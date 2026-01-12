Ángela Aguilar se ilusiona con boda religiosa en 2026 y Nodal promete “un chin.. de música”

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Ángela Aguilar y Christian Nodal, la pareja más mediática del regional mexicano, celebraron el cumpleaños 27 del cantante con tres días de festejos en Zacatecas que combinaron tradición, lujo y un notable despliegue de seguridad.

En ese contexto, la intérprete abrió la puerta a una boda religiosa en 2026, mientras Nodal adelantó que el próximo año estará marcado por nueva música.

Zacatecas, el escenario elegido

De acuerdo con lo documentado por Ventaneando, los festejos comenzaron con la llegada de invitados desde la Ciudad de México en vuelos comerciales. Entre ellos estuvieron el influencer Kunno y el clavadista olímpico Rommel Pacheco, acompañado de su esposa Lilo Fa y su hijo.

Esa misma noche, el grupo se trasladó por carretera al rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar en Tayagua, Zacatecas, donde una carne asada y pulpo preparados por el chef personal de Nodal marcaron el arranque de la celebración.

El sábado, la fiesta se extendió hasta casi la una de la mañana. Pepe Aguilar sorprendió a su yerno con un regalo especial: un caballo, según confirmó personal del lugar.

Callejoneada y seguridad blindada

El segundo día incluyó una tradicional callejoneada por el centro de Zacatecas que culminó en uno de los hoteles más exclusivos de la zona, un inmueble que antiguamente fue plaza de toros. Ahí, ya entrada la noche, el recinto fue blindado por la seguridad de Pepe Aguilar y Christian Nodal.

En el exterior, elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional montaron un impresionante operativo. La velada se prolongó hasta la madrugada con DJ y fuegos artificiales.

La fiesta oficial en El Edén

El tercer día fue el festejo oficial. Cerca de las 18:30 horas, Ángela Aguilar y Christian Nodal llegaron a El Edén, un antro bar ubicado en una mina a 280 metros de profundidad.

Para acceder, los invitados abordaron un pequeño tren que recorrió el socavón La Esperanza. La temática fue de piratas y el código de vestimenta, negro. A pesar de los cuatro grados centígrados, asistieron figuras como Kunno, Rommel Pacheco, el fiscal de Zacatecas Paul Camacho, Mariana Urrola —hija de Guadalupe Pineda— y la familia Aguilar.

Lo que dijeron Ángela y Nodal

Sobre su deseo de vida, Nodal fue contundente: “Yo no le pido nada a la vida. La vida me lo da todo, mi hermano. Y estoy bien feliz por eso, compadre”. De celebrar en Zacatecas, añadió: “Con gente que me quiere, yo estoy feliz… y ya que las conocí, estoy más feliz que la verga, compadre”. Respecto a los 2026 le deparaba, adelantó que “un chingo de música”.

Por separado, Ángela explicó el significado del lugar: “Para mí estar en Zacatecas significa la vida… Estamos contentos, felices, felices de la vida celebrando sus 27”.

También habló de su hogar: “La empecé a construir a los 18 años… es muy bonito poder compartirlo con mi marido”. Y sobre la boda religiosa en 2026, dejó clara su ilusión: “Puede ser, yo creo que sí… la religiosa, la que cuenta”.

Con celebraciones de alto perfil, seguridad reforzada y planes a futuro, la pareja cerró un cumpleaños que mezcló tradición, espectáculo y promesas para el próximo año.