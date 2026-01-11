México

Diputados aseguran que no hay intereses inmobiliarios con el Refugio Franciscano, activistas sólo piden regreso de animales

El Refugio Franciscano convocó una manifestación en el centro de la CDMX pidiendo transparencia total y un manejo bajo supervisión de seres sintientes

Guardar
fotografía de cartel en manifestación
fotografía de cartel en manifestación del 11 de enero del 2026. Crédito: Facebook | Amigos del Refugio Franciscano

La intervención del gobierno de la Ciudad de México en el Refugio Franciscano el 7 de enero de 2026, que resultó en el desalojo de más de 900 perros y gatos por presunto maltrato animal, ha sido objeto de debate público y político.

Durante una conferencia de prensa organizada por La Chilanguera, la Comisión del Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México abordó la situación, el diputado Paulo Emilio García, integrante de la bancada de Morena, afirmó:

“El tema del predio, decir este operativo no tiene absolutamente nada que ver con ese conflicto entre particulares, que además hay que decir que sigue ese conflicto, pues sigue, seguirá pero no podemos esperarnos a que hubiera una respuesta judicial o que hubiera una solución definitiva a ese conflicto para que se pudiera actuar y rescatar a esos animales”.

García rechazó categóricamente los señalamientos sobre posibles intereses inmobiliarios detrás del operativo: “Yo espero que haya sido, pues en buena parte de la narrativa de algunos que han querido instalar que se actúa en favor de los intereses inmobiliarios, absolutamente falso”.

El diputado asegura que no hay interes inmobiliarios en exdomicilio de albergue animal. (La Chilanguera 11 Enero 2026)

Subrayó que la administración capitalina ha implementado operativos similares de manera recurrente, priorizando la protección de los seres sintientes, independientemente de litigios sobre la propiedad del terreno.

Activistas del Refugio Franciscano exigen la devolución de los animales

El Refugio Franciscano comunicó que, tras el desalojo, el Juzgado Segundo de Distrito (expediente 27/2026) dictó nuevas medidas a su favor, entre ellas la prohibición de la desaparición de los animales, su identificación individual y el reporte de su ubicación.

El refugio subrayó que la suspensión judicial vigente “no quita ni sustituye la obligación de devolverlos a su verdadero hogar”, reafirmando que su prioridad es el bienestar animal. “El pasado 7 de enero de 2026 se llevaron a nuestros perritos y gatitos del Refugio Franciscano, a pesar de que existía una orden judicial que decía claramente que debían regresar con nosotros”, señala el comunicado.

CIUDAD DE MÉXICO, 07ENERO2026.- Aspectos
CIUDAD DE MÉXICO, 07ENERO2026.- Aspectos del desalojo del Refugio Franciscano, esto luego de diversas denuncias por supuesto maltrato animal. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Jessica Ávalos, abogada del refugio, expresó su preocupación por la falta de información sobre el paradero de los animales. Indicó que antes del operativo había 1,095 perros y 38 gatos, y que actualmente se desconoce el destino de muchos de ellos: “No sabemos por qué ahora hay un número reducido. No sabemos qué pasó con los demás y no sabemos el paradero de ninguno de los perros”.

Por este motivo, el Refugio Franciscano convocó a una manifestación en el centro de la CDMX exigiendo transparencia y un manejo supervisado de los animales, después de que el gobierno de la ciudad informara sobre el fallecimiento de 21 ejemplares, presuntamente por su estado de salud.

Piden respeto a animales desalojados del Refugio Franciscano

Durante la movilización, Javier Todd, integrante del patronato del refugio, discrepó con la cifra oficial y aseguró que, de acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades, la cantidad de animales fallecidos asciende a 27.

“A nosotros nunca nos pasó, pasaban semanas y no se nos moría un perro, obviamente sí morían, porque hay viejitos, enfermos; los enfermos pasaban a la enfermería y si estaban graves pasaban a un veterinario, pero ellos han aceptado que primero 21 y ahora, ese es uno diario, que expliquen eso”.

Por segundo día consecutivo se
Por segundo día consecutivo se manifiestan por el desalojo del Refugio Franciscano en alcaldía Cuajimalpa, CDMX (especial)

Todd aclaró que el objetivo principal del refugio es la devolución de los animales: “No nos interesa su terreno, quédenselo, hagan un edificio gigantesco, vuélvanse millonarios. Devuélvanos a nuestros animales, es todo lo que queremos”.

Señaló que la Fundación Antonio Haghenbeck y de Lama —Se encuentra actualmente en litigio entre Refugio Franciscano por el predio donde estaba el albergue—trasladó la responsabilidad de los animales al gobierno y destacó que “no estamos hablando de zapatos, estamos hablando de un ser vivo que tenían nombre y apellido, ‘franciscanitos’”.

El Refugio Franciscano solicitó al Juzgado de lo Civil 60, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia capitalina, la Brigada de Vigilancia Animal, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y el Heroico Cuerpo de Bomberos el cumplimiento íntegro de las resoluciones judiciales para garantizar la protección y el destino de los animales retirados del albergue.

Temas Relacionados

Refugio FranciscanoBienestar animalClara BrugadaCDMXCongreso de la CDMXmexico-noticias

Más Noticias

Exige a autoridades de Jalisco informar sobre detenidos y su situación jurídica tras manifestación por tarifazo

Organizaciones como la CEPAD exigen revertir la tarifa, implementar subsidios universales y mejorar la calidad y seguridad del transporte en Jalisco

Exige a autoridades de Jalisco

Afirma Sheinbaum que con AMLO “Pemex inició la recuperación de la capacidad para producir fertilizantes”

La presidenta informó sobre los trabajos realizados para que la industria mexicana recupere competitividad

Afirma Sheinbaum que con AMLO

Exposición masiva de datos en el Registro de Celulares: qué pasó y por qué la filtración pone en jaque su implementación

El registro nació bajo el discurso de la seguridad pública, pero de acuerdo con expertos en ciberseguridad, sin infraestructura la medida podría volverse insostenible

Exposición masiva de datos en

Ensalada de garbanzos rostizados, una receta fresca que combina sabor y nutrición

Un platillo equilibrado que integra legumbres, vegetales y un aderezo innovador para una opción ligera y completa

Ensalada de garbanzos rostizados, una

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 11 de enero

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Servicio del Metrobús: cuáles son
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hechos violentos en Celaya, Guanajuato,

Hechos violentos en Celaya, Guanajuato, dejan dos muertos y un herido

La Fiscalía de Chiapas detuvo a nueve presuntos narcomenudistas en Cintalapa

Operativo de la FGE desarticula célula delictiva responsable de delitos de alto impacto en Guanajuato

‘El Botox’ exige a Sheinbaum y Harfuch la liberación de su esposa e hija: “Es privación de la libertad”

Cuatro jóvenes de 15, 17 y 20 años fueron identificados tras ser encontrados en diez costales en Cuitzeo, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Café Tacvba VS Spotify: dónde

Café Tacvba VS Spotify: dónde ver la serie sobre el origen de la plataforma y controversias de su creador

De CD9 a Carlos Rivera: 7 éxitos mexicanos del 2016 que cumplen 10 años este año

Yahir se suma a una exitosa obra teatral en gira nacional

Fernando del Rincón: quién es y las polémicas con Juan Gabriel y AMLO que han marcado su carrera

El valiente cambio de Cynthia Klitbo y Natasha Dupeyrón que revolucionó la televisión mexicana y derribó estereotipos

DEPORTES

¿Solo por el Mundial? Berterame

¿Solo por el Mundial? Berterame asegura que quiere regresar a Argentina luego de jugar con la Selección Mexicana

Scarlett Camberos se queja del arbitraje tras aparatosa lesión durante el partido entre América Femenil y Xolas

Semifinales Copa Africana de Naciones: cuándo y dónde verlas en México

Captan en video ataque contra árbitra durante partido amateur en la alcaldía Venustiano Carranza

América, Chivas y Monterrey no podrán jugar la liguilla del Clausura 2026 en su estadio