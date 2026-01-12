México

Así se celebró Christian Nodal su cumpleaños 27 junto a Ángela Aguilar en Zacatecas

El cantante tuvo un festejo privado junto a la familia Aguilar y sus amigos cercanos

El cantante tuvo un festejo
El cantante tuvo un festejo privado junto a la familia Aguilar y sus amigos cercanos. (Redes sociales)

La celebración por el cumpleaños número 27 de Christian Nodal tuvo como escenario una hacienda en Tayahua, Zacatecas, donde el cantante reunió a familiares y amigos cercanos. El evento se distinguió por su temática de piratas y la participación de la familia Aguilar, con la presencia destacada de Ángela Aguilar.

Durante el fin de semana, Nodal y Ángela compartieron en redes sociales momentos previos al festejo, como una tradicional callejoneada por las calles de Zacatecas. Horas más tarde, imágenes y videos publicados por invitados como Aneliz Aguilar y el influencer Kunno documentaron la atmósfera de la fiesta privada, que rápidamente alcanzó notoriedad en plataformas digitales. En las grabaciones se pudo observar la decoración elegante que tuvo la hacienda y otra faceta del festejo con temática de piratas.

La reunión, celebrada el 11 de enero, incluyó una actuación especial de Christian Nodal acompañado de mariachi frente a los asistentes. Más adelante, la hija de Pepe Aguilar se unió a él para interpretar el tema “Dime cómo quieres”, una de las colaboraciones más reconocidas entre ambos artistas. La interacción entre los músicos se convirtió en uno de los momentos más difundidos de la noche y generó numerosas reacciones en las redes. Pues Ángela se mostró bastante cariñosa con su esposo, mientras que él también se dejó llevar por el momento del popular tema.

Nodal y Ángela interpretaron una
Nodal y Ángela interpretaron una vez más su famoso tema, "Dime como quieres". (@chamonic3)

“Estoy cansado, jefe”, “Y como siempre, sin su familia”, “¿No se saben otra canción?“, ”Los mismo, siempre", “Ya es hora de componer otras canciones”, fueron algunos de los comentarios que se leen en plataformas como TikTok.

Asimismo, Ángela llamó la atención de usuarios, ya que la cantante reapareció con un nuevo look. Tras lucir varios meses con su famoso corte bob, la menor de la dinastía Aguilar, regresó a las extensiones de cabello largo en tono negro.

En su cuenta de Instagram, el sonorense solamente compartió una fotografía del atardecer en el cielo zacatecano, donde trazó el número 27, en alusión a su nueva edad. Las actividades y el ambiente festivo reflejaron la dinámica de los cantantes, quienes han mantenido una relación mediática constante.

Parte de la celebración de
Parte de la celebración de Nodal tuvo temática de piratas. (@anelizaguilar)

Por otro lado, usuarios de internet no tardaron en señalar la ausencia de los padres de Christian Nodal, Cristy Nodal y Jaime González Terrazas, quienes no aparecieron en los registros visuales de la celebración. La situación motivó comentarios entre seguidores del cantante, que notaron la falta de referencias a su familia directa y a su hija Inti, durante la jornada.

