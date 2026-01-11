Diputados aseguran que no hay intereses inmobiliarios con el Refugio Franciscano, activistas sólo piden regreso de animales

fotografía de cartel en manifestación del 11 de enero del 2026. Crédito: Facebook | Amigos del Refugio Franciscano

La intervención del gobierno de la Ciudad de México en el Refugio Franciscano el 7 de enero de 2026, que resultó en el desalojo de más de 900 perros y gatos por presunto maltrato animal, ha sido objeto de debate público y político.

Durante una conferencia de prensa organizada por La Chilanguera, la Comisión del Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México abordó la situación, el diputado Paulo Emilio García, integrante de la bancada de Morena, afirmó:

“El tema del predio, decir este operativo no tiene absolutamente nada que ver con ese conflicto entre particulares, que además hay que decir que sigue ese conflicto, pues sigue, seguirá pero no podemos esperarnos a que hubiera una respuesta judicial o que hubiera una solución definitiva a ese conflicto para que se pudiera actuar y rescatar a esos animales”.

García rechazó categóricamente los señalamientos sobre posibles intereses inmobiliarios detrás del operativo: “Yo espero que haya sido, pues en buena parte de la narrativa de algunos que han querido instalar que se actúa en favor de los intereses inmobiliarios, absolutamente falso”.

El diputado asegura que no hay interes inmobiliarios en exdomicilio de albergue animal. (La Chilanguera 11 Enero 2026)

Subrayó que la administración capitalina ha implementado operativos similares de manera recurrente, priorizando la protección de los seres sintientes, independientemente de litigios sobre la propiedad del terreno.

Activistas del Refugio Franciscano exigen la devolución de los animales

El Refugio Franciscano comunicó que, tras el desalojo, el Juzgado Segundo de Distrito (expediente 27/2026) dictó nuevas medidas a su favor, entre ellas la prohibición de la desaparición de los animales, su identificación individual y el reporte de su ubicación.

El refugio subrayó que la suspensión judicial vigente “no quita ni sustituye la obligación de devolverlos a su verdadero hogar”, reafirmando que su prioridad es el bienestar animal. “El pasado 7 de enero de 2026 se llevaron a nuestros perritos y gatitos del Refugio Franciscano, a pesar de que existía una orden judicial que decía claramente que debían regresar con nosotros”, señala el comunicado.

CIUDAD DE MÉXICO, 07ENERO2026.- Aspectos del desalojo del Refugio Franciscano, esto luego de diversas denuncias por supuesto maltrato animal. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Jessica Ávalos, abogada del refugio, expresó su preocupación por la falta de información sobre el paradero de los animales. Indicó que antes del operativo había 1,095 perros y 38 gatos, y que actualmente se desconoce el destino de muchos de ellos: “No sabemos por qué ahora hay un número reducido. No sabemos qué pasó con los demás y no sabemos el paradero de ninguno de los perros”.

Por este motivo, el Refugio Franciscano convocó a una manifestación en el centro de la CDMX exigiendo transparencia y un manejo supervisado de los animales, después de que el gobierno de la ciudad informara sobre el fallecimiento de 21 ejemplares, presuntamente por su estado de salud.

Piden respeto a animales desalojados del Refugio Franciscano

Durante la movilización, Javier Todd, integrante del patronato del refugio, discrepó con la cifra oficial y aseguró que, de acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades, la cantidad de animales fallecidos asciende a 27.

“A nosotros nunca nos pasó, pasaban semanas y no se nos moría un perro, obviamente sí morían, porque hay viejitos, enfermos; los enfermos pasaban a la enfermería y si estaban graves pasaban a un veterinario, pero ellos han aceptado que primero 21 y ahora, ese es uno diario, que expliquen eso”.

Por segundo día consecutivo se manifiestan por el desalojo del Refugio Franciscano en alcaldía Cuajimalpa, CDMX (especial)

Todd aclaró que el objetivo principal del refugio es la devolución de los animales: “No nos interesa su terreno, quédenselo, hagan un edificio gigantesco, vuélvanse millonarios. Devuélvanos a nuestros animales, es todo lo que queremos”.

Señaló que la Fundación Antonio Haghenbeck y de Lama —Se encuentra actualmente en litigio entre Refugio Franciscano por el predio donde estaba el albergue—trasladó la responsabilidad de los animales al gobierno y destacó que “no estamos hablando de zapatos, estamos hablando de un ser vivo que tenían nombre y apellido, ‘franciscanitos’”.

El Refugio Franciscano solicitó al Juzgado de lo Civil 60, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia capitalina, la Brigada de Vigilancia Animal, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y el Heroico Cuerpo de Bomberos el cumplimiento íntegro de las resoluciones judiciales para garantizar la protección y el destino de los animales retirados del albergue.