clavadista olímpico Rommel Pacheco, acompañado de su esposa Lilo Fa y su hijo.

Esa misma noche, el grupo se trasladó por carretera al rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar en Tayagua, Zacatecas, donde una carne asada y pulpo preparados por el chef personal de Nodal marcaron el arranque de la celebración.

El sábado, la fiesta se extendió hasta casi la una de la mañana. Pepe Aguilar sorprendió a su yerno con un regalo especial: un caballo, según confirmó personal del lugar.

(@chamonic)
(@chamonic)

Callejoneada y seguridad blindada

El segundo día incluyó una tradicional callejoneada por el centro de Zacatecas que culminó en uno de los hoteles más exclusivos de la zona, un inmueble que antiguamente fue plaza de toros. Ahí, ya entrada la noche, el recinto fue blindado por la seguridad de Pepe Aguilar y Christian Nodal.

En el exterior, elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional montaron un impresionante operativo. La velada se prolongó hasta la madrugada con DJ y fuegos artificiales.

El segundo día incluyó una
El segundo día incluyó una tradicional callejoneada por el centro de Zacatecas, donde destacó un despliegue de seguridad con presencia del Ejército. (Captura de pantalla / Ventaneando)

La fiesta oficial en El Edén

El tercer día fue el festejo oficial. Cerca de las 18:30 horas, Ángela Aguilar y Christian Nodal llegaron a El Edén, un antro bar ubicado en una mina a 280 metros de profundidad.

Para acceder, los invitados abordaron un pequeño tren que recorrió el socavón La Esperanza. La temática fue de piratas y el código de vestimenta, negro. A pesar de los cuatro grados centígrados, asistieron figuras como Kunno, Rommel Pacheco, el fiscal de Zacatecas Paul Camacho, Mariana Urrola —hija de Guadalupe Pineda— y la familia Aguilar.

Lo que dijeron Ángela y Nodal

Sobre su deseo de vida, Nodal fue contundente: “Yo no le pido nada a la vida. La vida me lo da todo, mi hermano. Y estoy bien feliz por eso, compadre”. De celebrar en Zacatecas, añadió: “Con gente que me quiere, yo estoy feliz… y ya que las conocí, estoy más feliz que la verga, compadre”. Respecto a los 2026 le deparaba, adelantó que “un chingo de música”.

Una seman antes, Nodal y
Una seman antes, Nodal y Aguilar asistieron a la Charreada Juchipila. (Jenny Lozano / Facebook / @variedades2002, TikTok)

Por separado, Ángela explicó el significado del lugar: “Para mí estar en Zacatecas significa la vida… Estamos contentos, felices, felices de la vida celebrando sus 27”.

También habló de su hogar: “La empecé a construir a los 18 años… es muy bonito poder compartirlo con mi marido”. Y sobre la boda religiosa en 2026, dejó clara su ilusión: “Puede ser, yo creo que sí… la religiosa, la que cuenta”.

Con celebraciones de alto perfil, seguridad reforzada y planes a futuro, la pareja cerró un cumpleaños que mezcló tradición, espectáculo y promesas para el próximo año.

Temas Relacionados

Christian NodalÁngela AguilarPepe AguilarZacatecasRegional mexicanomexico-entretenimiento

Más Noticias

Dólar: cotización de cierre hoy 12 de enero en México

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de cierre hoy

Mujeres transforman la CFE y abren una nueva etapa en el sector eléctrico de México

Historias de liderazgo femenino y trabajo técnico muestran cómo la empresa eléctrica avanza hacía una representación más equitativa en todos sus niveles

Mujeres transforman la CFE y

Gabinete de Sheinbaum 2026: quiénes son los secretarios actuales

Funcionarios políticos mexicanos que marcarán el rumbo de la política y la economía con sus trayectorias y retos para este año

Gabinete de Sheinbaum 2026: quiénes

La Guardia Nacional y el Ejército escoltan a repartidores de gas en Taxco ante amenazas del narcotráfico

Las personas usuarias accedieron al combustible trasladándose a la central principal, por temor a agresiones a trabajadores

La Guardia Nacional y el

Operativo en Héroe de Nacozari en CDMX clausura “narcotiendita”

Cuatro sospechosos quedaron bajo investigación tras un decomiso que movilizó a la SSC

Operativo en Héroe de Nacozari
MÁS NOTICIAS

NARCO

La Guardia Nacional y el

La Guardia Nacional y el Ejército escoltan a repartidores de gas en Taxco ante amenazas del narcotráfico

Operativo en Héroe de Nacozari en CDMX clausura “narcotiendita”

Corrido que expone “sistema podrido” de la 4T resuena en medio de tensión diplomática con EEUU por el narco

Suspenden clases en San Ignacio, Sinaloa, tras enfrentamientos del Cártel del Pacífico

Golpe al Cártel de Sinaloa y al CJNG: Marina desmanteló narcolaboratorios de metanfetamina en Durango, Sinaloa y Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Con fiesta temática de flamenco,

Con fiesta temática de flamenco, María José celebró 50 años rodeada de otros artistas

Fabiola Guajardo en los Globos de Oro 2026: la mexicana no necesitó estar nominada para brillar

Arath de la Torre ‘explota’ contra la producción de ‘Hoy’ tras quitarle su ‘oficina’: “¿Quién hizo eso?”

Galilea Montijo asegura que se mantendrá al margen ante caso Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga: “Hay cosas que duelen”

Río Roma cumple 15 años de historia musical, una marca al pop romántico mexicano

DEPORTES

FC Juárez vs Chivas: cuándo

FC Juárez vs Chivas: cuándo y dónde ver el juego del Rebaño Sagrado en México

Marcelo Flores debuta con doblete después de ser convocado para jugar con Canadá

Abanderan a delegación que representará a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Cruz Azul vs Atlas: a qué hora y dónde ver a la Máquina en la búsqueda de su primera victoria en el Clausura 2026

Donovan Carrillo tendrá una competencia previo al comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026